 Зеленский назначил Ковалив замглавы Офиса президента

Соответствующий указ №714/2019 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

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С июля 2015 по ноябрь 2016 гг. Юлия Ковалив занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка. С апреля 2016 по апрель 2017 гг занимала должность председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 г. была главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.