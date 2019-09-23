 Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского

Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт", - отметил Ермак.

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"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения. Я хочу чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов", - добавил он

"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал Ермак.

"Встречи в рамках выступления на Генеральной Ассамблее носят рамочный характер. Они не бывают длинными как при официальном визите, когда два дня можно обсуждать какие-то интересующие вопросы. Тут скорее шанс донести какие-то месседжи или пересечься с партнерами, с которыми уже налажены отношения. Так называемые взаимоотношения в развитии", - констатировал он.