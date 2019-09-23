 150 000 жизней – цена Холокоста во Львове, - президент ЕКУ Ложкин

Во время нацистской оккупации было уничтожено почти все еврейское население Львова. Из 150 000 в живых осталось только 2 000 львовских евреев. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. "Урочище Пески, Львов. Здесь в 1941 - 1943 годах было казнено до 300 000 человек, большая часть из которых были евреями. Львовское гетто - Яновский концлагерь - Пески. Таков был последний путь для большинства из 150 000 львовских евреев", - написал он.

В память о евреях, погибших во время Холокоста, представители современной еврейской общины Львова зачитали имена украинских Праведников народов мира.

Стоит отметить, что в Украине продолжается проект "Праведники моего города", инициированный Еврейской конфедерацией Украины.

"Вспоминая невинных жертв Холокоста, нужно помнить и о героях, для которых общечеловеческие ценности были дороже собственной жизни. Именами Праведников народов мира названы уже 16 улиц в разных городах и селах. Надеюсь, в скором времени к инициативе ЕКУ присоединится и Львов", - отметил Борис Ложкин.

На фоне сегодняшней акции контрастно выглядит произошедшая несколько дней назад серия актов вандализма в Николаевской и Кировоградской областях. Вандалы оставили после себя письма с угрозами в адрес евреев. Правоохранители возбудили уголовные производства по этим событиям.