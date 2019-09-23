 Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"

Как сообщалось, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.