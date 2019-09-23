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 Политика Украины
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Все про:договор (271) Зеленский (2922) Ермак Андрей (17)

 Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целостность Украины, - Ермак

Команда Владимира Зеленского планирует добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак.

По словам помощника Владимира Зеленского, поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, он считает, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций. 

"Пройдя тяжёлый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", - отметил Ермак.

Ермак считает, что нужно учесть негативный опыт Будапештского меморандума.

Отметим, Россия - подписант Будапештского меморандума, напала на Украину, не соблюдая соглашение.

"Как юрист при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал Ермак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149832
 
 
 Топ комментарии
 
Вже є такий - в Будапешті підписаний.
Взагалі мене дивує що є дурникі які вірять в силу документів підписаних рашкою.
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Поэтому нужно различать догвора от меморнадума, особенно с Рашей.
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Развели в свое время Кучму как последнего лоха. Подписли ничего не значащую бумажку.
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Хотите войти в историю? Смотрите не вляпайтесь.
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ОК!
Договор подписали, Расия напала, стороны выразили озабоченность.
Дальше что?
США начнёт войну с Расией за освобождение Украины?
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А договір будемо на наждачному папері підписувать ? Ну це щоб ху*ло не зміг ним підтертись
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Підписувати щось там з дурниками - це ж одне задоволення.
От що пенсію ізраїльтянам будемо виплачувати - вірю.
А от що територіальну цілісність України - не вірю...
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Не верьте россиянам, у них ложь всегда считалась "военной хитростью".
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Шо они курят?

Другим странам это сейчас зачем? Что мы можем дать им взамен?

В лучшем случае получат филькину грамоту, которой Роися подотрется сразу после подписания.
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Грандіозної капітуляції- то повірю на всі 100!
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І назвем ми цей договір "Будапештський меморандум 2. Повернення наївності".
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Очередной наивняк.. Только членство в НАТО даст хоть какие-то гарантии. Не только Россия не соблюдает договоры. Они вообще соблюдаются до тех пор когда они выгодны всем сторонам.
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предлагю отличное место для подписания договора - Будапешт.

дурачок, Украина в свое время ставила на кон ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, и то выторговала лишь "переговоры между сторонами" в случае агрессии..

или они нас за дураков держат, или сами - наивные дурачки.
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ніяких договірів з Рашкою, доки не будуть повернуті під контроль української влади - окуповані Донбас і Крим. . .
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Кацапы жопу подотрут этой бумажкой.
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уже один раз подписали. История ничему не учит...
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Гарантия территориальной целостности Украины - это значит должны вернуть Крым. РФ никогда этого не подпишет.
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А давайте другие страны будут воевать за нашу территориальную целостность!
Классно я придумал?!
Надо всего лиш договор подписать!
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История повторяется дваждьі.... и ето не смешно
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В реальности гарантирует территориальную целостность Украины только твердая проукраинская позиция руководства страны,армия, флот и блок НАТО, все остальное фейки, ложь и провокации, на которые не стоит тратить время.
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Чувствуется, что эти зеленые идиоты наподписывают столько, что потом Украина (если она сохранится) будет с кровью исправлять все то, что наделала эта гадость.
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Ясно! Это зеуды говорят про путлеровскую ОДКБ и моржовый саюс.
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