 Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Отметим, закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографа направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития кинематографа в Украине.

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