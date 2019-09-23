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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11202) назначение (1486) Гончарук_Алексей (103)

 Премьер назначил троих советников на общественных началах

Советниками премьер-министра Украины Алексея Гончарука на общественных началах стали Яна Горюнова, Светлана Котляревская и Александр Пукшин.

Об этом сообщил секретариат правительства в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 9 сентября 2019 года советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. на общественных началах являются Горюнова Яна Вячеславовна (дата назначения – 3.09.2019), Котляревская Светлана Сергеевна (3.09.2019), Пукшин Александр Игоревич (9.09.2019)", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Горюнова является менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Котляревская ранее работала проектным менеджером в Офисе по продвижению экспорта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149875
 
 
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А зачем ему советники, если Игорь Валерьевич знает как правильно рулить крайинай? Да и те две молодые девушки врядли чего насоветуют... разве что как правильно веником в баньке махать
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и шо, будут робить за спасибо али за зелень?
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Александр Пушкин особенно символичен.
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