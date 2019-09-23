EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  996  64
Все про:Зеленский (2904) ООН (2819) США (15376) Трамп (2390) Ермак Андрей (17)

 Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского

Президент Владимир Зеленский будет выступать на Генеральной Ассамблее, где будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе.

Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт", - отметил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак

"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения. Я хочу чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов", - добавил он

"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал Ермак.

"Встречи в рамках выступления на Генеральной Ассамблее носят рамочный характер. Они не бывают длинными как при официальном визите, когда два дня можно обсуждать какие-то интересующие вопросы. Тут скорее шанс донести какие-то месседжи или пересечься с партнерами, с которыми уже налажены отношения. Так называемые взаимоотношения в развитии", - констатировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149831
 
 
 Топ комментарии
 
Два клоуна будут решать будущее Украины
 показать весь комментарий
 
Я что-то пропустил???? Когда это клован политиком стал?????
 показать весь комментарий
 
Он хотел сказать, - Два неадекватных политика...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Через пять лет после Майдана переобутое в соевые шлепанцы рыгье опять начало гавкать на президента США
 показать весь комментарий
 
 
Сдячи по фото, зробив це разом з майданівцями. Ой ватани, ви такі кацапи Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 1751І овоч, у нас, пишуть з маленької, як і пуйло
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому он пошел на следующий день в Печерское отделение НКВД и накатал кляузу на майдановцев, стягивавших его за хобот с трактора. И поэтому по его заяве на них было открыто уголовное дело его коллегой по азировскому кабмину Захарченко?
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот, от тебя скрывали этот великий факт из ливорюционной деятельности Свынюки? Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 3643 Ай-яй-яй Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 191 тыць

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ 2013, 18:10
Депутат Петр Порошенко подал заявление о совершении преступления группой неизвестных молодых лиц спортивного телосложения, так называемыми "титушками", в количестве до полутора тысяч человек на ул.Банковой около администрации президента.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе политика, это заявление он оформил у экипажа ГАИ в составе лейтенанта Довжинця и старшего милиционера Герасименко.
Порошенко отметил. что состав преступления содержит в себе провокации, в частности, молодчики подогнали грейдер, чтобы снести забор и создать опасную ситуацию на ул. Банковой.
 показать весь комментарий
 
 
так а клован что делал? Называл Украину шлюхой а протестующих бомжами?
 показать весь комментарий
 
 
Если ты о Порошенко то он в то время требовал должность вице-премьера для Гройсмана за то что 5 канал освещал события Майдана

А вот о Зеленском

Юмором по "Беркуту"

Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране - меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.

"Наша платформа - это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, - говорит Владимир Зеленский. - Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября - Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции - нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.

Единственная женщина в мужском коллективе артистов Елена Кравец говорит, что следит за новостями, но из-за репетиций не может часто бывать на Майдане. Однако она уже отвозила туда вещи, еду и громкоговорители. "Я так горжусь своей страной, людьми. Вы знаете, такой гордости, такого концентрированного патриотизма у меня не было никогда. И поэтому я понимаю, что не просто еще не все потерянно, а все еще будет так хорошо, как мы и представить себе не можем
 показать весь комментарий
 
 
Да помним мы эти переписанные шутки, страшно представить как они выглядели до переписывания.

"А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

https://www.youtube.com/watch?v=Mtkg1icmmKM
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница, онолитег, если ржали как придурки и на сцене и в зале?
И достойного ответа на эбонитовые палочки "квартальные" в сценарий не заложили.

И когда эти же поцы шутили о границе, которую просто подвинули, тоже имело значение от чьего лица они говорили?
 показать весь комментарий
 
Что значит какая разница? Большая разница, меняющая смысл на прямо противоположный тому, который ты пытаешься приписать

И как мы уже выясняли, в отличие от Зеленского и Кравец ты так и не дошла до Майдана в то время, а отсиделась дома.
 показать весь комментарий
 
Фрау, кто писал и показывал дебильные шутки про просто отодвинутую границу и украинскую армию-баранов?
"патриоты и майдановцы" Кравец, Кошевой и Зеленский

https://www.dialog.ua/ukraine/173579_1552290797
 показать весь комментарий
 
Года через три зебилье будет рассказывать как Зелька был комендантом Майдана,а 95-й квартал поджигал коктейлем Молотова беркутовские БТРы.А потом ещё и кино снимут.
 показать весь комментарий
 
 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-zvezdy-shou-biznesa-otnosjatsja-k-evromajdanu-222304/

Это из статьи 2013 года, декабрь
 показать весь комментарий
 
Про эбонитовые палочки давай... помогу: пока космические корабли бороздят... Украина как порноактриса. Томос - термос...
Жид - приспособленец... ты там под вислой грудью комсомолки-Гели апгрейдишь газовую горелку под кацапские углеводороды...тебе не понять...
 показать весь комментарий
 
 
Про эбонитовые палочки я написала выше

А ты расскажи, какой ты герой Майдана и из каких окопов сейчас строчишь.
 показать весь комментарий
 
Лала, я не мечу бисер перед свиньями, ибо попрают его ногами своими и обернутся против меня...
 показать весь комментарий
 
Хорошая цитата. Рекомендую полистать дальше, где про осуждение, лжесвидетельствование, воровство и прочее
 показать весь комментарий
 
Шо ш ты жидовне яму роешь, радость моя? Ведь ты щас про калом мойского - вовчикиного кукловода?
Лалка, жизнь такааая сложная штука, шо хрестись и тикай...
 показать весь комментарий
 
"требовал должность вице-премьера для Гройсмана за то что 5 канал освещал события Майдана" Понравилось , прямо на ура !
 показать весь комментарий
 
 
Это Тягнибок сдал Петю в «Праве на владу» аккурат перед парламентскими выборами

Рассказал, как они тогда портфели делили, как Петя пришёл
 показать весь комментарий
 
 
Кривлялся на корпоративах у рыгни и строчил шутки про эбонитовые палочки.
 показать весь комментарий
 
 
Шановний (как ад), изучите вначале английский, потом американское правописание.
Иногда - целесообразно иметь практику общения на разных "slang @ written accent", практику переводчика и технический перевод...
Хех..
 показать весь комментарий
 
 
линейку к монитору прикладывай, чтоб было понятно кому гавкаешь
 показать весь комментарий
 
 
Один великий политик играет членом на рояле, а на другого великого мочились проститутки Це два неординарні політики: їм важливо налагодити особистий контакт, - Єрмак про зустріч Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 9038
 показать весь комментарий
 
Он хотел сказать, - Два неадекватных политика...
 показать весь комментарий
 
 
Если в США покажут наш сериал "Слуга норда", то Зеля победит Трампа на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Че ты несёшь, зебобик ? В какой ещё стране кроме Украины и России столько дэбилов ? В Украине их 73% , в России 86 % и где ещё ?
 показать весь комментарий
 
 
в США! Сколько там за Трампа проголосовало???
 показать весь комментарий
 
 
За Клинтон проголосовало больше народа, но из-за за дебильного избирательного законодательства Трапм стал презом (делегаты все порешали).
 показать весь комментарий
 
 
Я что-то пропустил???? Когда это клован политиком стал?????
 показать весь комментарий
 
 
" Умоляю Вас принцесса,молчите!Вы так невинны,что можете сказать совершенно страшные вещи."
( Шварц, "Голый король")
Пожелание президенту )
 показать весь комментарий
 
 
Ермак прав-- это два недополитика.
Ведь они пришли в политику только с их избранием на пост Президента глупыми домохозяйками, которым кажется что любой Вася может быть Президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Бросьте ахинею нести. Ну какой с Зе политик?.Может человек он и не плохой, но ,как о политике говорить еще рано.
 показать весь комментарий
 
 
В начале своей трудовой деятельности мой бригадир сказал мне: "Хороший человек? Нет такой специальности!"
 показать весь комментарий
 
 
Ермак, ну, просто неприлично быть таким холуем, ты так глубоко засунул язык Зеленскому в жопу, что ему уже трудно передвигаться.
 показать весь комментарий
 
 
После многолетней службы у рыга Эльбруса Тадеева это норма.

С 5 по 7 созывы Верховной Рады Ермак трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов.
 показать весь комментарий
 
 
Какие к черту миру месседжи,после того как бакашка занёс цуркису подарок,а порохоботская минфинша обнесла малый бизнес азаровскими налогами ничего этот клоун-временьщик нести не сможет,кромуе ерунды и пустой болтовни.
 показать весь комментарий
 
 
Недавно я написал,мол знакомьтесь,Ермак-штатный лизальщик зелиной задницы. Но он превысил все ожидания. Просто полировщик до зеркального блеска лучше Mr.Muscle.
 показать весь комментарий
 
 
Очевидно что Трамп презирал Порошенко, за его тупость и жадность. К Зеле он относится по крайней мере с любопытством. Он победил Хиллари неожидано для в сех, Зеля сдеалл тоже самое с Порхом, но гораздо убедительней.
 показать весь комментарий
 
 
Два неординарных политика??? Хер там...два шоумена, страдающих нарциссизмом...понты - нашье всьо...
 показать весь комментарий
 
Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского



будут замучивать получение нобелепремии трампа и путена за урегуливарание канфликта в украите.

зеленский как режисер все зарежисирует, как в квартале,
никакой камитет нобельский не заподозрит.

ахахаха


 показать весь комментарий
 
Трамп сдал русским Сирию, сдал Венесуэлу, помог русским поднять цены на нефть с помощью провокаций вокруг Ирана, а сейчас хочет ещё Украину слить. Им конечно важно наладить контакт, не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Неординарных?
Скорее неадекватных!
При чем, если относительно Трампа еще можно поспорить, то наш Зебил - без сомнения!
 показать весь комментарий
 
 
Если "Блазень" - "политик", то моя жопа - Цицерон...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх