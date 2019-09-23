 "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах. Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким призывом Зеленский выступил в специальном видеоообращении, опубликованном в соцсети.

"Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или будете становиться соучастниками распила государственных денег... Если у вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях - все пропало, эти такие же как те, Зеленский поставил своих решал... Вот телефон - это "горячая" линия НАБУ. Звоните и сообщаейте...", - сказал Зеленский.

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