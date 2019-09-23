 Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Отметим, закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографа направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития кинематографа в Украине.
сватовскотов хочет потдержать чтоле за счет государства?
они только в кино разбираются,
поэтому кино - это теперь наше всё.
кстати, исключительно с помощью кино они к власти и пришли