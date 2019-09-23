 Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Hollywood Reporter.
"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.
Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.
Как сообщалось, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.
Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.
То не серіяльчик свати чи слуга народу.
Бандурин и Вашуков, вы?
Вот дураки, не читали каментов на ЦН
Нетфликс купил права на показ сериала «Слуга народа»
В 21 веке это вообще не проблема
Так это ограниченность, а не сознательность.