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 Грузовик столкнулся с автобусом на Житомирщине: девять погибших, 11 травмированных, - ГСЧС

Автобус и грузовик столкнулись в Новоград-Волынском районе Житомирской области, погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП на Одесчине, в котором погибли 9 человек, произошло по вине водителя фуры, - Нацполиция

Сообщается, что к деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3149818
 
 
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трэш какой то с этими бусами и фурами за последнюю неделю . И война не нужна …
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Тому що в Україні будь яка людина може оьримати категорію водія вантажівки чи водія атобусу! А потім вони ганяють на маршрутках та вантадівках по 130 км на годину!!!!! По трасі Київ Одеса вантажівки їдуть 130 км на годину, а автобуси 150 км на годину!!!!
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Бардак на дорогах и в перевозках неизменно будет приводить к таким последствиям
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Не пора ли власти всерьез заняться большегрузами ?
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А то, что в говноспринтеры трамбуют два десятка человек, а потом они летят за сотню - это не печалит?
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Тут автобус, еще и на обочине стоял, менял колесо, ужас просто.
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А помнишь как пои янеке идиот на эталоне выехал на жд переезд и угробил 40 человек?
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Десь після 85 го в саюзі теж перейшли на денні рейси , але без особливих покращень . А як там у вас нічні рейси автобусів ?
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Запретили же ночью автобусам ездить, вроде бы ?
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А что ими заниматься? Запретить?
Дороги узкие у нас, дырявые, на трассах есть левые повороты. Это то, что нужно и можно сделать. А запрещать людям работать - не метод. В Италии грузовиков в десять раз больше ездят, чем у нас . Это говорит о том, что есть работа, торговля, перевозки.
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Як? Коли усі парки великовантажних автівок ЇХНІ. І їм насрати на усілякі аварії та дороги. Головне - завантаженність авто, що б бабки "відбивати".
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Та що ж то робиться ??!!! Мусора поховалися по кнайпах , головний мусор десь тиняється по турецьких борделях , а люди щодня гинуть на дорогах...
Дякуємо приЗєдєнту Вофкє за пса його Сабакова.

Співчуття рідним та близьким загиблих людей.
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Вам нужно присвоить Оскар за самый тупой пост в мире.
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Life-самий дешевий оператор (ко....атор) в Україні!
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Шо там порошенко? Когда следующий допрос в гбр, не подскажете?
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Тобі платять за кожне "парашенко" ? Хоча цей самозакоханий клептоман і брехун мав би сидіти в одній камері з бєнєю і вулєю .
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За три останні дні лише дві аварії з маршруткою і рейсовим автобусом , в яких загинуло 18 людей і травмовано 13, а на автотрасах на жодного поліцая не стало більше.... Татьяна, залишіть премію Оскара собі.
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Ну и при чем здесь Зеленский, если гройсман с порошенко не сделали дороги , а деньги украли?
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Як і подумав в темну добу аварія. Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8544

Житомирська область
22 вересня о 23 год. 26 хв. до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 11 осіб госпіталізовано. До деблокації загиблих та постраждалих від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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Точная копия аварии в одесской области. С таким же количеством погибших. 18 человек за два дня. Жуткая статистика, которая должна заставить власти всех уровней заняться безопасностью на дорогах- их нужно , как минимум, отремонтировать и расширить.
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Не все так просто , особливо при патологічній клептоманії і паралічу Закону після 1991 року .
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Швидко лише кошенята народжуються...Доки дороги відремонтують і розширять скільки ще людей може на них загинути . А ось щоб посилити контроль дорожньої поліції багато часу не потрібно . Потрібно лише нормального міністра внутрішніх справ, а не пса режиму "слуг урода"
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По ЖД возят только руду и металл, хотя в теории она дешевле. Значит нужно приватизировать и разделять на множество мелких операторов, чтобы не было засилия фур.
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Знову жахлива трагедія((( співчуття близьким загиблих та одужання пораненним!!!...
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99% безопасности на дорогах обеспечивают два фактора: качество дорог и полиция на них. Дороги - это долго и дорого, но у нас и полиции нет!
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Соскучились за гаишниками в кустах?
С первым пунктом согласна, но второе - не есть ремедио
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Это внешние факторы. В первую очередь на аварийность влияет культура вождения. ИМХО если в один момент у нас все дороги станут идеальными, то "олени" всё равно будут гоняться за смертью.
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Самый главный дестабилизирующий фактор на дороге это дэбилы, а полицая к каждому не поставишь, даже если поставишь, дэбил не поумнеет
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я проехал по европейским дорогам сотни тысяч километров. Заплатил несколько тысяч евро штрафов за любовь к быстрой езде. Я знаю о чем говорю. А кому хочется "воли" на дорогах - дохните! Только не тащите за собой невинных людей!
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