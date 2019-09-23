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 ДТП в Одесской области: опубликован список погибших

В ДТП, которое произошло 21 сентября на 12 км автодороги "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши", погиб 17-летний юноша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Великодолинском поселковом совете.

В столкновении рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter, шедшего по маршруту № 52 ("Великодолинское (Акаржа) - Одесса"), и грузового автомобиля DAF погибли водитель маршрутки Руслан Тагиев (1984 года рождения), пассажиры автобуса – Юлия Чипурина (1989), Сергей Невечеря (1974), Кристина Саустьян (2001), Андрей Щербицкий (1977), Ольга Шпинь (1988), Петр Шпинь (1985), а также 17-летний Марк Редькин и мужчина 30-35 лет, данные которого устанавливаются.

В числе пострадавших - водитель грузовика 1971 года рождения, который был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу с переломами предплечья и голени. Также были госпитализированы три пассажира микроавтобуса: мужчины 1980 и 1952 года рождения, у которых черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и женщина 1988 года рождения, у которой перелом челюсти и другие тяжелые травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС

Как сообщалось, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя грузовика. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3149833
 
 
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Это какая-то жесть. Под Одессой 9 жертв, под Житомиром 9... Пипец...
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