EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1059  30
Все про:кино (1260) премия (341) Чернобыль (355)

 Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Сериал "Чернобыль", созданный компанией НВО, получил премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми", которая состоялась 22 сентября во Лос-Анджелесе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"

Как сообщалось, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.

Источник: https://censor.net.ua/n3149822
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю з перемогою.
То не серіяльчик свати чи слуга народу.
 показать весь комментарий
 
Учора дивився по ICTV аналітику про те, як кацапи вирішили перезняти серіал та в чергове обісрались по самі вуха.
 показать весь комментарий
 
Они купили не сериал, а сам формат и переснимут с другими актерами и другими шутками...А что?! пипл же хавает - быдломасса есть везде, а в Нетфликс есть акционеры которые хотят пребылей...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вітаю з перемогою.
То не серіяльчик свати чи слуга народу.
 показать весь комментарий
 
 
просто у випадку з "чорнобилем" на реальній катастрофі зробили кіно, а у випадку з "сватами" і "слугами" за допомогою кіно зробили катстрофу!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ой каламбурошная открылась

Бандурин и Вашуков, вы?
 показать весь комментарий
 
 
Сравнивать великолепную работу с быдломассжрачкой... даже не знаю)
 показать весь комментарий
 
 
Любое сравнение условно. Оно несет на себе печать сравнивающего. И его уровень
 показать весь комментарий
 
 
Истота, которую вы назвали он, чуть ниже дала ответ на это утверждение
 показать весь комментарий
 
Твой уровень и ботофермы лайкнувшей тебя понятен.
 показать весь комментарий
 
 
Слугу народа тоже купил Нетфликс

Вот дураки, не читали каментов на ЦН
 показать весь комментарий
 
 
Они купили не сериал, а сам формат и переснимут с другими актерами и другими шутками...А что?! пипл же хавает - быдломасса есть везде, а в Нетфликс есть акционеры которые хотят пребылей...
 показать весь комментарий
 
 
Это в каком Воронеже вам такое клепают? 😁

Нетфликс купил права на показ сериала «Слуга народа»
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю нетфлікс не зніматиме свій серіал для США іспанською мовою... У нас 67% українськомовних за переписом, а слуга нароту вийшов кацапською!
 показать весь комментарий
 
 
Для перевода есть титры и озвучка
В 21 веке это вообще не проблема
 показать весь комментарий
 
Для справжніх свідомих українців це ой яка велика проблема!
 показать весь комментарий
 
 
Это которые фильмы в озвучке никогда не смотрят? 😁 и сериал «Чернобыль» поэтому не смогли посмотреть?

Так это ограниченность, а не сознательность.
 показать весь комментарий
 
В том сериале показываются мышебратья, адиннарот.
 показать весь комментарий
 
 
Учора дивився по ICTV аналітику про те, як кацапи вирішили перезняти серіал та в чергове обісрались по самі вуха.
 показать весь комментарий
 
 
Почему "вирішили"?! Они его уже снимают и даже трейлер выложили...но там такая лажа была, что они буквально за часы нахватали столько дизлайков, что они моментально его удалили заявив, что всем показалось и никакого трейлера не было...Но найти его все же можно (я нашел на каком то кацапском рессурсе)
 показать весь комментарий
 
 
Москали опять обидятся и начнут "разоблачать" по всем каналам
 показать весь комментарий
 
Гениальная работа,совок нужно было развалить только за то,что на украинскую атомную станцию москвой был назначен приезжий директор-идиот с дипломом ташкентского учебного заведения.
 показать весь комментарий
 
 
Сериал про русских(иностранцы так думают) лучше чем Игра престолов. Не понимаю чему вы так радуетесь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх