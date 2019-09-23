 Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"22 сентября в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.
Сообщается, что к деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Дороги узкие у нас, дырявые, на трассах есть левые повороты. Это то, что нужно и можно сделать. А запрещать людям работать - не метод. В Италии грузовиков в десять раз больше ездят, чем у нас . Это говорит о том, что есть работа, торговля, перевозки.
Дякуємо приЗєдєнту Вофкє за пса його Сабакова.
Співчуття рідним та близьким загиблих людей.
Житомирська область
22 вересня о 23 год. 26 хв. до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 11 осіб госпіталізовано. До деблокації загиблих та постраждалих від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
С первым пунктом согласна, но второе - не есть ремедио
Аварія за аварією.