 Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес

Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Агрессия России и ее военное присутствие в оккупированных регионах Грузии и Украины остаются серьезной проблемой для вступления этих стран в НАТО.

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Украине совместно с НАТО необходимо создать зону безопасности с использованием морских и наземных систем, чтобы российский флот не заблокировал Одессу.

"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО. Альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО, а также для того, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров. Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Ведь то, что Россия делает в Крыму, может распространиться и на Одессу", - заявил Ходжес.

Генерал отметил, что когда силы стран НАТО объявляют места для проведения учений в Черном море, Россия просто закрывает проходы к этим местам.

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"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены. По мере того, как Украина продолжает модернизироваться, продолжает свою программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - подчеркнул Ходжес.