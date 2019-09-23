EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  13200  129
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5757) Житомирщина (751) Киев (17942) смерть (6139)

 Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автобус и грузовик столкнулись в Новоград-Волынском районе Житомирской области, погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП на Одесчине, в котором погибли 9 человек, произошло по вине водителя фуры, - Нацполиция

Сообщается, что к деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Позже в полиции сообщили, что ДТП произошло около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района.

Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС 01

Предварительно установлено, что 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (замены колеса). Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, а в момент ДТП часть людей находилась на обочине дороги.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Среди погибших несовершеннолетних нет.

Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС 02

Необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3149818
 
 
 Топ комментарии
 
Бардак на дорогах и в перевозках неизменно будет приводить к таким последствиям
 показать весь комментарий
 
трэш какой то с этими бусами и фурами за последнюю неделю . И война не нужна …
 показать весь комментарий
 
Недавно "кто-то" "абиделся" на саркастический видеосюжет, где его, якобы, сбивает грузовик... Грозил "смертными карами"... На днях погибло 9 человек в ДТП под Одессой - даже не "пукнул"... Теперь трагедия ещё масштабней... Тоже "язык в жопу затянет..."?!!! Наблюдаем....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот благодаря таким "не мешающим", как ты,
руками хитрожопых сначала осуществили Голодомор,
А сейчас ими же убивают Украину
 показать весь комментарий
 
Зєбіл, ти спочатку подивися сам на себе в дзеркало, а потім будеш когось звинувачувати. А то в зєбілів всі винні, крім них самих... Сцикуни...😕
 показать весь комментарий
 
 
Хрен там.
У многих водителей еще и куриная слепота.
Экзамен врачу сдает на 5, а в сумерках и ночью не все цвета различает или, вообще, плохо видит.
 показать весь комментарий
 
Тотальний бардак, відсутність контролю і ідіотська ідея звузити смуги руху - ну, щоб поволіше їздили. Результат - лише за останній тиждень більше двох десятків трупів, а той більше, напевно.
Де дорожня поліція, де дорожні служби, де здороваий глузд? Позеленіло все пілять. І, що особливо страшно, то відморожені далекобійники, то повний треш. Хто толковіший - по закордонах, а тут вже останню шваль підбирають, і водіями і депутатами.
 показать весь комментарий
 
А ведь скоро будут возить это говно из заводов сахара. Коровам, "жом" то. Оно течет, воняет, подмерзает, а у нас люди экономные - нафиг менять те колеса на зимние(если вообще менять), пока не выпало(ВНЕЗАПНО) пол-метра снега? Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7192
 показать весь комментарий
 
 
Вкрадені гроші і розбиті дороги причина великої смнртності українців в аваріях,судити треба очільників дорожніх служб.
 показать весь комментарий
 
Такой скулёж, будто проблемы не было и она возникла вчера под Житомиром. Так было всегда. Откройте статистику. Первое место по смертности в ДТП в Европе много лет.
 показать весь комментарий
 
потому что здесь сумашедший трафик
 показать весь комментарий
 
Всё из-за евробляхеров. Запрудили все автобаны.
 показать весь комментарий
 
В октябре 2018 возвращались из Киева в Днепр у Гюнсела отказали тормаза , водила справился зкотился в карман😐 Потом ждали 6-ть часов эвакуации от фирмы никакой ркомпенсации😐
 показать весь комментарий
 
Какая разница,гаишник в кустах или на дереве,соблюдай правила движения!
 показать весь комментарий
 
Меняются презы , меняются менты на дорогах , меняются главменты с большими погонами в кабинетах , меняются у них машины , все быстрей и дороже - а на дорогах сплошное убийство !! большегрузы едут по дорогах , которые строились для полуторок , разрушая покрытие , невписываются в габариты , снося все на встречке , но остановить это ну никак ...
 показать весь комментарий
 
 
Пройдите по сноске Житомир.info | В автобус з працівниками Житомирського ТТУ влетіла автоцистерна: 9 загиблих та 11 травмованих и фото где очевидна вина водителя фуры - непрофессионализм и/или усталость и причём здесь зеленский или аваков? уроды соевые.Вам плевать на погибших,лишь бы обгадить новую власть.
 показать весь комментарий
 
 
ладно, войну на Донбассе не остановить без помощи путина, а "войну" на наших дорогах мы можем остановить сами, если захотим, конечно...., это же ужас, если на минуту задуматься - за неделю - 2 масштабных аварии с таким количеством жертв... и это при отсутствии стихийных бедствий и плохих погодных условий...
 показать весь комментарий
 
Коли це вже припинится ї хто відповість ?Ну в нас Аваков не заміний.
 показать весь комментарий
 
За два дня две ужасные трагедии. Это плохой Знак для Украины. Нас при Зеленском ждет плохая участь со многими смертями. Возможно это предзнаменования трагедии Украины послек принятия закона о продаже 70% территории Украитны.
 показать весь комментарий
 
Любое ДТП - это случай. А случай, это язык которым с нами разговаривает Бог.
 показать весь комментарий
 
немного подробностей.
опять фуровод виноват как и в Одесской области

Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8937
 показать весь комментарий
 
 
За нарушения правил дорожного движения (даже мелких) -лишение прав на 5 лет, при серьёзных нарушений пожизненное лишение прав и конфискация транспортного средства независимо от владения им, а с человеческими смертями и увечьями СУД и...
 показать весь комментарий
 
Когда заработают камеры и начнут уже приходить штрафы ?
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!
 показать весь комментарий
 
Пришел к такому выводу, что никак. Страна не виновата, что большинство населения - неизлечимое махровое быдло.
 показать весь комментарий
 
 
реформа поліції ім. Авакова в дії.
безпекою дорожнього руху не займається НІХТО!!!
 показать весь комментарий
 
 
В Украине никто не соблюдает ПДД. В почете - агрессия, хамство, самоуверенность, халатность. Пока быдло не начнет менять собственный менталитет, ничего не изменится.
 показать весь комментарий
 
 
Раньше водители грузовиков были самыми дисциплинированными, теперь всякое шобло туда пошло за длинным рублем и сколько аварий. Эта и в Одессе. Сразу по 9 погибших.
 показать весь комментарий
 
 
А потому что все убегают в европу а берут кого попало но в даном случае вод автобуса виновен
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх