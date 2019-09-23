 Трамп допустил возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора. - Ред.) или передавать то, о чем мы говорили", - сказал Трамп журналистам в Хьюстоне.
"Проблема в том, - пояснил президент, - что в разговоре с лидером иностранного государства, важно, чтобы у лидера не было ощущения, что он не может свободно говорить".
"То же касается и американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться без того, чтобы каждое их слово было обнародовано на весь мир", - добавил он.
В своих интервью АВС, Fox News и CBS в воскресенье Госсекретарь Помпео также отметил нюансах обнародования такой информации и подчеркнул, что решение об обнародовании будет принимать Белый дом.
Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.
Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.
Но уже сейчас ясно, что речь его была полная достоинства, мудрости, широкого кругозора и тонкого юмора ....
Понятное дело что на его фоне Трамп выглядел бледно...
Поэтому он и боится опубликования этого разговора....
Порохоботы -"да Петя порвет шмарклю на дебатах...'
А Зеленский вчистую - выглядел легче, свободнее, человечнее.
Скорее всего и стенограмму себе в политический актив запишет.
Ну где там накосячить - "хорошо, Дональд Фредович, если есть коррупционнвя схема у младшего Байдена - будем пресекать".
Воно вже і не знає що робити.
Ничего сложного для подсчёта, если не долбиться в голову, а просто немного думать.