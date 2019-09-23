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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5666) Парубий (2013) уголовное дело (2306) ГБР (580)

 ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками".

Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства"", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно читаетается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, с помощью захвата власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 г. на территории г. Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха ...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР допросили Парубия в рамках производства о законности тестирования сенсорной кнопки в ВР

Парубий подчеркнул, что все, что он делал и будет делать в дальнейшем, было и будет для защиты Украины.

"Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - резюмировал нардеп.

ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков 01

Фото: Парубий/Facebook

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.


ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149870
 
   
 Топ комментарии
 
Как более культурно можно сказать фразу "Это пизд..ц?"
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то есть , на сегодняшний день, патриоты, защищавшие весной 2014-го ценой своей жизни Одессу от повторения ДНР-ДНР - это теперь "бандитские вооруженные группировки" - я правильно понял, ЗЕндер команда???
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Так! Еще пусть тот кто сдал Крым горит - Турчинов - не законный главнокомандующий. Не знаю какая будет эта власть, но те преступники пусть ответят с конфискацией. Пусть вернут награбленное у Украины в ее бюджет и ответят за воровство и убийства.
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Помню волну антиукраинского террора на митингах за целостность Украины - Донецк, Харьков, а затем Одесса. Когда увидел гопников с колорадками в касках с битами, то подумал шо опять этих ботанов в шортах с прапорами, но бог миловал. С Одессы началось освобождение Украины!
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Скотина! Дети и женщины, старики тебе помешали. Их таки надо было убить, оказывается, чтобы Парубии, Турчиновы , и кампания стали миллионерами. Без убийств этих беззащитных одесситов нажиться Парубию было никак... Думал - запугаю убийствами народ и они будут молчать, вечно буду их грабить. Но не сложилось...
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Ты про 10 тысяч убитых украинцев что бы путин стал великим?
Или их ты не считаешь тварь за людей тварюка?
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гнусь картавую к ответу
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НАШ ПРЕЗИДЕНТ НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ!
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ!
ХВАЛА ТРУБЕ И ПОРТНОВУ!
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Какой Зеленский еще будем посмотреть. Но убийц украинского народа - к отвеьту! Мы их из власти выгнали на выборах, пусть теперь суд им меру пресечения изберет. На их руках, на их миллионах - кровь украиских женщин, стариков и детей. Надо судить этих вурдалаков.
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ой, а как же "товарисчи", которые стреляли из-за спин полицейских в Одессе, они кто?, ведь есть же видео, они законные вооруженные формирования?, получается да...., наши добровольцы, которые встали на защиту страны в 2014, однозначно незаконные вооруженные формирования, а "ополченцы", ессно, законные, они защищали свою родину "новороссию" от укров..., люди, ущипните меня, я хочу проснуться в другой стране, где оголтелая вражеская пропаганда с 3-х частных каналов не будет называться свободой слова....
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А почему он до сих пор не прокомментировал свое участие в событиях на Майдане, в т.ч. с Пашинским, которого застукали там с винтовкой? Какие они все "защитники" захвата власти!
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Допоки в Україні перебуватиме цей мудак - так і буде
ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень" - Цензор.НЕТ 383
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А я ще 9 місяців назад говорив, що якщо зелені дезертири, уклонисти, колаборанти-малороси зайдуть у владу, то судити будуть тих, хто зі зброєю в руках захищав Україну від кацапів. Але в серіалі "Слуга народу" цього сюжету не було, тому 73% "уставших от войны" хохлів проголосувало за ЗЕлене чмо, а потім і за його ЗЕбільну команду.
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Почему палубий без очереди по-перед атца населения лезет?
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