 Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Крымского и Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зализного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Майорска - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево и неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил:
- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
пєрєстать стрєлять і пятіться до Кієва, а патом і до Львова...так, ЗеБіли?
Ранение- это не пальчик порезать.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367989509965820&set=a.572118399552949&type=3&eid=ARCuZosnfoPXZbx2j7jR5EHEPWEJzshWqO5fyr8ZCEZVgwcNjGhrgjVrUnC7r4yAP_yaiaEhECCXKBfT
Смерть кацапо-рашистської нечисті і зрадникам України. Одужання пораненому воїну
Був великий завод.
А потім прийшов рузький мир.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Де ноти протесту, звернення до європейської спільноти? Де все це?
Маємо офіційно одного пораненого, на одужання бійця скільки піде коштів? Так може порахувати та дзеркально на таку суму санкцій вліпить? Виходить, що ви заохочуєте ту сторону на обстріли, каліцтва, вбивства. Це погано, дуже погано.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Слава героям Вейншорії!