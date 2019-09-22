 КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, с 8 часов утра 23 сентября на КПВВ "Каланчак" начнут пропускать только пешеходов.
Отмечается, что автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка".
Одновременно на КПВВ "Чонгар" будут в установленном порядке пропускать людей и транспорт, "однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".
"Государственная пограничная служба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании путешествия. В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств в указанных КПВВ информация будет предоставлена дополнительно", - отмечается в сообщении.
Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.
Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.
Розгляньте уважно.
Преступления русских в Сирии. Сначала с вертолетов сбрасываются балоны наполненные хлором. Перед сбрасыванием преоткрывается кран для выхода хлора. Баллоны имеют искуственные стабилизаторы. Сбрасывают такие баллоны десятками на жилые сднаия мирных жителей. Дети старики, женщины прячутся в подвалах от бомбежек. Вся подлость состоит в том, что после того как хлор заполняет подвалы, хлор тяжелее воздуха, дети вынуждены покидать укрытия из-за невозможности дышать. Ну а как раз в это время русские начинают проводить ковровые бомбометания уничтожая нивчем неповинных людей. Напоминает газовые камеры Гитлера. Руссие изобретательнее Гитлера в убийствах и уничтожении людей.
Ми там митницю будуємо, чи до перекриття готуємось?
Вільна економічна зона (ВЕЗ) Крим, називається...
Але зараз, рухи з якою метою почали?