EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  579  5
Все про:евреи (249) Львов (3516) Холокост (104) Ложкин (159)

 150 000 жизней – цена Холокоста во Львове, - президент ЕКУ Ложкин

Сегодня во Львове в рамках Европейского дня еврейской культуры и еврейского наследия почтили память львовских евреев, погибших во времена Холокоста.

Во время нацистской оккупации было уничтожено почти все еврейское население Львова. Из 150 000 в живых осталось только 2 000 львовских евреев. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. "Урочище Пески, Львов. Здесь в 1941 - 1943 годах было казнено до 300 000 человек, большая часть из которых были евреями. Львовское гетто - Яновский концлагерь - Пески. Таков был последний путь для большинства из 150 000 львовских евреев", - написал он.

В память о евреях, погибших во время Холокоста, представители современной еврейской общины Львова зачитали имена украинских Праведников народов мира.

Стоит отметить, что в Украине продолжается проект "Праведники моего города", инициированный Еврейской конфедерацией Украины.

"Вспоминая невинных жертв Холокоста, нужно помнить и о героях, для которых общечеловеческие ценности были дороже собственной жизни. Именами Праведников народов мира названы уже 16 улиц в разных городах и селах. Надеюсь, в скором времени к инициативе ЕКУ присоединится и Львов", - отметил Борис Ложкин.

На фоне сегодняшней акции контрастно выглядит произошедшая несколько дней назад серия актов вандализма в Николаевской и Кировоградской областях. Вандалы оставили после себя письма с угрозами в адрес евреев. Правоохранители возбудили уголовные производства по этим событиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149864
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ужасная цифра . На Донбассе погибло около 20000 человек . ЕС это не впечатляет .
 показать весь комментарий
 
Документальні підтвердження того, що говорить Ложкін є?
 показать весь комментарий
 
 
Нет и не будет. Но это не важно. Сионистам лишь бы πуκнуτь.
 показать весь комментарий
 
Хорошо что в Кривом Роге до таких масштабов трагедия не дошла...
 показать весь комментарий
 
режет ухо - "почтили память львовских евреев"...взяли из 300.000 погибших отделили 150.000 погибших евреев и..."почтили". МОЖЕТ ЧТИТЬ НУЖНО ВСЕХ(!) НЕВИННО УБИЕННЫХ, А НЕ ОДНИХ ТОЛЬКО ЕВРЕЕВ?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх