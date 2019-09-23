 Друг Путина режиссер Михалков открыл в оккупированном Крыму кинофестиваль "Евразийский мост"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщает пресс-служба так называемого российского Минкульта Крыма, в церемонии открытия фестиваля принимали участие российские кинематографисты Никита Михалков, Виктор Мережко, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, глава "Минкульта" Крыма Арина Новосельская, член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди. Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров.

Кроме того, на фестиваль приехали российские актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев.

Организаторы фестиваля утверждают, что в состав жюри конкурса документального кино вошли кинематографисты из Франции, Южной Кореи, Болгарии, Испании и России.

В Ялте планируют показать фильмы из России и других стран, в том числе из Италии, Испании, Великобритании.

В прошлом году российский кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте открывали при повышенных мерах безопасности.

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Фестиваль "Евразийский мост" впервые состоялся в 2016 году. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в оккупированном РФ Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в Оккупированный Россией Крым через закрытые пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую оккупацию Крыма, запрещено выступать на материковой Украины.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в оккупированный Крым.