 Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр образования и науки Анна Новосад.
"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на 4 прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога", - сказала Новосад.
По словам Новосад, Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн.
"Для нашей экономики это гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда. Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - заявила министр.
Министр отметила, что постановление Кабинета министров о повышении заработных плат учителям от 20 до 70%, принятое 10 июля 2019 года, требует больших дополнительных расходов из госбюджета, но не предусматривает источников этих расходов.
"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся. С одной стороны, нам нужно собственные расходы на образование использовать эффективнее, а с другой - будем честными: если экономика в нашей стране не будет работать, если мы все вместе с вами не будем становиться богаче, наш семейный бюджет не будет увеличиваться, тогда никто не будет получать больше", - подытожила Новосад.
Напомним, экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.
Не должен клясться в верности стране
За то, что с ней до нищеты я дожил.
За то, что треть земли моей в огне.
Я ничего и никому не должен.
Мне «молодые волки» не указ.
Они, конечно, много нас моложе,
Но вовсе не талантливее нас.
И новый мир по старому ничтожен
Среди своих раздоров и корыт.
Я ничего и никому не должен,
Поскольку никогда не жил в кредит.