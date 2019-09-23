 Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку

Об этом сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Я попросил написать заявления и одного, и другого... Сейчас мы подаем документы в Кабмин", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.

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Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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