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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (676) Ермак Андрей (17)

 Встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября, - помощник Зеленского Ермак

Встреча лидеров нормандской четверки может состояться в конце сентября или в начале октября.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам помощника Зеленского, встреча "нормандской четверки" может состоятся в конце сентября или в начале октября.

"Во время последнего разговора, который длился два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца как дату встречи, именно после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждение, но и не сказала "нет ". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября ", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149862
 
 
 Топ комментарии
 
Що воно "слуга урода" триндить? Та не буде ніякої зустрічі "нормандської четвірки" а ні в кінці вересня, а ні на початку жовтня... Отак, аби ляпнути якоюсь зеленою сранню на втіху зєбілам 😕
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Не сольют , если 25 % вменяемого населения не даст этого сделать .
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ну сольют Украину по формуле штангенциркуля неделей позже, или неделей раньше, суть дела не меняет...
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Зебил, тебе не ясно , что в конце сентября?
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Что будет "в конце сентября", зебил?
И напомню вам зебилам, что сегодня уже 23 сентября.
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Себе напомни , зебил , что ещё 7 дней будет сентября
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Не сольют , если 25 % вменяемого населения не даст этого сделать .
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Що воно "слуга урода" триндить? Та не буде ніякої зустрічі "нормандської четвірки" а ні в кінці вересня, а ні на початку жовтня... Отак, аби ляпнути якоюсь зеленою сранню на втіху зєбілам 😕
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может состоятся в конце сентября или в начале октября... всё как то скользко и наверно безуспешно для Украины, нужна хорошая экономика и хотя бы три ядрённые бомбочки для успеха Украины.
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Ох , как не спешится им сдать Украину .
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Японский минздрав объявил, что останки 600 человек, которые Россия передала как прах японских военнопленных Второй Мировой войны,не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа. ЧЕКИСТЫ ПЕРЕДАЛИ КОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЛЯЛИСЬ,А ЭТИ ЕЩЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Проглотим это - следующими под суд пойдут добровольцы АТО.
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