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 Политика Украины
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 Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес

НАТО необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства.

Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Агрессия России и ее военное присутствие в оккупированных регионах Грузии и Украины остаются серьезной проблемой для вступления этих стран в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, - член Меджлиса Бариев в ОБСЕ. ДОКУМЕНТ

Украине совместно с НАТО необходимо создать зону безопасности с использованием морских и наземных систем, чтобы российский флот не заблокировал Одессу.

"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО. Альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО, а также для того, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров. Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Ведь то, что Россия делает в Крыму, может распространиться и на Одессу", - заявил Ходжес.

Генерал отметил, что когда силы стран НАТО объявляют места для проведения учений в Черном море, Россия просто закрывает проходы к этим местам.

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"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены. По мере того, как Украина продолжает модернизироваться, продолжает свою программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - подчеркнул Ходжес.

Источник: https://censor.net.ua/n3149804
 
 
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Зєліку не до того - земельно-каломойну реформу готує Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 4725
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Молодей . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .
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Это если Керченский мост завалить,то у Московии уменьшаться аппетиты. Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 719
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Зєліку не до того - земельно-каломойну реформу готує
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Молодей . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .
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100%
Вот-вот начнут: путен введи
Уже подводят к этому
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про сєрєбрянікі будеш розказувати після того, як ці кошерні ублюдки розпродадуть всі українські чорноземи іноземцям
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В спам порохобот.
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надо сидеть тихо, ато свиновац нападет?
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Если Украина признает крым разейским то можете забыть за Оддессу как портовый город.
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Это если Керченский мост завалить,то у Московии уменьшаться аппетиты. Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 719
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_То они просто вынуждены будут ускориться с захватом коридора в Крым. А также канала, водохранилища, плотин и шлюзов. Тут до кучи уже просто придётся захватывать ГЭС и АЭС.
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И тут ты проснулся , у себя в Ольгино . А какой сон был , просто мечта !
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Зачем валить керченский мост если сейчас Украина один из самых крупных потребителей разейского товара и транзитер розийских товаров в Европу. Для начала хотябы границу с Мордором перекрыли бы и авиа транзит.
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ДЕД 22-сен, 16:43

Лидеру Московии надо продержаться и поработать в том же духе еще 2-3 года. За это время: китайцы заявят о своих правах избирать губернаторов Читы, Красноярска, Владивостока и т.д. Жители Курил проголосуют за присоединение к Японии. Большинство жителей Москвы будут мусульманами, а население собственно Московии станет меньше 70 млн. ВСУ получит ЯО и еще прибавит в весе, и вот тогда Орду заставят выплачивать репарации на восстановление Донбасса и Крыма.

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Да... это даже не фантастика, а просто чушь собачья.
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А що наш головнокомандувач на це зробить і скаже ?
Певно нічогісінько.
Воно просто нездатне.
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лупануть з бурятом богданом по шаурмі
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а чо ж вы сопли жуете??, база в Очакове, списанные корабли сюда..учить вас шо ли???
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Ничего не ждут, они категорически не хотят этого.
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Дискуссия с порохоботами бесполезна, видишь порохобота сразу в спам.
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Перший тролль астроном 100500-го рівня !
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А сам Путин - генетическим мусором. В прямом и переносном значении слова "мусор".
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Интересно,в ********** эту новость по тв сообщили или там уже галактику с таким названием открыли?
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Ничего нового не узнали. Еще в 2014 году кремлевский ******с Жириновский заявлял что Рашка отрежет Украину от Черного моря и пробьет коридор в приднестровье, тем самым вынудит Украину полностью капитулировать, так как не окупированными и не окруженными останется только западная часть Украины
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21:55, 22 сентября 2019Две российские боевые машины десанта разбились из-за несработавших парашютов
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Война с НАТО идёт уже 5 лет.
Потери РФ: 25 самолётов, 20 вертолётов, десятки единиц тяжёлой техники, сгоревшая казарма с десантниками.
Потери НАТО: без потерь.
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Да, забыл про подводную лодку, ядерную ракету и плавучий док.
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В Германии командный центр НАТО активно готовят к войне с реваншистской Россией : https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/09/22/118458/v-germanii-komandnyj-tsentr-nato-aktivno-gotovyat-k-vojne-s-revanshistskoj-rossiej.shtml
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И какой их стратегический план??? Формула шредера??? Через сп2 опустошить месторождения углеводородов кацапстана?
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Хотите мира то готовтесь к войне а не к миру. Если будем готовы к войне с Мордором то будет больше шансов что войны не будет чем если мы будем не готовы к войне
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Греция может закрыть флоту РФ выход из Черного моря : https://charter97.org/ru/news/2019/9/22/349236/
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Сам-то в это веришь? Ну хоть на каплю?
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А в цей час скорочується фінансування ЗСУ.
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финансирование эт ещё пол беды!!беда в том что проблему видят с америки!!а вот с киева почему то этого не видно??(то ли слепые??а может синдром ОБСЕ подхватили??(в киеве)) Росія намагається заблокувати Одесу Чорним морем, - колишній командувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 6438
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ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЕ ПРОИЗОЙДЕТ ЗАПАД ОПЯТ СКАЖЕТ ЧТО ОНИ НЕ ОЖИДАЛИ, МЫ ДУМАЛИ ПУЙЛО ЗА МИР, МЫ ОБЕСПОКОЕНЫ....ДАВАЙТЕ ДОГОВАРИВАТСЯ.... НАДО ПРОСТО ЕПАШИТЬ МОСКАЛЕЙ СО ВСЕХ ОРУДИЙ ЕСЛИ ОНИ ПОЛЕЗУТ, И ДЕЛАТЬ УЛЬТИМАТУМ ЗАПАДУ ИЛИ ПОМОГАЙТЕ РЕАЛЬНО ИЛИ ЯО БУДЕМ ДЕЛАТЬ. ИРАН ВОН ШАНТАЖИРУЕТ А ОНИ СОПЛИ ЖУЮТ, КРЕДИТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
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Что ты хочешь от Запада ? Вот вы как себя ведёте по отношению к Западу ? Вам Литва к примеру , сколько боеприпасов за даром дала ? А что вы в замен? В Беларус электроэнергию покупаете ?
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_У иранских орков ЯО уже есть. И средства доставки. Потому они атакуют танкеры в проливе и НПЗ в Аравии, а Европа и Штаты только хвост поджали, обосравшись.
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Уже в цейтноте... начать разрпботки и имплементацию - запад выразит озабоченность, у ***** развяжутся руки, и эта срань кацапская полезет воевать за мир... да и кто за президента сейчас? У шныря вдруг яйца отрасли? С чего это???
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