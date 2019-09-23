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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2904) назначение (1486) Ковалив Юлия (4) Офис Президента (106)

 Зеленский назначил Ковалив замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №714/2019 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

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С июля 2015 по ноябрь 2016 гг. Юлия Ковалив занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка. С апреля 2016 по апрель 2017 гг занимала должность председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 г. была главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3149876
 
 
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Скільки вже радників розвів - бюджету УКраїни не вистачить. А сам все рівно зєбіл -зєбілом.
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Блин 1 миллиард гривен в год на зеленского выделяется из бюджета... даже при Порошенко такого не было...
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а шо, шикарная фикса - мрия зеленаго лохторату Зеленський призначив Ковалів заступницею очільника Офісу Президента - Цензор.НЕТ 3255
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