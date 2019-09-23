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 Политика Украины
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Все про:договор (271) Зеленский (2904) Ермак Андрей (17)

 Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целосность Украины, - Ермак

Команда Владимира Зеленского планирует добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак.

По словам помощника Владимира Зеленского, поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, он считает, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций. 

"Пройдя тяжёлый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", - отметил Ермак.

Ермак считает, что нужно учесть негативный опыт Будапештского меморнадума.

Отметим, Россия - подписант Будапештского меморандума, напала на Украину, не соблюдая соглашение.

"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал Ермак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149832
 
   
 Топ комментарии
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Можно подумать ты видел хотя бы проект договора )
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только не называйте его "Будапештский меморандум" )))
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он будет называться - "Московская хартия вольности братских народов".
Разумеется со всеми вытекающими последствиями!
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Никто с зебилами ничего не подпишет! Разве что кацапы.
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Вже є такий - в Будапешті підписаний.
Взагалі мене дивує що є дурникі які вірять в силу документів підписаних рашкою.
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Статью никак не осилить? Там говорится о подписании с ведущими государствами, а не с недоимперией.
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а у Будапештский меморандума кто подписанты ? ))
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Напевно тільки для зебілів можливий варіант,щоб на українській території не було українських військ.
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руки повідрубувати по саму шию цим дебілам
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у меня все больше подозрений, что кто то в команде Зеленского четко работает на Кремль...

Контрразведка должна была бы проверить этих гавриков...
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Конечно замахнулись не по делу. Оставьте это ПОРОХОСКОТИКАМ, они в этом деле знатоки.
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вже давно все "гарантировали" ...і в Будапешті і в Москві і в Мінську і в"наркомані" ...всюди ...тільки от ***** до сраки всі "гарантії"
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Отличная идея - опираясь на новый договор Украина усилит свои позиции в судах против РФ, гарантирует введение санкций при новой эскалации.
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Ну оно тебе надо? У тебя там Беларусь уже по уши в говне а ты все еще тут!
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Название больше похоже на советский концлагерь
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А хіба зараз нема на що опиратись? Десятки двусторонніх договорів і сотні міжнародних правових актів - все це Моржовія помістила в кошик що біля зливного бачка.
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Белорусскому зебилу лайкнула немецкая зебилка, украинцы прошли мимо этих жаб
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"Украинцы прошли мимо" - уморил, соевый.
Твой убогий мирок замкнулся на двадцати цензоровских порохоботах - это "украинцы"?
И если "прошли мимо", зачем подстраховываешься - тискаешь кнопку спам?
Ты жалок...
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История доказала что лучшая бумажка на сегодня это ядерная ракета и сильная армия.ХВАТИТ ГРАБЛЕЙ
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масштабный с точки зрения зеленых мразей-это срасея,Беларусь,Венесуэла,Куба,Сирия
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Та у нас есть уже Будапештский меморандум, зачем еще договора? Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целосность Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 4522
Пусть хотя бы кто то что то выполнил
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Логіка, як у старому анекдоті: цього року ми посадимо сто га бураків, нехай той хробак вдавиться!
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Хтось із зелебобів пояснить з якого дива їхні підписанти чподіваються що для України випишуть подібні гарантії?
Ми ядерну зброю здали і нас ......!!!!
То чим ми зараз торгуємо ?
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;

Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;

Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;

Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;

Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;

Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;

Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».

Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Посилання

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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У мене є готовий текст. "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций."
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Очередная ахинея "от Ермака"...
Конгресс, китайцы какие-то...
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Так помнится ж уже один подписывали в Будапеште когда ядерное оружие отдавали... Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целосность Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 8483
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так ведь мы сейчас крым отдаём а не яо. поэтому нужон новый мимириндим.
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Наивные. Никто ничего гарантировать просто так не станет. А самое главное даже если и будут гарантии то их никто не будет выполнять - Будапештский Меморандум пример. Самые лучшие гарантии это свое Ядерное Оружие которое Украина отдала России за Гарантии.
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Жоден договір не може нічого такого гарантувати.
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ничему их история не учит((((( дебилы ***
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Тут не реінтеграція потрібна... А лише повна рашистська капітуляція... З виводом військ і без будь яких умов...
Інакше це все без сенсу...
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когда доводом был отказ от ядерного оружия (в обмен на территориальную целостность) можно понять тех "харантов", которые явно опасались этих боегололовок и что из этого получилось на самом деле мы все прекрасно знаем! А какой мотив и интерес сейчас что-либо гарантировать Украине? Никакого! Украине нужно жизненено важно иметь технологию термоядерного оружия (желательно без ядерного запала) и средств гарантированной доставки хотя бы от 1 до 7 тыс. км, тогда она себе сама все гарантирует!
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Это не имеет значение, страны террористов, религиозных фанатиков, фашистов надо уничтожать в зародыше, не смотря на любые договоры! Штаты только в этом веке начали войны в десятках стран для борьбы с нечестью! Так почему рф не может освободить русскую землю от фашистов?
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Какой договор,артисты,вас избрали что бы вы очистили страну от воров порохоботов и посадили самого пороха,договора будем подписывать через пять лет,когда куклу колы немойского отправим обратно на сцену.
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Зебилам новые идеи впаривают? Теперь будут верить и уповать на новые договора)
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В Будапешті навіть раша гарантувала, коли атомну зброю в нас забирала, і що це дало?
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