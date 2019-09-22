 Пробную перепись населения проведут на Киевщине, - директор Института демографии Либанова

Об этом в интервью для ZN.UA заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, лучше одним из выбранных для пробной переписи был бы район в Западной Украине.
"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.
Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.
30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.
По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.
В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.
Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.
Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.
А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...
Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший. ...."
Де таксист з вул.
Івана Кудрі?
"проведет пробную перепись населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском - столицы."
типа налоговой, списки избирателей, паспорта, свидетельства о рождении, прописка.
сколько людей за границей тоже не проблема посчитать, на границе ж паспорта проверяют, фиксируют.
деньги на ветер.
А по базам не проще, точнее и дешевле будет? Найдите толковых программистов, дайте им доступ к базам, реестрам и т.п, заплатите хорошие деньги и будет вам результат. Или некуда бабки тратить?