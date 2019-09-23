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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2742) отставка (2458)

 Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку

Мэр Киева Виталий Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

Об этом сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Я попросил написать заявления и одного, и другого... Сейчас мы подаем документы в Кабмин", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.

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Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149872
 
 
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видать работали излишне засучив носки Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку - Цензор.НЕТ 3988
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Стара влада погана. Зєбабуїни не краще. Про банду Янучара і згадувати страшно. Вміємо ми вибирати.
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мэром киева должон стать лысый, шобы киев стал лысым, а то негоже, шобы при умном мэре был умный город Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку - Цензор.НЕТ 7763
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Спасибка? Какая ПЕСдякувальная фамилия. По Фрейду прям таки
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Совіцька влада і не такі прізвища давала дітям-безбатченкам та іншим. Можливо, дідів цього хлопака теж колись не обминула година того режиму.
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гоните его в шею такого дурдома с пробками на борщаговке не было раньше, пидалик давай до свидания
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