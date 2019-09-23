 Я против согласования советников послов с Зеленским, - Пристайко

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить", - заявил Пристайко.

По словам Пристайко, президент вообще не должен этим заниматься.

"Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру", - отметил министр.

Отмечается, что во времена президентства Виктора Ющенко Администрация президента согласовывала советников глав МИД и послов.

"Что касается послов - действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при изменении главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что страна требует значительного времени на согласование о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны в большей части завершен. Президенту Зеленскому предоставлено предложение министра по около 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним", - добавил Пристайко.

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