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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2904) переговоры (3696) Россия (73913) Донбасс (19440) Ермак Андрей (17)

 Мы точно никогда не допустим федерализации Украины и потери территорий. Мы хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс, - помощник Зеленского Ермак

Команда Зеленского ни 1% интересов страны не намерена уступать в переговорах с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос, какую цену готов заплатить президент для прекращения войны.

"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов. Я знал Зеленского еще не президентом. Он - человек гордый, с чувством собственного достоинства, заботящийся о людях, которые с ним работают. И точно так же он ведет себя в роли президента. Ему важно не предать доверие людей, которые его выбрали, их ожидания. Он никогда на это не пойдет", - отметил Ермак.

Он убежден, что Зеленский является "сильным лидером и умным человеком. И его команда сможет найти "выход, который удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

"Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - рассказал помощник президента.

При этом Ермак отметил, что ситуация внимательно отслеживается, есть понимание того, что происходит. "Как человек, который непосредственно в этом участвует, могу сделать аккуратное замечание, что процесс очень медленно, но движется. Мне кажется, что в урегулировании ситуации, прекращении войны заинтересованы все. У каждого свои интересы, но все они сводятся к этому", - отметил Ермак.

"Если ты - гарант Конституции, гарант суверенитета, территориальной целостности, при этом искренне хочешь закончить войну, у тебя нет подковерных договоренностей, ты не ведешь параллельно с кем-то разговоры, а целенаправленно, принципиально движешься к цели, работаешь над этим каждый день. И ты достигаешь этой цели, даже если у тебя есть противники, соперники и оппоненты", - резюмировал соратник Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3149825
 
 
 Топ комментарии
 
Наівняк..
Виконуючи вимоги фуйла, ви віддасте ому всю Україну.
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Горький Лук
Уривок з роману

Сьогодні на базарі. Продавчиня овочів.
- Я куплю, сука, цей довбаний касовий апарат, але тільки для того, щоб заїхати ним що є сили йому по макітрі..
- Так ти ж сама за нього проголосувала..
- Як казав Тарас Бульба, я його породила, я його і порішу..
Продавці поруч схвально загукали.
Пи.Си. Ви прослухали уривок з роману «Як тануть 73%»

https://bitter-onion.livejournal.com/2439013.html
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Наівняк..
Виконуючи вимоги фуйла, ви віддасте ому всю Україну.
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Пізно пити Боржомі-порохобот каже Зрада-значить Зрада!
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Ну таки фсбешная буратина как раз таки о целостности Украины только и думает поедая шаурму
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Тост вспомни про желания и возможности и з Кавказкой пленницы
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Лишь бы глаза не вылезли из орбит,от того чем оно там удивит
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Правильно,порохобот же не пес,аби брехати.
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Брешет. "Не уступить ни 1% интересов" и "прекратить войну и реинтегрировать Донбасс" на условиях рф - несовместимо. А "гордый, с чувством собственного достоинства" клован...
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Не, гордость то у него наверняка есть, но только она не мешала ему кривляться и потешать людей за денюшку. Значит и страну сдать не помешает
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Правда у поохобота.Він хоч трохи прибитий ланцюгом,пришелепкуватий,але то лишень 8%-ів мозгу враженого-треба шанувати калічку.Тому-вірю 101%.
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А с чего вы взяли, что кто-то собирается принимать, и, главное, - выполнять условия РФ? Зрадаблогеры в пейсбуке рассказали?
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Не потрібно ніколи казати - "ніколи"...........
Адже все в нашому житті може бути.
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Реинтегрировать Донбасс? На каких условиях и в качестве кого? "Автономная Республика Крым", вместо прежней Крымской области, ничему не научила?
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А відвід військ -це хіба не здача українських територій?
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Это типа " ...просто они украинскую границу отодвигают немного вперед.ха-ха-ха."... Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7128
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Точно-це Зрада!Порохобот вилікується,залиже ратички-визжати перестане,жирку набере-тоді й на шаурму згодиться.А поки що-Зрада.
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Тактика зевыползней - каждый говорит про свое, зедебил всегда найдет чему верить по своему вкусу.
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Цей Єрмак знатний дуполиз.
Зеля прямо купається в його лестощах.
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Почему федеральное федеральное государство равнозначно потере территории?
США, Германии ... уже не существует?
А вот тырить из казны в уитарном проще! И быдло загонять в стойло тоже легче.
Распад такого государства будет обязательно, Если "народ для государства" а не "государство для людей".
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Раша також федерація. Однак яка влада в федеральних територій? Так що не рівняйте лікарську ковбасу із пальцем.
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Мордор никакая не федерация де-факто! Имперская структура не демократия.
Давайте сделаем по принципу США !
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Ну таки Германия стала федеральной после поражения в войне и то сейчас хотят убрать эту федерализацию . мешает для развития государства
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В Германии так не воруют из бюджета.
И ВВП на душу населения в 20 раз больше нашего. При их бюджете, денег хватает на всё, еще и остаются, унитарность им нужна для перераспределения средств между регионами.
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А то при федерализации воровать меньше будут. Еще больше.
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Вірю порохоботам.ЕС-30-ть трильонів зовнішнього боргу-будемо жити як в ЕС.
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"Паровоз", у тебя что, "бойлер потёк"?... Ты "дурак по жизни", или "по команде работодателя"? Не понимаешь, что "федерализация Украины", для России - только повод накинуть на неё "уздечку"?
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Ого сколько слов ни о чём, а только хвастливость. Может кроме отступления нашей армии есть какой то аргумент указывающий что это не просто хвастовство?
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Де межа українських санкцій за кожен обстріл? Може змусите ту сторону проста пєрєстать стрєлять українськими санкціями?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Ой, не говорите так, ПОРОХОБОТИКОВ и так КАРЕЖИТ. А тут такое. Это же их фишка. МЫ ПОТЕРЯЕМ, НАПАДУТ. Пожалейте 5 процентов НЕПОЛНОЦЕННЫХ. Они же не виноваты, что родители сделали побочный продукт. Дальше продолжать не буду.
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Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , aбо «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, набір ораторських і полемічних прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в рекламі і пропаганді.
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Всегда смешно, когда безмозглый зебил обвиняет других в неполноценности
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Зебіли усі брешут.Довіряйте Парашенкам!!!
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Да, да заткнись, полноценный, ты наш.
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"Мне кажется, что в урегулировании ситуации, прекращении войны заинтересованы все."

Да, Пу очень заинтересован. Вот прям с 2014 года его интерес к прекращению войны не ослабевает.
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І чого цей Майєр носиться з цими штанами та ще й називає це формулою. Формула проста - геть раша з донбасу!
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Русня тоже хочет реинтегрировать этот гемморой, чтобы тупые хихлы все там восстановили за свой счёт. У зегенератов и кремлядей цели совпадают. Кто бы мог подумать)
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Всі зацікавлені у припиненні війни, навіть ПТН ХЛО? Це такий КВНівський жарт?
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Гордый человек слов на ветер не бросает и пустых обещаний не даёт, иначе это не гордость...
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картіна ізвєснава художніка - "Зєлєнскій прєкращяєт вайну на Данбасє".
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Відлабав-рояль забрали-тепер водить по губам по рошенкам.
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Мы точно никогда не допустим федерализации Украины .... В составе Московии согласен,зачем Московии раздробленная колония, потому лёгкий способ не допуска федерализации Украины ,это возврат колонии Украины, в прежнее московское стойло и Кремль на это выделяет большие деньги, создаёт внутренние гражданские конфликты и "причинно" продвигается к Киеву.
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Відвід українських військ з української території - як назвати по іншому? Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 60
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Это называется СЛАБАЯ ЭКОНОМИКА И НЕТ УСТРАШАЮЩЕГО ОРУЖИЯ,К ПРИМЕРУ ЯДЕРНЫХ БОМБ "кравчука -кучмарь". И уже прошло больше 20 лет ,а воз и ныне там Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 9976
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так же он ведет себя в роли президентаИсточник: https://censor.net.ua/n3149825

Чей сценарий? Название фильма? И вообще будет хепиенд?
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Идиот! Война не прекращается... В ней либо побеждают, либо проигрывают и капитулируют... Судя по всему, вы настроены капитулировать...
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А ты настроен воевать, так иди. Чего другим советы даешь. и возмущаешься, ВЫ НАСТРОИНЫ, а ты? Хочешь, воюй, палку тебе подарю, сто грамм налью, во посмеюсь с ИДИОТА.
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Мнение "лахтинского батрака" меня не интересует...
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Порошенки не капитулируют.Встают на смертний бій...с зеленью за место в яру.
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Войну, тем более на собственной территории, "прекратить" нельзя. Ее можно или выиграть, или проиграть. Просто "прекратить", не проиграв, нельзя даже на чужой территории. Опыт США во Вьетнаме и СССР в Афганистане тому наглядное подтверждение!
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наверняка и в Грузии и в Молдове были люди " гордые , с чувством собственного достоинства, заботящиеся о людях, которые с ними работают " но что то не видно что бы они смогли за прошедшие годы каким то волшебным образом реинтегрировать Приднестровье или Ю. Осетию

вопрос . каким наивным дурачком нужно быть что бы поверить в это . хотя выборы показали что чего чего а дурачков у нас хватает
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вони не "наивные дурачки" їм ЗЕМЛЮ українську продавати потрібно ...а найкраща ціна ..."у мирі"
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я имею в виду не кукловодов тех дурачков типа Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4067 Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4067Лехи Косого . Игоковича и прочих роботов Вертеров . которые это все одобряют . эти нищебродам с продажи земли ничего не обломится
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ти знаєш ...і мені навряд що "обломится" ...але може мої діти захочуть працювати на ЗЕМЛІ а може мої внуки ...а от продавши те що продавати не можна ЗЕМЛЮ існує вірогідність що мої нащадки таку можливість втратять ...
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я то как раз это знаю а вот те кто голосовал за Зелю похоже не догадываются
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Обязательно нужно реинтегрировать. Пушилину выделить отдельный комитет "по делам рухнувших с дуба территорий". Три почётных места в Раде, с именными памятными табличками: Захарченке, Гиве и Моторыле, с надписью "никогда не забудем ваш романтизм".
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какой Крым ? Ермак не на все уроки географии в Трускавце ходил
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Горький Лук
Уривок з роману

Сьогодні на базарі. Продавчиня овочів.
- Я куплю, ****, цей довбаний касовий апарат, але тільки для того, щоб заїхати ним що є сили йому по макітрі..
- Так ти ж сама за нього проголосувала..
- Як казав Тарас Бульба, я його породила, я його і порішу..
Продавці поруч схвально загукали.
Пи.Си. Ви прослухали уривок з роману «Як тануть 73%»

https://bitter-onion.livejournal.com/2439013.html
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3,14...ііі...ііі...іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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по этой логике, чтобы инфицированная рана не гноилась, нужно подавить иммунную систему.
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приставайка думает иначе. узеленские не хотят ему мозги вправить?
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Кінець епохи бідності, жадібності і брехні.

Запорожская «Слуга Народа» взяла помошником депутата на платной основе мужа-автомеханика

Марина Никитина, народный депутат из фракции «Слуга народа», наняла на работу в своего мужа Александра Никитина. Он будет работать ее помощником на платной постоянной основе по срочному трудовому договору. Информация о муже-помощнике обнародована на официальной странице Никитиной на сайте Верховной рады.

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21261
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Это ж сколько вам запоребриковые олигархи отсыпали за такую "реинтеграцию" ?
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"...дбає про людей, які з ним працюють..." - замітно. Українцям, правда, хреново.
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А що з Кримом?
Я от не розумію... І хочу відповідь... Чітку і однозначну...
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Горький Лук
Боюсь я за Зеленского

Кадры убийства Ицхака Рабина - премьер-министра Израиля пошедшего на "компромисс" с врагом. https://www.youtube.com/watch?v=x_0wBMftDlg
Следственный эксперимент с Игалем Амиром - израильтянином, который просто в толпе подошел и просто выстрелил. https://www.youtube.com/watch?v=v1_sjFEpHFg

А вот фото "звездного часа" - рукопожатия с врагом (https://scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s261x260/71211522_2189320894698317_2579408782173929472_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm0GrZWgXJi0U3K98iXNeTr5mJyhI0pIAl8ThJ8Z4u0_aL-rVj76mTWYbFM3j1-RYY&_nc_ht=scontent.flwo3-1.fna&oh=a5bda80cbc4a98bafc209ab41719d9c9&oe=5DF23FA1 ):
Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4079

Дайте это посмотреть Зеленскому, боюсь я за него

https://bitter-onion.livejournal.com/2437656.html
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Абсолютно идентичная ситуация была, да: "мирный процесс с Палестиной". После чего началась кровавая "вторая интифада".
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Ага.
Я давно говорила, и еще повторю: не доживет хидрант (хоть он и просто шестерка, не доживет).
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Пусть берёт велосипед, и мчится к Петру Алексеевичу.
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Європейський парламент постановив, що Друга Світова війна була почата не тільки Гітлером, а й СРСР

Текст документу оприлюдненй на сайті Європарламенту. Проект склала група польських депутатів.
У резолюції підкреслюється, що за початок Другої світової війни відповідальні і нацистська Німеччина, і Радянський Союз.
Ми точно ніколи не допустимо федералізації України і втрати територій, ми хочемо припинити війну і реінтегрувати Донбас, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 2947Два диктаторських режими співпрацювали у політичній, економічній і військовій галузях, та домовилися про поділ Європи, оформивши своє рішення у Пакті Молотова-Ріббентропа та його таємних прококолах.
Положення резолюції нагадують не лише про майже одночасний напад Гітлера та Сталіна на Польщу, а й про тогочасну агресію СРСР проти Фінляндії, балтійських держав та Румунії.
Серед злочинів двох тоталітарних режимів вказані Голокост, депортації, розправи над польськими та латвійськими офіцерами, штучний голод в Україні та створення ГУЛАГу. При цьому, наголошують автори резолюції, нацистські діяння були засуджені в Нюрнерзі, а комуністичні щепотребують морально-правової оцінки.

Європарламент висловив "глибоку стурбованість зусиллями нинішнього росыйського керівництва щодо спотворення історичних фактів та відбілювання злочинів, скоєних радянським тоталітарним режимом, вважає їх небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи".
У резолюції йдеться і про те, що злочини комуністичного режиму не можуть бути виправдані його внеском у перемогу над нацизмом. Засуджуються спроби влади РФ притягати до відповідальності тих, хто висловлює альтернативні офіційному російському дискурсу погляди на Другу світову війну.
"... постійне існування у громадських просторах у деяких державах-членах (Євросоюзу, - ІП) пам'ятників та меморіалів (парків, скверів, вулиць тощо), що прославляють Радянську армію, яка окупувала ці країни, прокладає шлях до спотворення історичних фактів щодо причин, перебігу та наслідків Другої світової війни", - наголошується у резолюції.
535 депутатів проголосували за резолюцію, 66 - проти, 62 - утримались.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала резолюцію "черговим витком грубої фальсифікації історії".
"Хотіли б ще раз підкреслити небезпеку курсу на політизацію та ревізію історичних фактів. Замовчуючи неприємні для себе сторінки і трактуючи "підретушовану" версію подій на свій розсуд, в Європарламенті остаточно втрачають зв'язок з реальністю", - йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті російського відомства.http://www.istpravda.com.ua/short/2019/09/21/156267/https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0098_EN.pdf?fbclid=IwAR3Ik8bXr3e-***********************************************https://grzegorz.livejournal.com/tag/агрессоры%20wwii
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PS: Речь Сталина на заседании политбюро ЦК ВКП(б)
19 августа 1939 года
"Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР.Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну.
Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.
Германия предоставляет нам полную свободу действий в прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии.
Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну какможно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Но само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных размеров для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь нашей аомии.
В то же самое время мы должны вести активную коммунистическую пропаганду, особенно в англо-французском блоке и преимущественно во Франции. Мы должны быть готовы к тому, что в этой стране в военное время партия будет вынуждена отказаться от легальной деятельности и уйти в подполье. Мы знаем, что эта работа потребует многих жертв, но наши французские товарищи не будут сомневаться. Их задачами в первую очередь будут разложение и деморализация армии и полиции. Если эта подготовительная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность советской Германии будет обеспечена, а это будет способствовать советизации Франции.
Рассмотрим теперь второе предположение, т.е. победу Германии. Некоторые придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную опасность. Доля правды в этом утверждении есть, но было бы ошибочно думать, что эта опасность будет так близка и так велика, как некоторые ее представляют. Если Германия одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет.
Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия будет располагать огромными территориями, и в течение многих десятилетий она будет занята их "эксплуатацией" и установлением там германских порядков. Очевидно, что Германия будет очень занята в другом месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна вещь, которая послужит укреплению нашей безопасности. В побежденной Франции компартия всегда будет очень сильной. Коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под "защиту" победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции.
Товарищи! В интересах СССР - Родины трудящихся, чтобы война разразилась между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится... "
(Центр хранения историко-документальных коллекций,
бывший ОСОБЫЙ архив СССР, ф.7, оп.1, д.1223)

https://bitter-onion.livejournal.com/2442137.html
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Сейчас выборы в ЛДНР устроят, тот-в-точь как описаны в мемуарах выборы в оккупированной СССР Бессарабии (когда проституток в депутаты выдвигали).
Все это уже давно было, сценарий известный, даже не интересно читать.
И последствия будут такие же.
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Война, - это не ремонт, ее нельзя "прекратить"!
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А за Крым я так вам скажу, только ПЭТЯ, может его вернуть. ТОЛЬКО ПЭТЯ. ДАЙТЕ ЕМУ СЛОВО.
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абсолютно согласен с вами, никакого "мирного" решения этой проблемы просто НЕТ!
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сколько надо времени, чтоб понять очевидное - потеря Украины для кацапской ымперии - верная смерть и погибель (и кремлевские орки это прикрасно знают), поэтому уже 5 лет информационно (и не только) готовят своих рабов к открытой и полномасштабной воейне за Украину!?
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...нас не интересуют касабские проблемы.
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