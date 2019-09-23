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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2879) Зеленский (2904) коррупция (7501)

 "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах. Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким призывом Зеленский выступил в специальном видеоообращении, опубликованном в соцсети.

"Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или будете становиться соучастниками распила государственных денег... Если у вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях - все пропало, эти такие же как те, Зеленский поставил своих решал... Вот телефон - это "горячая" линия НАБУ. Звоните и сообщаейте...", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149877
 
   
 Топ комментарии
 
Коломойский поржал с этого ролика "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах. Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров - Цензор.НЕТ 185
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Порохоботы, это, между прочим, к вам обратился президент и дал телефон набу.
Можете сдать свою ботоферму с потрохами и получить реальное вознаграждение , а также свободу слова и мыслей!
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взятку не всегда требуют, взятку обычно дают, чтобы хитропопо порешать какой-то вопрос.
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НАБУ заїжджай, в Кончу Заспу, Феофанію, Плюти, Стоянку, і інші села біля Києва, і сажай всіх корупціонерів без розбору, там все видно, хто і скільки вкрав.
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якесь дебільне шоу.. "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів - Цензор.НЕТ 6820

рюкзаков,свинарчуки,семочко,демчина,ефремов,розенблат,
прокулол луценко,тоша геращенко,
кернес,труханов,допа вже сидять ?
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