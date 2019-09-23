 ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками".

Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства"", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно читаетается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, с помощью захвата власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 г. на территории г. Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха ...", - написал он.

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Парубий подчеркнул, что все, что он делал и будет делать в дальнейшем, было и будет для защиты Украины.

"Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - резюмировал нардеп.

Фото: Парубий/Facebook

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.



