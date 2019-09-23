 Это два неординарных политика: им важно наладить личный контакт, - Ермак о встрече Трампа и Зеленского

Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт", - отметил Ермак.
"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения. Я хочу чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов", - добавил он
"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал Ермак.
"Встречи в рамках выступления на Генеральной Ассамблее носят рамочный характер. Они не бывают длинными как при официальном визите, когда два дня можно обсуждать какие-то интересующие вопросы. Тут скорее шанс донести какие-то месседжи или пересечься с партнерами, с которыми уже налажены отношения. Так называемые взаимоотношения в развитии", - констатировал он.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ 2013, 18:10
Депутат Петр Порошенко подал заявление о совершении преступления группой неизвестных молодых лиц спортивного телосложения, так называемыми "титушками", в количестве до полутора тысяч человек на ул.Банковой около администрации президента.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе политика, это заявление он оформил у экипажа ГАИ в составе лейтенанта Довжинця и старшего милиционера Герасименко.
Порошенко отметил. что состав преступления содержит в себе провокации, в частности, молодчики подогнали грейдер, чтобы снести забор и создать опасную ситуацию на ул. Банковой.
А вот о Зеленском
Юмором по "Беркуту"
Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране - меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.
"Наша платформа - это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, - говорит Владимир Зеленский. - Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября - Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции - нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.
Единственная женщина в мужском коллективе артистов Елена Кравец говорит, что следит за новостями, но из-за репетиций не может часто бывать на Майдане. Однако она уже отвозила туда вещи, еду и громкоговорители. "Я так горжусь своей страной, людьми. Вы знаете, такой гордости, такого концентрированного патриотизма у меня не было никогда. И поэтому я понимаю, что не просто еще не все потерянно, а все еще будет так хорошо, как мы и представить себе не можем
"А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"
https://www.youtube.com/watch?v=Mtkg1icmmKM
И достойного ответа на эбонитовые палочки "квартальные" в сценарий не заложили.
И когда эти же поцы шутили о границе, которую просто подвинули, тоже имело значение от чьего лица они говорили?
И как мы уже выясняли, в отличие от Зеленского и Кравец ты так и не дошла до Майдана в то время, а отсиделась дома.
"патриоты и майдановцы" Кравец, Кошевой и Зеленский
https://www.dialog.ua/ukraine/173579_1552290797
Это из статьи 2013 года, декабрь
Жид - приспособленец... ты там под вислой грудью комсомолки-Гели апгрейдишь газовую горелку под кацапские углеводороды...тебе не понять...
А ты расскажи, какой ты герой Майдана и из каких окопов сейчас строчишь.
Лалка, жизнь такааая сложная штука, шо хрестись и тикай...
Рассказал, как они тогда портфели делили, как Петя пришёл
Иногда - целесообразно иметь практику общения на разных "slang @ written accent", практику переводчика и технический перевод...
Хех..
( Шварц, "Голый король")
Пожелание президенту )
"Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии."
https://censor.net.ua/news/3146422/tramp_pozdravil_polyakov_s_80letiem_napadeniya_natsistskoyi_germanii/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71342284
Ведь они пришли в политику только с их избранием на пост Президента глупыми домохозяйками, которым кажется что любой Вася может быть Президентом.
С 5 по 7 созывы Верховной Рады Ермак трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов.
будут замучивать получение нобелепремии трампа и путена за урегуливарание канфликта в украите.
зеленский как режисер все зарежисирует, как в квартале,
никакой камитет нобельский не заподозрит.
ахахаха
Скорее неадекватных!
При чем, если относительно Трампа еще можно поспорить, то наш Зебил - без сомнения!