 Россия пытается заблокировать Одессу по Черному морю, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес

Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
Агрессия России и ее военное присутствие в оккупированных регионах Грузии и Украины остаются серьезной проблемой для вступления этих стран в НАТО.
Украине совместно с НАТО необходимо создать зону безопасности с использованием морских и наземных систем, чтобы российский флот не заблокировал Одессу.
"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО. Альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО, а также для того, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров. Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Ведь то, что Россия делает в Крыму, может распространиться и на Одессу", - заявил Ходжес.
Генерал отметил, что когда силы стран НАТО объявляют места для проведения учений в Черном море, Россия просто закрывает проходы к этим местам.
"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены. По мере того, как Украина продолжает модернизироваться, продолжает свою программу оборонных реформ, вам следует подумать и о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", - подчеркнул Ходжес.
Вот-вот начнут: путен введи
Уже подводят к этому
Лидеру Московии надо продержаться и поработать в том же духе еще 2-3 года. За это время: китайцы заявят о своих правах избирать губернаторов Читы, Красноярска, Владивостока и т.д. Жители Курил проголосуют за присоединение к Японии. Большинство жителей Москвы будут мусульманами, а население собственно Московии станет меньше 70 млн. ВСУ получит ЯО и еще прибавит в весе, и вот тогда Орду заставят выплачивать репарации на восстановление Донбасса и Крыма.
Певно нічогісінько.
Воно просто нездатне.
Мокша ********* блевотная.
Потери РФ: 25 самолётов, 20 вертолётов, десятки единиц тяжёлой техники, сгоревшая казарма с десантниками.
Потери НАТО: без потерь.