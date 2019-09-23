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 Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС

22 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

- неподалеку от Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Крымского и Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зализного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Майорска - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево и неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил:

- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149813
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненному воїну України !!! А клятій масковії горіти у пеклі з кремлівськими виродками!!!!
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НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
пєрєстать стрєлять і пятіться до Кієва, а патом і до Львова...так, ЗеБіли?
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Одужання пораненному воїну України !!! А клятій масковії горіти у пеклі з кремлівськими виродками!!!!
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Да нет. Благодаря криминальной ответственности за ответный огонь москали очень даже теплые.
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А кажуть, суки, що вони наші брати! Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2723
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НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
пєрєстать стрєлять і пятіться до Кієва, а патом і до Львова...так, ЗеБіли?
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Для тех кто в умилении сейчас думает: ;Как замечательно что всего один раненый!;
Ранение- это не пальчик порезать.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367989509965820&set=a.572118399552949&type=3&eid=ARCuZosnfoPXZbx2j7jR5EHEPWEJzshWqO5fyr8ZCEZVgwcNjGhrgjVrUnC7r4yAP_yaiaEhECCXKBfT
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Ворог гатить кожного дня по наших воїнах і мав в дупі те зєбільне "перемир'я". А гавнокомандующєму Вофкє та всьому продажному кодлу "слуг урода" то все лише "по пріколу".... Зебіли, ви це "сделали".

Смерть кацапо-рашистської нечисті і зрадникам України. Одужання пораненому воїну
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Окупований Харцизьк.
Був великий завод.
А потім прийшов рузький мир.
Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9431
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Це констактація фактів, де адекватна відповідь влали на обстріли?

#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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Де межа введення українських санкцій за щоденні обстріли? В чому, чи якій кількісті вона виражена?
Де ноти протесту, звернення до європейської спільноти? Де все це?
Маємо офіційно одного пораненого, на одужання бійця скільки піде коштів? Так може порахувати та дзеркально на таку суму санкцій вліпить? Виходить, що ви заохочуєте ту сторону на обстріли, каліцтва, вбивства. Це погано, дуже погано.

#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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А тим часом на навчаннях біля Оренбургу.
Слава героям Вейншорії!
Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3117
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