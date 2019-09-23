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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2904) ООН (2819) США (15376) Мендель (24)

 Зеленский начинает свой рабочий визит в США

Сегодня, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский начинает визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Сегодня Владимир Зеленский начинает визит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН", - написала она.

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Зеленский начинает свой рабочий визит в США 01

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 23-26 сентября .

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите, посвященном Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149847
 
 
 Топ комментарии
 
Он даже выучил по-английски: "Куда уносите рояль? Сегодня я в презервативе!"
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У соевых проблемы с заставками - одно и тоже по 100 раз ежедневно постить, и ничего нового.
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Что-то не видно и не слышно порошенко, не пристает к людям со своим бредом)) наверное, нажрался с горя и от зависти)
А ведь если бы не возглавил коррупцию, не воровал в укроборонпроме, это мог бы быть ты , Петя )
А так останешься в памяти у народа человеком, который так ничего и не понял
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