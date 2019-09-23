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Все про:ДТП (5757) Житомир (470) ОГА (1512) траур (129)

 В Житомире объявили трехдневный траур по погибшим в ДТП

В Житомирской объединенной территориальной общине объявлен 3-дневный траур по погибшим в автокатастрофе, в городе приспущены государственные флаги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Этой ночью страшная автокатастрофа унесла жизни 9 житомирян. Выражаю искренние соболезнования родным и близким работников Житомирского ТТУ, погибших в Новоград-Волынском районе. По моему поручению все семьи погибших получат материальную помощь от ОГА. А пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в больницах области", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Сообщается также, то в настоящее вретя 10 пострадавших сейчас находятся в Новоград-Волынской районной больнице, 3 из которых находятся в реанимационном отделении, состояние стабильное. Еще 7 человек получили травмы средней тяжести. Житомиряне получают всю необходимую медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС

По информации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, вчера вечером произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли. Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3149861
 
 
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