 Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря нашим совместным усилиям с Бюджетным комитетом Верховной Рады люди с инвалидностью получат дополнительно 82 млн грн на средства реабилитации еще в этом году", - говорится в сообщении.
По ее словам, после документального оформления эти деньги направят в регионы - чтобы обеспечить дополнительную потребность в технических средствах реабилитации.
"Благодаря адресному подхода "деньги ходят за человеком", получатели этих услуг сами могут выбрать предприятие, где они хотят их получить", - отметила Соколовская.
Сейчас человек должен подписать трехсторонний договор, а также акт выполненных работ с предприятием, чтобы убедиться в качестве производимого средства и оказанной услуги.
"Дополнительные деньги - это важный шаг, поскольку ежегодно в Украине около 600 тыс. отдельных категорий населения, в том числе лиц с инвалидностью требуют соответствующего обеспечения", - подытожила Соколовская.
Админ , наверно нужно подбирать посерьезнее фотки . ЭТО ЖЕ НЕ ПЛЕЙБОЙ
даже санаторних путівок..
А досвід перебування "слуг урода" при владі вже показує, що все обіцяне "слугами урода " це лише їхні жарти і приколи. Так що всім , хто потребує цю допомогу слід не забувати слова Великого Кон Чен Ина - " Я вам ничего не должен" . І ви ніколи не помилитеся .
Отримайте 31,5 грн і не відмовляйте собі
Пройшли ТРИ роки и вси видповидають, що путивкы видани ветеранам УБД (скажу Вам по сэкрэту - в Украини нэмае вийны).
У мэнэ до Вас запытання: Вы взмози допомогты одний окремий людыни? Чи зухвалише скопом, з посмишкою на вустах? Перепрошую.