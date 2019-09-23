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 Политика Украины
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Все про:политзаключенные (1331) пленные (609) Ермак Андрей (17)

 Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц.

Об этом заявил в интервью LB.ua помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка отметила, что, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и в оккупированном Крыму удерживают 113 граждан Украины. "По ОРДЛО такие списки есть?" – спросила она.

"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", – ответил Ермак.

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Журналистка уточнила, можно ли назвать конец октября "промежуточной датой для второй серии освобождения заложников".

"Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее", – заявил Ермак.

Он также отметил, что не обладает информацией о персоналиях в списках.

"Мне сложно сказать, не потому что не хочу, а потому что не обладаю информацией пофамильно. Этим занимается СБУ и "минская" группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится, и какой процессуальный статус их дел. Потому что даже с этими 35-ю была ситуация непростая. Наши люди были разбросаны по всей территории Российской Федерации, чтобы свезти их всех вместе, понадобилось время", – рассказал помощник украинского президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3149821
 
 
 Топ комментарии
 
Пуйло міняє три сотні заручників на капітуляцію Зєбуїнської влади перед Мокшандією?
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Вважаєш що після цього конфлікт буде вичерпаний?
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А Зе-сопля сдачу и развал Украины прикрывает обменом заложников.

Ну так выменяй миллионы украинцев на оккупированных территориях.
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Потрібно обміняти "всіх на всіх" і припиняти цю безглузду кроваву та нікому не потрібну бійню.
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Вважаєш що після цього конфлікт буде вичерпаний?
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"нікому не потрібну бійню"..... 6 років і ні кому не потрібна да?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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"Бізнесменів на крові" - до уваги не беремо.......
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А в політиці не бізнес сидить?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Чому росіски тролі не пишуть про це на мокшанських сайтах ?
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Пуйло міняє три сотні заручників на капітуляцію Зєбуїнської влади перед Мокшандією?
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Пля - почему Украина не подаёт в Гаагу на паРашку как на страну-террорист, регулярно похищающую граждан, захватившую в заложники несколько миллионов граждан Украины?


Почему вся обоссанная гейРопа молчит о терроризме после уничтоженного под Смоленском правительстве страны НАТО, малайзийского боинга?


Почему сраный Трамп не применяет законы против страны-террориста и страны, поддерживающей терроризм?


Про обосраный ООН я вообще молчу.
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И почему не выполняется Будапештский меморандум?
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Потому что фокусников нет. Есть только рутинная, ежедневная работа приносящая результаты, и не всегда быстро.
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Яка може бути Гаага без ратифікації Римського статуту?
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"Яка може бути Гаага без ратифікації Римського статуту?"

почему этого не делает гейРопа "после уничтоженного под Смоленском правительстве страны НАТО, малайзийского боинга?"
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А Зе-сопля сдачу и развал Украины прикрывает обменом заложников.

Ну так выменяй миллионы украинцев на оккупированных территориях.
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;

Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;

Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);

Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;

Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;

Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;

Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;

Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».

Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Що знову будуть міняти громадян України на громадян України? А курс який?
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А чому заручники зназодяться на росії ?
Чому питаннями обміну займається рашка ?
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Тому що це гра путлєра де партнером виступає порошен.
А тепер у зєбєнів своя гра (вони не агенти кґб ,вони агенти своєї синаґоґи) і вони вирішити позбутись цих нещасних терпил ,бо тепер у них самих в заручниках уся Україна.
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А бизнес пошел! Ждем, когда пленных удерживаемых лиц начнут менять через канторы и биржи криптовалют.
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