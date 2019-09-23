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Все про:бюджет (4366) зарплата (1903) Минобразования (1119) Новосад (9)

 Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад

Повышение зарплат педагогов является приоритетом для правительства, в ближайшее время будет разработан действенный инструмент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на 4 прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога", - сказала Новосад.

По словам Новосад, Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн.

"Для нашей экономики это гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда. Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - заявила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Министр отметила, что постановление Кабинета министров о повышении заработных плат учителям от 20 до 70%, принятое 10 июля 2019 года, требует больших дополнительных расходов из госбюджета, но не предусматривает источников этих расходов.

"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся. С одной стороны, нам нужно собственные расходы на образование использовать эффективнее, а с другой - будем честными: если экономика в нашей стране не будет работать, если мы все вместе с вами не будем становиться богаче, наш семейный бюджет не будет увеличиваться, тогда никто не будет получать больше", - подытожила Новосад.

Напомним, экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следует продолжить реформу образования и избавиться от советских негативов в школе, - министр образования Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3149881
 
 
 Топ комментарии
 
И будет сразу 4.000 $ ЗП у простого учителя. Надо бросать работу и идти физруком, а то сижу тут как идиот пишу комментарии за рошенки Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 190
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А інший придурок кивав йому з дебільною посмішкою.
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порохоботы а ну прокоментируйте. Что у вас там в методичках написано Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 5529
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необходимо 45 миллиардов это не значит, что их найдут и пустят в этот сектор)
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Зебилы сливают страну Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 1571 Вернем Свыню взад
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"...откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда" . У тебя , придурок , и всех остальных "вытянут" .
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Рано девочка стала министром. Вначале идут реформы (стулья), а потом уже деньги.
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Зебил или ватароний, без разницы, это ты ******* должен комментировать где 4000 у е. обещанные тобой учителям...
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Я НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН.
Не должен клясться в верности стране
За то, что с ней до нищеты я дожил.
За то, что треть земли моей в огне.

Я ничего и никому не должен.
Мне «молодые волки» не указ.
Они, конечно, много нас моложе,
Но вовсе не талантливее нас.

И новый мир по старому ничтожен
Среди своих раздоров и корыт.
Я ничего и никому не должен,
Поскольку никогда не жил в кредит. Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 2423
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И будет сразу 4.000 $ ЗП у простого учителя. Надо бросать работу и идти физруком, а то сижу тут как идиот пишу комментарии за рошенки
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Один придурок ляпнул про 4000 неправильно посчитав а вы никак успокоится не можете.
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А інший придурок кивав йому з дебільною посмішкою.
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Одни придурок ляпнул про 4000 неправильно посчитав. Другая придурок ляпнула про 45 млрд. и т.д. Там одни придурки и сепары. И вы их паства такая же.
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так и министр беспокоится, о 45 лярдах говорит...а деньги на рнбо пойдут...там увеличение бюджета в 157 раз...и как только турчинов справлялся?
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Так если оно считать не может то шо,его сразу в прызыденты?
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А уявіть простий вчитель, проте в Трускавці! $$$
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28ярдів на рнбо є! на дбр , прокуратуру, набу бабки теж є. от на армію стільки ж як при баризі було. а ще ж компенсацію тре передбачити бабушці! виборцям сцють очі- а ті все божа роса! бо нині кажуть що вова бубочка нє вінават, єта усьо паренка!
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Всего то 45 млн купюр по 1000 гривен. За день напечатают.
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уже печатают. только не 45т, а 50т купюрами по 1000 грн
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Ти што, Леночка женушка заругает, такое пишешь в самом деле
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Где мои обещанные 4000 долларов, скоты зеленые? Р.S. Учитель
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тут хоть всех святых тряси - грошей не найдешь, но если потормощить отдельных благословенных и милосердных кое що наскрести можно
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Слова , слова и только пустые слова . Где реальные дела ? Где реальные и на сколько зарплаты учителям ? Ложь и лицемерие, берёшь верх у новой власти !
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Как так "негде взять"? Заберите у врачей, например. Даешь лечение зелебобиков только зЕленкой! Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 7614
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ну почему же только зеленкой? У нас набирает обороты такой метод лечения зренеия как уриноофтальмология Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад - Цензор.НЕТ 817
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ахах хорошая идея, потом пообщеть врачам и забрать у учителей))
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Идиоты только и могут писать про 4000, мозгов нет понять что это невозможно.
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Деньги всем нужны,порохоботка минфинша уже ободрала малый бизнес для прокуроров и поздравляльщиков цуркиса,больше у этой идиотки источников нет.
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Нам родителям нужна реформа школы глобальная, чтобы дети не загибались за уроками, чтобы не давали тоны ненужных знани, но при этом не учили базовым навыкам коммуникации, чтобы учителя не прессовали детей ради репертиторства, чтобы не брали тысячные поборы, что было меньше совка и больше свободы. Вот тогда можно и повышать зп учителям, пока добрую часть из них надо выгонять за профнепригодность.
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И вообще, что Вы Порохоботы накинулись на девченку, она как пианист, управляет как умеет!!!!!
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Заспакойтесь, зебилы ещё даже не начали что-то подозревать. Они пока делятся впечатлениями и фотками о летнем отдыхе на европейских курортах.
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Таак, а в проекте бюджета на 2020 г сколько запланировано + миллиардов для минобраза ?
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А навіщо педагогам зарплата в гривнях? Чувак Вофка пообіцяв для педагогів зарплати по 4000 доларів США . То тепер нехай цей приЗєдєнт і виконує свої обіцянки та виплачує зарплати педагогам доларами. А гривні підуть на підвищення зарплат, пенсій та лікування зєбілів в санаторіях Трускавця чи Турції за їхнім вибором 😃
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Давай ссылку где он это лично обещал если не брехло вонючее.
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У другому кварталі 2019 року зростання інвестицій в українську економіку сповільнилися до 7,9%. У попередньому кварталі воно становило 17,4%. Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомив Національний банк, посилаючись на дані Держстату
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может достаточно повышать учителям .....??? получается учителя трудяги в нашей стране.
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Повышение заплат это конечно здорово. При условии, что от работы учителей есть польза для общества. У меня по этому поводу большие сомнения. Пусть сначала докажут свою эффективность и полезность для общества (о грамотности и знаниях нынешних выпускников можно анекдоты рассказывать), а потом можно поговорить и о зарплатах.
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Про людей держащих слово говорят:"Мужик сказал,мужик сделал",про недержащих,что это просто ТРЕПЛО.
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