 Мы точно никогда не допустим федерализации Украины и потери территорий. Мы хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс, - помощник Зеленского Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос, какую цену готов заплатить президент для прекращения войны.
"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов. Я знал Зеленского еще не президентом. Он - человек гордый, с чувством собственного достоинства, заботящийся о людях, которые с ним работают. И точно так же он ведет себя в роли президента. Ему важно не предать доверие людей, которые его выбрали, их ожидания. Он никогда на это не пойдет", - отметил Ермак.
Он убежден, что Зеленский является "сильным лидером и умным человеком. И его команда сможет найти "выход, который удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".
"Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - рассказал помощник президента.
При этом Ермак отметил, что ситуация внимательно отслеживается, есть понимание того, что происходит. "Как человек, который непосредственно в этом участвует, могу сделать аккуратное замечание, что процесс очень медленно, но движется. Мне кажется, что в урегулировании ситуации, прекращении войны заинтересованы все. У каждого свои интересы, но все они сводятся к этому", - отметил Ермак.
"Если ты - гарант Конституции, гарант суверенитета, территориальной целостности, при этом искренне хочешь закончить войну, у тебя нет подковерных договоренностей, ты не ведешь параллельно с кем-то разговоры, а целенаправленно, принципиально движешься к цели, работаешь над этим каждый день. И ты достигаешь этой цели, даже если у тебя есть противники, соперники и оппоненты", - резюмировал соратник Зеленского.
Виконуючи вимоги фуйла, ви віддасте ому всю Україну.
Адже все в нашому житті може бути.
Зеля прямо купається в його лестощах.
США, Германии ... уже не существует?
А вот тырить из казны в уитарном проще! И быдло загонять в стойло тоже легче.
Распад такого государства будет обязательно, Если "народ для государства" а не "государство для людей".
Давайте сделаем по принципу США !
И ВВП на душу населения в 20 раз больше нашего. При их бюджете, денег хватает на всё, еще и остаются, унитарность им нужна для перераспределения средств между регионами.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Да, Пу очень заинтересован. Вот прям с 2014 года его интерес к прекращению войны не ослабевает.
Чей сценарий? Название фильма? И вообще будет хепиенд?
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
вопрос . каким наивным дурачком нужно быть что бы поверить в это . хотя выборы показали что чего чего а дурачков у нас хватает
Уривок з роману
Сьогодні на базарі. Продавчиня овочів.
- Я куплю, ****, цей довбаний касовий апарат, але тільки для того, щоб заїхати ним що є сили йому по макітрі..
- Так ти ж сама за нього проголосувала..
- Як казав Тарас Бульба, я його породила, я його і порішу..
Продавці поруч схвально загукали.
Пи.Си. Ви прослухали уривок з роману «Як тануть 73%»
https://bitter-onion.livejournal.com/2439013.html
Запорожская «Слуга Народа» взяла помошником депутата на платной основе мужа-автомеханика
Марина Никитина, народный депутат из фракции «Слуга народа», наняла на работу в своего мужа Александра Никитина. Он будет работать ее помощником на платной постоянной основе по срочному трудовому договору. Информация о муже-помощнике обнародована на официальной странице Никитиной на сайте Верховной рады.
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21261
Я от не розумію... І хочу відповідь... Чітку і однозначну...
Боюсь я за Зеленского
Кадры убийства Ицхака Рабина - премьер-министра Израиля пошедшего на "компромисс" с врагом. https://www.youtube.com/watch?v=x_0wBMftDlg
Следственный эксперимент с Игалем Амиром - израильтянином, который просто в толпе подошел и просто выстрелил. https://www.youtube.com/watch?v=v1_sjFEpHFg
А вот фото "звездного часа" - рукопожатия с врагом (https://scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s261x260/71211522_2189320894698317_2579408782173929472_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm0GrZWgXJi0U3K98iXNeTr5mJyhI0pIAl8ThJ8Z4u0_aL-rVj76mTWYbFM3j1-RYY&_nc_ht=scontent.flwo3-1.fna&oh=a5bda80cbc4a98bafc209ab41719d9c9&oe=5DF23FA1 ):
Дайте это посмотреть Зеленскому, боюсь я за него
https://bitter-onion.livejournal.com/2437656.html
Я давно говорила, и еще повторю: не доживет хидрант (хоть он и просто шестерка, не доживет).
Текст документу оприлюдненй на сайті Європарламенту. Проект склала група польських депутатів.
У резолюції підкреслюється, що за початок Другої світової війни відповідальні і нацистська Німеччина, і Радянський Союз.
Два диктаторських режими співпрацювали у політичній, економічній і військовій галузях, та домовилися про поділ Європи, оформивши своє рішення у Пакті Молотова-Ріббентропа та його таємних прококолах.
Положення резолюції нагадують не лише про майже одночасний напад Гітлера та Сталіна на Польщу, а й про тогочасну агресію СРСР проти Фінляндії, балтійських держав та Румунії.
Серед злочинів двох тоталітарних режимів вказані Голокост, депортації, розправи над польськими та латвійськими офіцерами, штучний голод в Україні та створення ГУЛАГу. При цьому, наголошують автори резолюції, нацистські діяння були засуджені в Нюрнерзі, а комуністичні щепотребують морально-правової оцінки.
Європарламент висловив "глибоку стурбованість зусиллями нинішнього росыйського керівництва щодо спотворення історичних фактів та відбілювання злочинів, скоєних радянським тоталітарним режимом, вважає їх небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи".
У резолюції йдеться і про те, що злочини комуністичного режиму не можуть бути виправдані його внеском у перемогу над нацизмом. Засуджуються спроби влади РФ притягати до відповідальності тих, хто висловлює альтернативні офіційному російському дискурсу погляди на Другу світову війну.
"... постійне існування у громадських просторах у деяких державах-членах (Євросоюзу, - ІП) пам'ятників та меморіалів (парків, скверів, вулиць тощо), що прославляють Радянську армію, яка окупувала ці країни, прокладає шлях до спотворення історичних фактів щодо причин, перебігу та наслідків Другої світової війни", - наголошується у резолюції.
535 депутатів проголосували за резолюцію, 66 - проти, 62 - утримались.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала резолюцію "черговим витком грубої фальсифікації історії".
"Хотіли б ще раз підкреслити небезпеку курсу на політизацію та ревізію історичних фактів. Замовчуючи неприємні для себе сторінки і трактуючи "підретушовану" версію подій на свій розсуд, в Європарламенті остаточно втрачають зв'язок з реальністю", - йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті російського відомства.http://www.istpravda.com.ua/short/2019/09/21/156267/https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0098_EN.pdf?fbclid=IwAR3Ik8bXr3e-***********************************************https://grzegorz.livejournal.com/tag/агрессоры%20wwii
19 августа 1939 года
"Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР.Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну.
Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.
Германия предоставляет нам полную свободу действий в прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии.
Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну какможно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Но само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных размеров для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь нашей аомии.
В то же самое время мы должны вести активную коммунистическую пропаганду, особенно в англо-французском блоке и преимущественно во Франции. Мы должны быть готовы к тому, что в этой стране в военное время партия будет вынуждена отказаться от легальной деятельности и уйти в подполье. Мы знаем, что эта работа потребует многих жертв, но наши французские товарищи не будут сомневаться. Их задачами в первую очередь будут разложение и деморализация армии и полиции. Если эта подготовительная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность советской Германии будет обеспечена, а это будет способствовать советизации Франции.
Рассмотрим теперь второе предположение, т.е. победу Германии. Некоторые придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную опасность. Доля правды в этом утверждении есть, но было бы ошибочно думать, что эта опасность будет так близка и так велика, как некоторые ее представляют. Если Германия одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет.
Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия будет располагать огромными территориями, и в течение многих десятилетий она будет занята их "эксплуатацией" и установлением там германских порядков. Очевидно, что Германия будет очень занята в другом месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна вещь, которая послужит укреплению нашей безопасности. В побежденной Франции компартия всегда будет очень сильной. Коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под "защиту" победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции.
Товарищи! В интересах СССР - Родины трудящихся, чтобы война разразилась между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится... "
(Центр хранения историко-документальных коллекций,
бывший ОСОБЫЙ архив СССР, ф.7, оп.1, д.1223)
https://bitter-onion.livejournal.com/2442137.html
Все это уже давно было, сценарий известный, даже не интересно читать.
И последствия будут такие же.