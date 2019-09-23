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 Политика Украины
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Все про:ВР (23723) налоги (2655) упрощенка (19) теневая экономика (76) Лерос Гео (1)

 "У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа"

Фискальные законодательные инициативы от "Слуги народа", принятые парламентом, должны мотивировать людей переходить на белую форму оплаты.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Когда мы принимали закон по детенизации экономики, коллега из "Голоса" сказала мне, что нас после этого люди начнут ненавидеть. А я отвечаю: начнут ненавидеть те, кто в тени работают. А тем, кто работает по-белому, нововведения наоборот упрощают жизнь. У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично. Это должно мотивировать людей переходить на белую форму оплаты. Что касается ФОПов, то я захожу в пятизвездочный отель, оплачиваю карточкой, и мне выдают чек: ФОП такой-то. Но у вас пятизвездочный отель, как вы можете мне чек выбивать от малого предпринимателя? В ресторанах раздельная система: алкоголь туда, а еда – сюда", - рассказал он.

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"Нужно брать на себя ответственность и быть полезным на своем месте. Я, например, голосую за, если считаю, что это идет на пользу страны. Я понимаю, что несу персональную ответственность за принятые решения. … Если вы обратите внимание, как фракции голосуют, то большинство фракций думают не про страну, а как из этого выжать политические дивиденды. Так получилось, что в зале я сижу между "Голосом" и "ЕС". И когда выходит какой-то хороший законопроект, который они вроде бы и хотят поддержать, я слышу, какие у них внутри фракций идут разговоры: "Можно я проголосую? Кто-то слева говорит: "Нет, нельзя, мы не голосуем". - Первый человек продолжает: "Но это же хороший законопроект". –"Хорошо, тогда нажми хотя бы "воздержался"…". Или, например, "Голос" обращается к "ЕС": вы голосуете или нет? Ну, так у вас же своя позиция должна быть, вам розданы проекты. Зайдите на сайт, посмотрите какая повестка, прочитайте и сделайте выводы. Зачем вы обращаетесь через 5 человек и спрашиваете: "Вы голосуете или нет?", - добавил Лерос, отметив, что старается прочитать все законопроекты, которые находятся в повестке дня Рады.

"Я публично заявляю, что если будет хороший законопроект, то, вне зависимости от того, будет ли он подаваться от "Батькивщины" от ЕС или других - я подпишусь под этим законопроектом с удовольствием. Когда 424 человека находятся под куполом, у них должна быть одна цель – благополучие украинцев и процветание страны. Мы не должны разделяться по принципу "свой-чужой", - заверил он.

Полный текст интервью с Гео Леросом: "Я был противником включения в новое правительство трех людей, которых я не поддерживаю", - читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3149865
 
 
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идиот еще один, петрушка это ставленник той же группы что и зелень, только минус Беня
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Сподіваюсь це тонкий тролінг. Ну не може навіть зебіл бути таким притрушеним.
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Нардеп Гео Лерос - это один из членов "украинской волейбольной команды" - задержаных в Греции??
"У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4015

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А когда с формами начнут бороться?Ведь весь олигархический воровской бизнес работает через офшоры.Вот недавно Коломойский сказал что платил Шустера за передачи миллионы долларов через офшоры
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Ты первым узнаешь , когда всем перестанут платить пенсии . Не с "формами" , а с ФОПами . "У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1971.
Глупый , ФОПы наполняют пенсионный фонд .
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этого Гея Лероса заставляют в поддержку "законодательных инициатив" зелени самостоятельно комменты на цензоре строчить или разрешают кого-то нанять ? "У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4540
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Блін, невже немає жодних інших проколів від "слуг урода " крім маячні цього лохматого зєбобіка ? 😕
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А как отчитываться в налоговую? Пока не поздно надо искать бухгалтера.
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Не треба винаходити велосипед! Просто верніть систему оподаткування малого бізнесу часів Юща. Тоді всі були задоволені. Ну і ще при Ющі малий бізнес не кошмарили. Результат? Саме в 2006-2008 малий бізнес найкраще себе почував - купа фірм відкрилася, та й до росту ВВП підприємці доклалися (а ріст ВВП тоді складав до 8%, до речі).

А потім в 2010 прийшов Яник і все похєрив новим податковим кодексом. А незадоволених почали пресувати після податкового майдану...
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Закон может быть и хороший...а вот система ведения кассового аппарата плохая...
Вбить в него тысячу наименований товара...та еще задача...да еще и цены на товар меняются чуть ли не ежедневно...значит и их менять надо ежедневно...
А вот сделать так что бы кассовый аппарат работал в режиме калткулятора...то бишь бил сумму...зебобикам религия не позволила...или недостаток ума?
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Этого дурака сегодня как то многовато.
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Сегодня покупал мыльно-рыльные изделия...магазин не большой...но товпра много...разного..
И моющие..и канцелярия..и сувениры...
Зашел разговор о кассовых аппаратах...итого разговора...проще закрыться..
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Я, например, голосую за, если считаю, что это идет на пользу страны -- что этот чорт несёт , черт побери ? 1. И самое главное , фундаментальная проблема, что он говорит на пользу страны . Он сознательно не говорит людям , меняя это на страну . Зачем какой-то стране мифической деньги ? 2. Если быть честным, то налоги платятся для того , что бы эти деньги работали на людей , то есть , строились дороги, больницы , школы , платили с этих налогов учителям зарплату , врачам зарпалаты которые учат наших детей и лечат нас . Содержание армии , которая защищает нас и т д . 3. Зачем вообще платит налоги , если деньги с этих налогов не работают на людей ? Зачем платит налоги , если они эти деньги с налогов в 150 раз больше как в прошлом году дают на СНБО например , а на благосостояния не дают ничего ? Какой тогда смысл вообще платит ?
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