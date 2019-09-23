 Я против согласования советников послов с Зеленским, - Пристайко

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить", - заявил Пристайко.
По словам Пристайко, президент вообще не должен этим заниматься.
"Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру", - отметил министр.
Отмечается, что во времена президентства Виктора Ющенко Администрация президента согласовывала советников глав МИД и послов.
"Что касается послов - действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при изменении главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что страна требует значительного времени на согласование о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны в большей части завершен. Президенту Зеленскому предоставлено предложение министра по около 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним", - добавил Пристайко.
Краще вчи Конституцію.
Саме це сказав Пристайко.
усьо будет 73%
https://www.youtube.com/watch?v=G7BOmgwH14I
Если мама еврейка - вполне достаточно.
И будет потом в учебниках истории написано Пристайко предал украинцев. А РЫГА, которого назначат вместо вас и обвинить не в чем
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ.
Вполне может быть и так оно и есть.
Гужва Виктория @victoriaguzhva
Помічник народного депутата Маркетолог, Бизнес-коуч Волонтер ПП Слуга Народу ВИЗАЖИСТ, БРОВИСТ (выезд 🚗🛫🏠) Киев Website