EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  351  14
Все про:глобальное потепление (26) климат (74) ООН (2819)

 Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН

Средняя температура на планете в последние пять лет - с начала 2015-го до конца 2019 года - была более чем на один градус Цельсия выше, по сравнению с доиндустриальным периодом.

Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, которое ранее составляло три миллиметра в год, увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Цель мероприятия, организованного генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, - призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

В Парижском климатическом соглашении поставлена ​​цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш на саммите G7 объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию"

Источник: https://censor.net.ua/n3149808
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так ето же хорошо. Меньше за газ будем платить и екзотические фрукты будем выращивать.
 показать весь комментарий
 
 
Вже в Київський області вирощують персики і десять сортів винограду. Раніше у мене ріс тільки чахлий персик і районований поганенький виноград. Клімат змінюється.
 показать весь комментарий
 
 
Нові ГМ-сорти куди більше можуть вплинути на "що де росте" ніж зміна клімату.
 показать весь комментарий
 
Не брав таких ГМО сортів, бо є вже нові нормальні сорти винограду, які добре прижилися в умовах Київської області.
 показать весь комментарий
 
Вже років в п'ятнадцять в тій самій Київській області мій батько вирощує персики розміром з яблуко. І проріс той із звичайнісінької кісточки викинутої в город.
Так що далеко не "п'ять років потепління".
 показать весь комментарий
 
Теж персик років 15 росте, але менше середнього яблука. А в цьому році у людей побачив свої великі персики, але вони гірші ніж з Одеси.
 показать весь комментарий
 
У меня растут персики что нужно запивать водой такие сладкие. В магазинах привозных таких не продают, потому что привозные срывают недоспелыми. А самый вкусный ето мягкий с дерева. Вокруг дерева аромат персиковый стоит.
 показать весь комментарий
 
У меня в Киеве растет кроме персиков и нектаринов, хурма, актинидия, инжир, фейхоа и еще некоторые екзотические для Украины растения. Часть из них конечно в неотапливаемой теплице или с зимним укрытием, но у знакомых глаза вылазят когда видят мой сад.
 показать весь комментарий
 
В следующем году будет гораздо теплей. Местами будет до сотни миллионов по цельсию.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по древним картинам и гравюрам раньше зимы вообще небыло.
 показать весь комментарий
 
 
Самі спекотні. Ага.
За часів римської імперії римляни на британських островах виноград вирощували.
А тепер їм спекотно.
 показать весь комментарий
 
 
Не за весь час, а за історію систематичних спостережень - якихось півтора століття та й то років 100 тому мабуть не всюди вимірювалось.
 показать весь комментарий
 
И только в Северной Нигерии сегодня выпал снег !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх