 Зеленский подписал закон о предотвращении разрушения дорог

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект №1063 возвращен с подписью от президента.

Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

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