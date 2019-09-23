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 Общество
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Все про:финансы (301) Министерство социальной политики (640) инвалидность (10) Юлия Соколовская (3)

 Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская

В этом году дополнительно выделят 82 млн грн для обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря нашим совместным усилиям с Бюджетным комитетом Верховной Рады люди с инвалидностью получат дополнительно 82 млн грн на средства реабилитации еще в этом году", - говорится в сообщении.

По ее словам, после документального оформления эти деньги направят в регионы - чтобы обеспечить дополнительную потребность в технических средствах реабилитации.

"Благодаря адресному подхода "деньги ходят за человеком", получатели этих услуг сами могут выбрать предприятие, где они хотят их получить", - отметила Соколовская.

Сейчас человек должен подписать трехсторонний договор, а также акт выполненных работ с предприятием, чтобы убедиться в качестве производимого средства и оказанной услуги.

"Дополнительные деньги - это важный шаг, поскольку ежегодно в Украине около 600 тыс. отдельных категорий населения, в том числе лиц с инвалидностью требуют соответствующего обеспечения", - подытожила Соколовская.

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Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149844
 
 
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Люди с инвалидностью, а она ржет.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
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Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить близько 6% населення України, на початок року ця цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. Тобто на кожного інваліда додалося 31,5 грн. Щедрість нової влади не має кордонів Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская - Цензор.НЕТ 8777
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Люди с инвалидностью, а она ржет.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
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все правильно. Сказано не значит сделано! Вот потому и смешно.
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Приєднуюсь до Вашого зауваження. Фото зовсім недоречне.
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и шо? я такие тоже зимой ношу, чтобы ноги не мерзли..
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ага, як ізвестний паликмахтер із рассеи Зверев..
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Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить близько 6% населення України, на початок року ця цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. Тобто на кожного інваліда додалося 31,5 грн. Щедрість нової влади не має кордонів Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская - Цензор.НЕТ 8777
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5 років, взагалі не було..
даже санаторних путівок..
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Були путівки. Я сам буваю у таких місцях і бачу цих людей.
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останній раз моєму знайомому (інваліду 2 групи) давали (і то, якби не вибігав) на початку 2013 року..
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Цифєря від "служанки урода" ніби і значна , але наскільки ці 82 мільйони відповідають реальним потребам ця радісна чувіха так і не пояснила. Як і які категорії інвалідів та їх кількість їх отримають з її слів не відомо.
А досвід перебування "слуг урода" при владі вже показує, що все обіцяне "слугами урода " це лише їхні жарти і приколи. Так що всім , хто потребує цю допомогу слід не забувати слова Великого Кон Чен Ина - " Я вам ничего не должен" . І ви ніколи не помилитеся .
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Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська - Цензор.НЕТ 2340
Отримайте 31,5 грн і не відмовляйте собі Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська - Цензор.НЕТ 4422
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Пани министэрко (чи министрэ) , до Вас звэртаеться людина з инвалиднистю другои групи (инфаркт, колы 18-20 сэрпня 2014 року "нэвидоми люды" розбылы ГРАДАМЫ будынок-помэшкання и я став переселенцем, алэ нэ биженцем), у 2016 роци я написав заяву Вашим пидлеглым у м.Харкив - Московське УПСЗН (переселенець) и у Станично-Луганське УПСЗН як зареестрованый, на путивку в санаторий, чы в иншу установу ЛИКУВАТЫСЬ.
Пройшли ТРИ роки и вси видповидають, що путивкы видани ветеранам УБД (скажу Вам по сэкрэту - в Украини нэмае вийны).
У мэнэ до Вас запытання: Вы взмози допомогты одний окремий людыни? Чи зухвалише скопом, з посмишкою на вустах? Перепрошую.
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