 Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Об этом заявил в интервью LB.ua помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.



Журналистка отметила, что, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и в оккупированном Крыму удерживают 113 граждан Украины. "По ОРДЛО такие списки есть?" – спросила она.



"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", – ответил Ермак.

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Журналистка уточнила, можно ли назвать конец октября "промежуточной датой для второй серии освобождения заложников".



"Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее", – заявил Ермак.



Он также отметил, что не обладает информацией о персоналиях в списках.



"Мне сложно сказать, не потому что не хочу, а потому что не обладаю информацией пофамильно. Этим занимается СБУ и "минская" группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится, и какой процессуальный статус их дел. Потому что даже с этими 35-ю была ситуация непростая. Наши люди были разбросаны по всей территории Российской Федерации, чтобы свезти их всех вместе, понадобилось время", – рассказал помощник украинского президента.