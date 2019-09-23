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 Политика Украины
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 Кличко назначил Бахматова своим советником

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кличко заявил на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Я рад представить Максима Бахматова", - сказал Кличко.

Представляя Бахматова, он заявил, что городу необходим кризис-менеджер, который сможет бороться с новыми вызовами.

По словам мэра, Бахматов в будущем будет назначен его заместителем. В сферу его обязанностей будет входить внедрение информационных технологий в управление городом, вопросы инвестиционной деятельности, градостроительства и антикоррупционной политики.

В свою очередь, Бахматов отметил, что его деятельность в мэрии будет основываться на предыдущем опыте в частном секторе.

"Также хотел бы отметить, что у меня большой опыт в КВН и Comedy Club, что сегодня очень важно в нашей стране. Без этого, к сожалению, никак", - добавил новый советник мэра столицы.

Бахматов также заявил, что свою работу начнет с аудита вверенных ему направлений.

Отметим, Максим Бахматов, 1978 г.р., украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015-17 гг был генеральным директором Национального экспоцентра Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности, резидентом КВН и Comedy Club в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149858
 
 
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что ж так жестоко убогих троллить. Они ещё никак от распятых мальчиках в трусиках с снегирями не могут отойти, а тут ещё такое...
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Макс Ледокол Бахматов... комеди клаб Юкрейн рулит) Ну а что, раз квартальный стал президентом, то и камедиклабщику можно быть советником Кличка Кличко назначил Бахматова своим советником - Цензор.НЕТ 6848
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И как надолго ему тот советник понадобится? Внеочередные выборы мэра на носу..Ему уже душе надо думать..
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