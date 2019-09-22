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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3464) Крым (21887) КПВВ (50)

 КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

Начинаются строительные работы на контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, с 8 часов утра 23 сентября на КПВВ "Каланчак" начнут пропускать только пешеходов.

Отмечается, что автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка".

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Одновременно на КПВВ "Чонгар" будут в установленном порядке пропускать людей и транспорт, "однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

"Государственная пограничная служба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании путешествия. В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств в указанных КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно", - отмечается в сообщении.

КПВВ Каланчак закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ 01

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149806
 
 
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Гады... Но теперь КПВВ "Каланчак" закрыт для автомобилей.
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"Формула Штайнмаєра" очима журналіста К.Андріюка:
КПВВ "Каланчак" закривають для автомобілів через будівельні роботи, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6962

Розгляньте уважно.
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https://www.youtube.com/watch?v=apBYXTP9Exo
Преступления русских в Сирии. Сначала с вертолетов сбрасываются балоны наполненные хлором. Перед сбрасыванием преоткрывается кран для выхода хлора. Баллоны имеют искуственные стабилизаторы. Сбрасывают такие баллоны десятками на жилые сднаия мирных жителей. Дети старики, женщины прячутся в подвалах от бомбежек. Вся подлость состоит в том, что после того как хлор заполняет подвалы, хлор тяжелее воздуха, дети вынуждены покидать укрытия из-за невозможности дышать. Ну а как раз в это время русские начинают проводить ковровые бомбометания уничтожая нивчем неповинных людей. Напоминает газовые камеры Гитлера. Руссие изобретательнее Гитлера в убийствах и уничтожении людей.
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Гады... Но теперь КПВВ "Каланчак" закрыт для автомобилей.
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Как бы я ни относился негативно к кацапам, но здесь мне, как еврею, сложно осуждать их за убийство дикарей. Кацапские дикари убивают муслимских, а муслимские кацапских, это можно онли приветствовать...

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Тепер Семенченку треба блокувати ці переїзди КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4934
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Все цвкавіше і цікавіше...
Ми там митницю будуємо, чи до перекриття готуємось?
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вона там уже 5 років.
Вільна економічна зона (ВЕЗ) Крим, називається...
Але зараз, рухи з якою метою почали?
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