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Все про:Гидрометцентр (590) погода (2563) морозы (168)

 С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр

На следующей неделе в Украине ожидаются заморозки, больше всего это на себе почувствуют северные и восточные области.

Украинский гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью 23-25 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 24 сентября в северных и восточных областях - заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Полтавской и Черкасской - заморозки на почве 0-4 градуса, (I уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областяхи - заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Днем воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.

Источник: https://censor.net.ua/n3149809
 
 
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Не налякаєте морозом, хоча зевідморозкам легше стане
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Я не з їх числа, а як поженуть зебілів сцяними ганчірками та сраними віниками, то полегшає.
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Непонятно где, но Гидрометцентр врет. Толи в Цензоре, толи в своих сайтах С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 5807
В общем, как обычно "ТемнА вода в облацех"
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