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 Политика Украины
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Все про:закон (2630) Зеленский (2904) импичмент (372)

 Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал закон об импичменте президента

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

Напомним, 10 сентября Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

19 сентября закон подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3149854
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас половина зебобиков обосыцца от счастья и радости...а вторая половина обосрется по той же причине..😀
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так то воно так.. АЛЕ закон так чудно прописаний що НЕМОЖЛИВО ЗВІЛЬНИТИ ПРЕЗИДЕНТА... Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 2234
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Сейчас половина зебобиков обосыцца от счастья и радости...а вторая половина обосрется по той же причине..😀
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Откуда мне знать в какой ты половине..? Это вы ..зебобики..меж собой жребий бросайте...кому обоссацца..а кому обосраться...
Я к вашему зеленому стаду ни какого отношения не имею...
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Почему-бы и нет. Сбылась мечта Порошенко. Он за этот закон пять лет боролся, а оказывается и полгода много.
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кароче, это не закон об импичменте, а номер 95 квартала про ымпычмент..
процедура выписана так, что закон не исполним.. зассал Зеля, кароче..
Наш квартал зажигает огни..
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Подписал закон скорее о защите президента от импичмента и срочно поставил забор:

Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 2515
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По которому его теперь не выгнать.
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Теперь, спокойно выдохнув, может сходить с этим законом в туалет и использовать его по назначению.
Да, Зебил?
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Тоді питання:
Сьогодні на фронті поранено бійця, це як приклад, сумма на одужання бійця є навантаженням на бюджет, тобто йдуть прямі матеріальні збитки країні.
Які дії влади, щодо тих хто заподіяв ці матеріальні збитки? Є судове рішення?, стягнути з них можна суму збитків? Є якісь дії, санкції, обмеження запобіганню цим збиткам?
Немає? Тоді як називається юридично, коли владає лиш констактує збитки? Якщо один з сусідів приходить і наносить іншому матеріальні збитки, жертва що робить? Подає позов в суд? чи констактує, що сусід і жінку вбив, дітей покалічив, сарай спалив а покарать сусіда не хочу. Це як називається?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Від Луганська і до Львова "імпічментом" в очі сцить зєбілам Вова ... При такому розкладі "слуг урода" в парламенті приЗєдєнт Вофка за свій "імпічмент" може не хвилюватися і спокійно продовжувати грати ним на роялі свої комічєскіє куплєти 😕
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Ну вот и хорошо,а теперь пора эту процедуру импичмента испытать ..! Запускайте .. Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8008 .
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Можно подписать что угодно , если это невозможно выполнить .
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тухлая отмазка петиного канокрадства
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Через 5 лет зеля станет попередником . Зеленський підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3480
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Зачем "изобретать велосипед"? В Украине "импичмент" уже есть! Он Майданом именуется...
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Зеля ненавидит велоспорт . Ему при съёмках "слуги народа" натёрло на всю жизнь .
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При Порошенко такого даже нельзя было представть, так он держался за корыто. А сли бы и было, так он с этой подписью носился по всей Укране как с Томосом.
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Козлорожий, ну ти Томос хоч не чіпай в цій темі. До імпічменту Томос не має жодного відношення. 😃
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Ти хоч читав цей закон, що підписало ваше нєдоразумєніє в красних труселях?
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Зеленский сказал, Зеленский сделал, не то, что Порошенко.
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Точняк. Так насцяти "імпічментом" в очі своїм зєбілам зміг лише Вофка Сцикун 😁
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