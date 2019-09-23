 Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целосность Украины, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак.
По словам помощника Владимира Зеленского, поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, он считает, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций.
"Пройдя тяжёлый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", - отметил Ермак.
Ермак считает, что нужно учесть негативный опыт Будапештского меморнадума.
Отметим, Россия - подписант Будапештского меморандума, напала на Украину, не соблюдая соглашение.
"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал Ермак.
Разумеется со всеми вытекающими последствиями!
Взагалі мене дивує що є дурникі які вірять в силу документів підписаних рашкою.
Контрразведка должна была бы проверить этих гавриков...
Твой убогий мирок замкнулся на двадцати цензоровских порохоботах - это "украинцы"?
И если "прошли мимо", зачем подстраховываешься - тискаешь кнопку спам?
Ты жалок...
Пусть хотя бы кто то что то выполнил
Ми ядерну зброю здали і нас ......!!!!
То чим ми зараз торгуємо ?
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;
Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Посилання
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Конгресс, китайцы какие-то...
Інакше це все без сенсу...