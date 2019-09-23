 Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат

Как сообщает на своей странице в сети Facebook "Крымская солидарность", об этом заявил адвокат Ислам Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

20 сентября 2019 года Велиляев посетил своего подзащитного Нагаева Ленура в республиканской клинической психиатрической больнице №1 оккупированного Крыма.

"Чувствует себя удовлетворительно. Однако считает это принудительной процедурой и отказывается от приема любых лекарственных препаратов, которые ему назначили в стационаре. Он считает себя психически здоровым человеком, у которого не было травм головы и который не состоял на учете у нарколога и психиатра. Ориентировочно он пробудет там до 12-13 октября 2019 года", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, в стационар его подзащитного поместили потому, что он отказался давать показания амбулаторно.

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"Поэтому следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, что человек вменяем, что его можно привлекать к ответственности. Для этого и поместили в психиатрическую больницу, чтобы он находился под круглосуточным наблюдением" - прокомментировал адвокат.

Отмечается, что ранее подобную процедуру принудительно прошли замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных.

Напомним, что Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны 10 июня 2019 года в Алуште, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины.

Асан Яников был задержан 27 марта 2019 года в Симферопольском районе в ходе самых массовых обысков крымских татар в их современной истории.

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