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 Происшествия, Общество
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Все про:кинофестиваль (128) Крым (21887) Михалков (127)

 Друг Путина режиссер Михалков открыл в оккупированном Крыму кинофестиваль "Евразийский мост"

Оккупационные власти Крыма открыли в Ялте четвертый кинофестиваль "Евразийский мост".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщает пресс-служба так называемого российского Минкульта Крыма, в церемонии открытия фестиваля принимали участие российские кинематографисты Никита Михалков, Виктор Мережко, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, глава "Минкульта" Крыма Арина Новосельская, член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди. Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров.

Кроме того, на фестиваль приехали российские актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев.
Организаторы фестиваля утверждают, что в состав жюри конкурса документального кино вошли кинематографисты из Франции, Южной Кореи, Болгарии, Испании и России.

В Ялте планируют показать фильмы из России и других стран, в том числе из Италии, Испании, Великобритании.

В прошлом году российский кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте открывали при повышенных мерах безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режиссер Михалков, телеведущий Шепелев, рэпер Баста и певец Фомин внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры

Фестиваль "Евразийский мост" впервые состоялся в 2016 году. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в оккупированном РФ Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в Оккупированный Россией Крым через закрытые пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую оккупацию Крыма, запрещено выступать на материковой Украины.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в оккупированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3149815
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапня як завжди хизується вкраденим.
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Интересно, Владимир Александрович когда-нибудь выступал на корпоративе у Михалкова?
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Він будує міст до сердця ЗЄбуїнів на Печерських пагорбах.
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Кацапня як завжди хизується вкраденим.
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Кстати, Михалков перед выборами поддержал нашего Народного Президента Владимира Александровича.
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так он и Мародьора поддержал и Вятровича
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паравильное имя фестиваля: "Евраазийский моЗг" - такой "загадочный" и такой подлый и низкий как сам Михалков-младшекий лизоблюд кремлевский.
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Интересно, Владимир Александрович когда-нибудь выступал на корпоративе у Михалкова?
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Порохоср... замість ху@ла на Зе *поліву гонить *..

.
.../////
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статья о кацапах , но ты убогое создание уже двумя высерами вспомнил Зеленского . Вопрос. Ты дурик только на ветке или по жизни то же ?
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Я просто поинтересовался, Владимир Александрович когда-нибудь выступал на корпоративе у Михалкова?
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подойди к зеркалу и поинтересуйся …. а вопрос мой остался тот же .
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Стас, ты наверное очень сожалеешь что у нас нет статьи за оскорбление чувств верующих?
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я сожалею , что у нас в стране есть такие быдлоВАТые создания как ты , которые всё что могут это интересоваться что там у других , как у них, сколько заработали , где отдыхали ? …. и при этом злорадствовать , злорадствовать и злорадствовать . При этом сами живя в дерьме по самые гланды .
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Этот ты написал о тех, кто постоянно пишет о заработках, состоянии и отдыхе Порошенко?.. Друг Путіна режисер Михалков відкрив в окупованому Криму кінофестиваль "Євразійський міст" - Цензор.НЕТ 4884...ты прав на 100%
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я написал, что он не один и твоё появление этому подтверждение .
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Зачем нам новости о жизни крыс? Какие "фестивали"???? Пусть там хоть перевернутся с ног на голову! Тьфу!
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а що таке якесь міхалков та путін-*****?? лайно, більш нічого!!!! смерть маскалям!!!!
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