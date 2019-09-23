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 В течение прошедшей недели в результате чрезвычайных ситуаций погибли 18 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 16.09 по 22.09 недели произошло 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 18 человек, пострадали 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели произошло 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 18 человек, пострадали 14 человек.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 144 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 27 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 768 пожаров, спасены на пожарах 19 человек и не допущено уничтожение огнем 593 здания и 46 ед. техники. На пожарах погибли 29 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 547 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 252 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 937 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3149829
 
 
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Найбільше саме там. Дороги жахливі, серед траси ями в коліно і пів метра діаметром, і всим все до лампочки.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Бачив наслідки такого влучення, в нормальній країні засудить можна було б, а у нас пакет мату і на тому все скінчилося.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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