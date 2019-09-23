 Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН

Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Согласно данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.
По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.
Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, которое ранее составляло три миллиметра в год, увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.
Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Цель мероприятия, организованного генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, - призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.
В Парижском климатическом соглашении поставлена цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.
Так що далеко не "п'ять років потепління".
За часів римської імперії римляни на британських островах виноград вирощували.
А тепер їм спекотно.