 Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что к деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Позже в полиции сообщили, что ДТП произошло около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (замены колеса). Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, а в момент ДТП часть людей находилась на обочине дороги.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Среди погибших несовершеннолетних нет.

Необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.