EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  915  18
Все про:дороги (1830) закон (2630) Зеленский (2904)

 Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект "о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект №1063 возвращен с подписью от президента.

Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Ковалив замглавы Офиса президента

Источник: https://censor.net.ua/n3149883
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может еще и шамана пригласить, тоже от предотвращения хорошо помогает?
 показать весь комментарий
 
 
Заголовок класний!
Тепер я спокійни за дороги.
 показать весь комментарий
 
 
- Что зеленский, какой закон подписал? Про предотвращение разрушения дорог? Ясно-понятно
Зеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 1383

 показать весь комментарий
 
 
Дорога Днепр-Решетиловка . Зеля , приезжай к нам в гости .
 показать весь комментарий
 
 
так там же сейчас турки автобан строят
 показать весь комментарий
 
Давно пора вже з цими перегрузами щось робити.
 показать весь комментарий
 
 
Доки залізниця дратиме захмарні тарифи, доти і будуть возити все фурами, розбиваючи дороги.
 показать весь комментарий
 
А Гройсман дурак их строил. А надо было просто издать указ о постройке дорог и все счастливы.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
лучший способ предотвращения разрушения дорого - це окончание их строительства и ремонта плюс экономия буджету на домики для бездомных поросят
 показать весь комментарий
 
Трамп подтвердил, что обсуждал с Зеленским Байдена


Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014 Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014

Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог - Цензор.НЕТ 3014

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.
"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын добавляли к коррупции, уже существующей на Украине", - цитирует Трампа информационное агентство.
Это заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.
Когда Джо Байден, ныне один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, занимал пост вице-президента США, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". Расследование украинской прокуратуры в отношении "Бурисмы" не выявило никаких нарушений. Однако Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена. Джулиани настаивает на том, что эту информацию ему подтвердили сам Шокин и его преемник на посту генпрокурора Юрий Луценко.
Напомним, у Джо Байдена есть большие шансы стать кандидатом в президенты от демократов и соперничать с Трампом в борьбе за пост президента в 2020 году.
Демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы.
Трамп отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского. При этом Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
ЗЕдаун работает в поте лица на благо УкраиныЗеленський підписав закон про запобігання руйнуванню доріг - Цензор.НЕТ 7150
 показать весь комментарий
 
 
А ха ха ха ха
"Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины."

это и есть "предотвращение"?
 показать весь комментарий
 
 
дорога, прекрати разрушаться! ты нарушаешь закон!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх