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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (425) Зеленский (2904) переговоры (3696) Трамп (2390)

 Трамп допустил возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы телефонного разговора от 25 июля, которой, по сообщениям СМИ, касалась жалоба поданная представителем американской разведки в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора. - Ред.) или передавать то, о чем мы говорили", - сказал Трамп журналистам в Хьюстоне.

"Проблема в том, - пояснил президент, - что в разговоре с лидером иностранного государства, важно, чтобы у лидера не было ощущения, что он не может свободно говорить".

"То же касается и американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться без того, чтобы каждое их слово было обнародовано на весь мир", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

В своих интервью АВС, Fox News и CBS в воскресенье Госсекретарь Помпео также отметил нюансах обнародования такой информации и подчеркнул, что решение об обнародовании будет принимать Белый дом.

Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3149814
 
 
 Топ комментарии
 
интересно будет послушать разговор нашего Народного Президента....
Но уже сейчас ясно, что речь его была полная достоинства, мудрости, широкого кругозора и тонкого юмора ....
Понятное дело что на его фоне Трамп выглядел бледно...
Поэтому он и боится опубликования этого разговора....
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Угу, как Попандопула "Бери, бери! Я еще нарисую"
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интересно будет послушать разговор нашего Народного Президента....
Но уже сейчас ясно, что речь его была полная достоинства, мудрости, широкого кругозора и тонкого юмора ....
Понятное дело что на его фоне Трамп выглядел бледно...
Поэтому он и боится опубликования этого разговора....
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Вы прямо вернули меня в апрель 2019
Порохоботы -"да Петя порвет шмарклю на дебатах...'
А Зеленский вчистую - выглядел легче, свободнее, человечнее.
Скорее всего и стенограмму себе в политический актив запишет.
Ну где там накосячить - "хорошо, Дональд Фредович, если есть коррупционнвя схема у младшего Байдена - будем пресекать".
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Между тем Зеленский вошел в топ-10 мировьіх политиков.
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Та то не англійською, а китайською мовою. Вчи радной язик 😁
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Ты главное в очи не долбись, и всё будет хорошо))
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Так ЗЕ і Бонопартіуса троллив, а зараз в нього перетворюється.
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В этот раз он не "постеснялся" потроллить Трампа, Макрона, королеву с принцем, Путина, Лукашенко и кого-то ещё)) просто занятный ролик, типа группы в Ватцапе
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За Порошенка Україна стала настільки корумповоно токсічна, що тепер будь які стосунки з нами розглядаються під мікроскопом. Вовіку треба виправляти такий стан речей
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Не волнуйся. С роиссей Вовик нас не просто помирит- он нас с ней одной страной сделает.
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Та нічого цікавого ніхто там вже не почує крім, як гри по клавішах роялю "трамп-трамп-трамп... прамт-прамт...трамп-трамп-трамп..прамт-прамт..трамп-трамп-трамп..прамт-прамт...бінь-нннннннь..." 😕
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Трампона як прижали...
Воно вже і не знає що робити.
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Трампу до импичмента, как до неба. Разве что в вялых мечтах демократов ) если здоровья хватит , будет президентом следующие 6 лет.
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Ось тут козлорожий і спалився.. Термін повноважень Президента США чотири роки. Шість років лише в твого ***** 😁
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Еще 2 года- первый срок, и 4 года - второй срок. Всего 6 лет
Ничего сложного для подсчёта, если не долбиться в голову, а просто немного думать.
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Президентом США Трамп став в листопаді 2016 року. Термін його повноважень спливає через один рік в листопаді 2020 року.. Аріхмєтіку вчи, лишнєхромосомноє 😁
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Помиляєтесь, шановний. Про ще два роки першого терміну.😊
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Украина развалила множество империй.. Вот и империи рыжего дурака приснился пушистый зверек после переговоров с зеленым дураком=)
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Сколько стоит это собрание сочинений? Было бы любопытно почитать цитаты "одного из величайших" довбней современности.
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а, понятно, значит отредактированный вариант уже наготове, ну ну...
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