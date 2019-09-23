 "У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Когда мы принимали закон по детенизации экономики, коллега из "Голоса" сказала мне, что нас после этого люди начнут ненавидеть. А я отвечаю: начнут ненавидеть те, кто в тени работают. А тем, кто работает по-белому, нововведения наоборот упрощают жизнь. У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично. Это должно мотивировать людей переходить на белую форму оплаты. Что касается ФОПов, то я захожу в пятизвездочный отель, оплачиваю карточкой, и мне выдают чек: ФОП такой-то. Но у вас пятизвездочный отель, как вы можете мне чек выбивать от малого предпринимателя? В ресторанах раздельная система: алкоголь туда, а еда – сюда", - рассказал он.

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"Нужно брать на себя ответственность и быть полезным на своем месте. Я, например, голосую за, если считаю, что это идет на пользу страны. Я понимаю, что несу персональную ответственность за принятые решения. … Если вы обратите внимание, как фракции голосуют, то большинство фракций думают не про страну, а как из этого выжать политические дивиденды. Так получилось, что в зале я сижу между "Голосом" и "ЕС". И когда выходит какой-то хороший законопроект, который они вроде бы и хотят поддержать, я слышу, какие у них внутри фракций идут разговоры: "Можно я проголосую? Кто-то слева говорит: "Нет, нельзя, мы не голосуем". - Первый человек продолжает: "Но это же хороший законопроект". –"Хорошо, тогда нажми хотя бы "воздержался"…". Или, например, "Голос" обращается к "ЕС": вы голосуете или нет? Ну, так у вас же своя позиция должна быть, вам розданы проекты. Зайдите на сайт, посмотрите какая повестка, прочитайте и сделайте выводы. Зачем вы обращаетесь через 5 человек и спрашиваете: "Вы голосуете или нет?", - добавил Лерос, отметив, что старается прочитать все законопроекты, которые находятся в повестке дня Рады.

"Я публично заявляю, что если будет хороший законопроект, то, вне зависимости от того, будет ли он подаваться от "Батькивщины" от ЕС или других - я подпишусь под этим законопроектом с удовольствием. Когда 424 человека находятся под куполом, у них должна быть одна цель – благополучие украинцев и процветание страны. Мы не должны разделяться по принципу "свой-чужой", - заверил он.

Полный текст интервью с Гео Леросом: "Я был противником включения в новое правительство трех людей, которых я не поддерживаю", - читайте здесь.