 Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что законопроект №1063 возвращен с подписью от президента.
Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.
Тепер я спокійни за дороги.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.
"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын добавляли к коррупции, уже существующей на Украине", - цитирует Трампа информационное агентство.
Это заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.
Когда Джо Байден, ныне один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, занимал пост вице-президента США, его сын занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". Расследование украинской прокуратуры в отношении "Бурисмы" не выявило никаких нарушений. Однако Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена. Джулиани настаивает на том, что эту информацию ему подтвердили сам Шокин и его преемник на посту генпрокурора Юрий Луценко.
Напомним, у Джо Байдена есть большие шансы стать кандидатом в президенты от демократов и соперничать с Трампом в борьбе за пост президента в 2020 году.
Демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы.
Трамп отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского. При этом Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.
"Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины."
это и есть "предотвращение"?