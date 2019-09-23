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Все про:закон (2630) Зеленский (2904) кино (1260)

 Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Отметим,  закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографа направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития кинематографа в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149874
 
 
 Топ комментарии
 
Других проблем нет ? В стране война . Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 6354
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Пенсионеры так долго ждали этого указа...свершилось... Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 405
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ну не скажи, каждый сезон сватов лишним не бывает!!! А сваты, как известно, самый лучший в мире сериал. Сваты затмили даже игру престолов и во все тяжкие!!!
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Новый сезон сватов скотов хочет потдержать чтоле за счет государства?
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А чи не чесніше Зєлє було б із США просто поїхати в Хайфу. На ПМП.
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Других проблем нет ? В стране война . Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 6354
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а они в войне и прочем не разбираются.

они только в кино разбираются,

поэтому кино - это теперь наше всё.

кстати, исключительно с помощью кино они к власти и пришли
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усе правильно сделал-гроши отдельно, кино отдельно, никаких мух и котлет Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии - Цензор.НЕТ 7722
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оооо, режиссеры Сватов, Квартала и "рассмеши гомика" довольно потирают руки!!)))
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Пенсионеры так долго ждали этого указа...свершилось...
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ну не скажи, каждый сезон сватов лишним не бывает!!! А сваты, как известно, самый лучший в мире сериал. Сваты затмили даже игру престолов и во все тяжкие!!!
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Тошнит от ваты , которая прёт из этого сериала .
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Ты не понимаешь, сваты это эдакий лучик добра и света в этом жестоком мире. Очень душевный и простой сериал, который смотришь на одном дыхании. Это сериал про простых людей, про таких мы с тобой, обожемой шо я пишу Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 3764
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Ви щось ще хотіли від представників кіноіндустрії?
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Сватів, сватів нам побільше, і слуг народу, і квартальчиків різних, і, обов'язково, на кацапській мові - "мішебратья", "мір, дружба, жвачка".
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Конечно, главная задача для Украины это снять новых сватов.
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