 Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН

Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, которое ранее составляло три миллиметра в год, увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Цель мероприятия, организованного генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, - призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

В Парижском климатическом соглашении поставлена ​​цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш на саммите G7 объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию"