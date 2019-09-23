 Наемники РФ обстреляли из АГС и вооружения БМП позиции ОС возле Богдановки, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 01:25 с направления от города Докучаевск оккупанты вели обстрел из АГС по позициям наших защитников Новотроицкого.

Также ночью оккупанты дважды с направления от села Петровское вели обстрелы защитников села Богдановка Донецкой области. С 2:35 в течение 20 минут, враг применял вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С 4:05 оккупанты возобновили здесь обстрелы уже из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С 10:50 оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Зайцево", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что в результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами позиций украинских сил, потерь среди украинских воинов с начала текущих суток нет.