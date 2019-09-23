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 Наемники РФ на Донбассе проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные ГУР.

По данным украинской разведки, противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР

Кроме того, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ: "Для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов".

Источник: https://censor.net.ua/n3149880
 
 
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Так а как же разведение сил? Или еще не развели?
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Как-то они своеобразно понимают словосочетание "потепление отношений"... Наемники РФ на Донбассе проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 7638
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потаенная стрельба це шо то креативное в военной практике, стреляют, наверна. из под земли
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А в ответ-"надапростаперестатьстрелять".
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испытывают как будут занимать оставленные зекомандованием укрепления
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Это называется гибридное принуждение к капитуляции.Войска должны отвечать зеркально.
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