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 Политика Украины
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Все про:кино (1260) фильмы (287) Лерос Гео (1)

 Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос

Внесение в законодательство нормы о рибейте – это большая победа киноиндустрии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Что касается закона о рибейтах, то это, безусловно, большая победа киноиндустрии. К сожалению, есть отдельные люди, которые манипулируют общественным мнением: мол, это уничтожает украинский рынок киноиндустрии. Так вот - это полная чушь", - заявил он.

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"Со своей стороны, я приведу в пример сериал "Чернобыль". Он мог сниматься в Украине, полностью, весь сериал! Но из-за того, что у нас нет закона о рибейтах, они потратили около 20-30 млн долларов в соседней Литве", - пояснил Лерос.

"Что предусматривает закон о рибейтах? Это дополнительная сумма, возвращаемая структурам киноиндустрии, которые подались на возврат рибейтов. Причем не из бюджета, в котором уже заявлены 500 миллионов Госкино или УКФ. Нет, под эти цели должен быть отдельный бюджет. Более того, известно, что на каждый потраченный доллар кинокомпания, которая приезжает в ту или иную страну снимать кинопродукцию, тратит дополнительно 4-5 долларов. Это отели, рестораны, водители и так далее. И это дает одно дополнительное рабочее место на каждые 5 потраченных долларов. Это наши люди, у которых будет возможность устроиться на работу в сфере кино. И это все пополнение бюджета. Это - креативная экономика, которой весь мир давно пользуется. Мы, к сожалению, только сейчас к этому приходим", - констатировал Лерос.

Полный текст интервью с Гео Леросом: "Я был противником включения в новое правительство трех людей, которых я не поддерживаю", - читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3149857
 
 
 Топ комментарии
 
Фигня какая-то. Роисе отсутствие закона о рибейтах не мешало снять 80% своих сериалов в Украине.

Кто этой кучеряшке сказал, что "Чернобыль" снимали в Литве именно по этой причине?
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Зато у сватов скотов нету никаких проблем, что их показывают на росисе, еще и деньги в офшор нашего горячо любимого гаранта идут Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 5315
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там аэс 1 в один с ЧАЭС один и тот же проект Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 9663
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вай вай прям сам лукас только лерос Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 1205
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Фигня какая-то. Роисе отсутствие закона о рибейтах не мешало снять 80% своих сериалов в Украине.

Кто этой кучеряшке сказал, что "Чернобыль" снимали в Литве именно по этой причине?
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А теперь мы кацапам еще и доплачивать будем. це Перемога, адназначна.
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Зато у сватов скотов нету никаких проблем, что их показывают на росисе, еще и деньги в офшор нашего горячо любимого гаранта идут Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 5315
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Прикольно, сериал об украинском Чернобыле снимался не в Украине, а в Литве Сериал "Чернобыль" мог полностью сниматься в Украине, но из-за отсутствия закона о рибейте они потратили около $20-30 млн в Литве, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 9924
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там аэс 1 в один с ЧАЭС один и тот же проект Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 9663
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Da kopija Cernobolskoj AEC byla Ignalinkaja AEC lucego mesta i nenajdios.Ona u nas zakryta i nerabotajet.Po vsej strane delali sjiomki,byli derevni sto zapretyli liudiam kosit travu stob bylo bolse istiny.
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Ще одне жидівське гімно бездарне,если бы дак абы
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депутат арт менджер и скорей всего афилированый с Табачником чел
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"Агент Куннилингус" снимут уже в Украине? Серіал "Чорнобиль" міг повністю зніматися в Україні, але через відсутність закону про рібейт вони витратили близько $ 20-30 млн у Литві, - нардеп від СН Лерос - Цензор.НЕТ 5952
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Повна чергова маячня від якогось там "слуги урода" Гея.. При всьому бажанні цей фільм в Україні зняти було неможливо і в першу чергу епізоди, зняті за сценарієм в місті Прип'ять
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И это дает одно дополнительное рабочее место на каждые 5 потраченных долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3149857

Афигеть, 5 баксів і маєш ціле рабочее место
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А банке мит варенье штейт аф а полке ин ди кладовке
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Почему не говорят о введения "закона о рибейте" для производства например электроники?
Это дало бы намного больше рабочих мест и на много больший срок.
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Потому, что кацапы не производят электронику, а вот фильмы любят снимать в Украине. Теперь мы им из бюджета будем еще и доплачивать за фильмы о новороссии. Уря!!!
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В которых украинцев будут показывать придурковатыми любителями сала , говорящими на недоязыке и мечтающих кого то предать.
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Производство электроники практически полностью роботизировано и никаких рабочих мест не дает.
И изучите, что такое этот шабат.
Он не лепится ни к производству, ни к киноиндустрии.
Просто иудей хотел пукнуть в лужу.
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