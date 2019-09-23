 Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на 4 прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога", - сказала Новосад.

По словам Новосад, Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн.

"Для нашей экономики это гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать и отдать сюда. Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - заявила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Министр отметила, что постановление Кабинета министров о повышении заработных плат учителям от 20 до 70%, принятое 10 июля 2019 года, требует больших дополнительных расходов из госбюджета, но не предусматривает источников этих расходов.

"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся. С одной стороны, нам нужно собственные расходы на образование использовать эффективнее, а с другой - будем честными: если экономика в нашей стране не будет работать, если мы все вместе с вами не будем становиться богаче, наш семейный бюджет не будет увеличиваться, тогда никто не будет получать больше", - подытожила Новосад.

Напомним, экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следует продолжить реформу образования и избавиться от советских негативов в школе, - министр образования Новосад