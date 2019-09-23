 Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря нашим совместным усилиям с Бюджетным комитетом Верховной Рады люди с инвалидностью получат дополнительно 82 млн грн на средства реабилитации еще в этом году", - говорится в сообщении.

По ее словам, после документального оформления эти деньги направят в регионы - чтобы обеспечить дополнительную потребность в технических средствах реабилитации.

"Благодаря адресному подхода "деньги ходят за человеком", получатели этих услуг сами могут выбрать предприятие, где они хотят их получить", - отметила Соколовская.

Сейчас человек должен подписать трехсторонний договор, а также акт выполненных работ с предприятием, чтобы убедиться в качестве производимого средства и оказанной услуги.

"Дополнительные деньги - это важный шаг, поскольку ежегодно в Украине около 600 тыс. отдельных категорий населения, в том числе лиц с инвалидностью требуют соответствующего обеспечения", - подытожила Соколовская.

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