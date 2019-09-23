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 Наемники РФ обстреляли из АГС и вооружения БМП позиции ОС возле Богдановки, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 23 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре прицельных обстрела позиций украинских сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 01:25 с направления от города Докучаевск оккупанты вели обстрел из АГС по позициям наших защитников Новотроицкого.

Также ночью оккупанты дважды с направления от села Петровское вели обстрелы защитников села Богдановка Донецкой области. С 2:35 в течение 20 минут, враг применял вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С 4:05 оккупанты возобновили здесь обстрелы уже из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С 10:50 оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Зайцево", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами позиций украинских сил, потерь среди украинских воинов с начала текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3149889
 
 
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ТАМЖЕЖНАШИЛЮДИ! НАДА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
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Несмотря на "устойчивое перемирие" проклятый Порох продолжает провоцировать "опочленцев" что бы зарабатывать на войне. ЗЕбилы!!! Я правильно оцениваю вашу позицию?
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Все хорошо.Даже Порошенко подтверждает мои слова.

Президенство Володимира Зеленського йде поки без негативів.
Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Сколоовій.
На запитання: "Асоціація із словосполученням "Володимир Зеленський"? Порошенко відповів:
"Поки що добре". (с)
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-pro-prezidenta-zelenskogo-poki-scho-dobre/929276

Так шо ПНХ
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