Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Сегодня Владимир Зеленский начинает визит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН", - написала она.
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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 23-26 сентября .
Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите, посвященном Целям устойчивого развития.
В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.
А ведь если бы не возглавил коррупцию, не воровал в укроборонпроме, это мог бы быть ты , Петя )
А так останешься в памяти у народа человеком, который так ничего и не понял