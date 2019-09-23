 Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что к деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.