EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2844  49
Все про:Зеленский (2904) МИД (5136) Пристайко (187) Офис Президента (106)

 Я против согласования советников послов с Зеленским, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он категорически против согласования советников МИД с Офисом Президента.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить", - заявил Пристайко.

По словам Пристайко, президент вообще не должен этим заниматься.

"Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру", - отметил министр.

Отмечается, что во времена президентства Виктора Ющенко Администрация президента согласовывала советников глав МИД и послов.

"Что касается послов - действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при изменении главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что страна требует значительного времени на согласование о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны в большей части завершен. Президенту Зеленскому предоставлено предложение министра по около 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним", - добавил Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149841
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно! Всех надо согласовывать с Коломойским... вообще кто это такой это зеленский и что он себе возомнил!?
 показать весь комментарий
 
Треба це питання винести на референдум - нарід нехай призначає їх!
 показать весь комментарий
 
Для ольгинских что Арахамия, что Аласания. Что в лоб, что по лбу...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С самого начала преЗЕденту говорили, что МИД не его секретари и управлять ними он не имеет полномочий...
 показать весь комментарий
 
 
Треба це питання винести на референдум - нарід нехай призначає їх!
 показать весь комментарий
 
 
Золотые слова! Зеленский на всех углах рассказывает шо будет советоваться с народом. Вот и ладненько! Советники?-на референдум. Министр?-на референдум! Глава Офиса?-тоже на референдум! Почему никто не требует выполнения предвыборных?
 показать весь комментарий
 
 
Это он еще из роли Голобородька не вышел, а зебилы "хавают"!
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно! Всех надо согласовывать с Коломойским... вообще кто это такой это зеленский и что он себе возомнил!?
 показать весь комментарий
 
 
алярм! бунт на шаланде! капитана свергают!
 показать весь комментарий
 
 
Не пхай свого носа куди не слід.
Краще вчи Конституцію.
Саме це сказав Пристайко.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля хоче скрізь розставити своїх( коломойськіних) людей.
 показать весь комментарий
 
 
Когда так говорят,всё получается аж наоборот,зачем это выносить на народ?
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що йому невідомо про дипломатію.
 показать весь комментарий
 
 
А как же теперь ЗЕБОБИКИ устроят в посольства рыгов,чтобы те дальше сдавали Украину? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Зачем всех согласовывать?
Если мама еврейка - вполне достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
Міжнародні відносини є прерогативою президента, тому заява Пристайка дивує відсутністю дипломатії та перевищенням свої повноважень.
 показать весь комментарий
 
 
Щось каламутно , скоріш випендроз для 73% плебесу . "Ось які ми круті зєбільні демократи " .
 показать весь комментарий
 
уволить немедленно...он не доверяет мнению"зе" это есть "чужой" среди "своих"
 показать весь комментарий
 
Не хочет смотрящих, будут подсматривающие! Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3186
 показать весь комментарий
 
Как хочет президент, так и будет. Всех порохоботов - вон. Тем более там где голосовали за преступника Падла Рашенка. Арахамию первую гнать, и пусть возмещает каждому украинцу его выходку с МАРУФ в размере минимальной зарплаты...
 показать весь комментарий
 
Нам порохоботам очень важно что думаю кацапы и малоросы!
 показать весь комментарий
 
Для ольгинских что Арахамия, что Аласания. Что в лоб, что по лбу...
 показать весь комментарий
 
 
"Как хочет президент, так и будет". Украина не *********, президент не сцарь.
 показать весь комментарий
 
Вас, Пристайко, назначили министром МИД, чтобы с вашим именем связать сдачу Украины формуле ШТАНМАЙЕРА.
И будет потом в учебниках истории написано Пристайко предал украинцев. А РЫГА, которого назначат вместо вас и обвинить не в чем
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ.
 показать весь комментарий
 
 
Зря вы так. Потом уже может и не быть никакой истории Украины, а Пристайко будет народный герой типа "моторолы"!
 показать весь комментарий
 
 
Если есть Зе-депутаты свадебные фотографы, то почему не может быть Зе-помощников депутатов визажистов бровей?
Вполне может быть и так оно и есть.

Гужва Виктория @victoriaguzhva


Помічник народного депутата Маркетолог, Бизнес-коуч Волонтер ПП Слуга Народу ВИЗАЖИСТ, БРОВИСТ (выезд 🚗🛫🏠) Киев Website
 показать весь комментарий
 
 
Почему эта КГБ-ная гнида Дрыстайко ещё не засунута далеко в жопу Штанмайера?!!..
 показать весь комментарий
 
 
не долго музыка играла. а земакаки так гордились открытостью и доступностью. первый же протест под "офисом" и эпоха слуги закончилась

Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
 
и вообще, какое отношение имеет президент к международной политике? у него хорошо получается буем по роялю. от нехай и играет себе.
 показать весь комментарий
 
 
Он против, видите ли!!! «Баба Яга против!». Они хотят это теплое болото "МЗС" так и оставить теплым для "своих". Они не могут и представить, что кто-то кроме них "избранных" получит доступ...или сможет что то расшевелить там.... Президент на то и Президент что бы отвечать и направлять внешнюю политику, в т.ч. и через возможность согласовывать советников в ЗДУ. Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4948 Ничего себе заявление?! Не согласен - пиши "заяву", а не пи%ди!
 показать весь комментарий
 
мда... в данном конкретном случае я больше доверяю зебуину, чем приставайке.
 показать весь комментарий
 
 
Дрищайко! Не раскачивайте лодку. А то у слуги урода начнется мигрень и головокружения 😨
 показать весь комментарий
 
За дня - 18 трупов в двух авариях,практически идентичных.А сколько всего отдали Богу душу на дорогах за эти дни и с начала года?.Замалчивают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх