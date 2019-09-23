 Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Что касается закона о рибейтах, то это, безусловно, большая победа киноиндустрии. К сожалению, есть отдельные люди, которые манипулируют общественным мнением: мол, это уничтожает украинский рынок киноиндустрии. Так вот - это полная чушь", - заявил он.

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"Со своей стороны, я приведу в пример сериал "Чернобыль". Он мог сниматься в Украине, полностью, весь сериал! Но из-за того, что у нас нет закона о рибейтах, они потратили около 20-30 млн долларов в соседней Литве", - пояснил Лерос.

"Что предусматривает закон о рибейтах? Это дополнительная сумма, возвращаемая структурам киноиндустрии, которые подались на возврат рибейтов. Причем не из бюджета, в котором уже заявлены 500 миллионов Госкино или УКФ. Нет, под эти цели должен быть отдельный бюджет. Более того, известно, что на каждый потраченный доллар кинокомпания, которая приезжает в ту или иную страну снимать кинопродукцию, тратит дополнительно 4-5 долларов. Это отели, рестораны, водители и так далее. И это дает одно дополнительное рабочее место на каждые 5 потраченных долларов. Это наши люди, у которых будет возможность устроиться на работу в сфере кино. И это все пополнение бюджета. Это - креативная экономика, которой весь мир давно пользуется. Мы, к сожалению, только сейчас к этому приходим", - констатировал Лерос.

Полный текст интервью с Гео Леросом: "Я был противником включения в новое правительство трех людей, которых я не поддерживаю", - читайте здесь.