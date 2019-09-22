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 Политика Украины, Общество
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 Не вижу причин, чтобы анонсировать внесение изменений в закон о языке, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверен, что закон о языке надо выполнять.

Об этом он сказал в интервью Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - сказал Бородянский.

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По его мнению, не стоит делить людей по языковому принципу.

"Я не считаю, что люди, которые говорят на русском, создают "русский мир". Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу. Все зависит от того, какие действия мы осуществляем, как мы настроены и как мы отстаиваем наши национальные интересы. Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил Бородянский.

Он рассказал, что сам разговаривает на украинском языке уже месяц, потому что это обязанность чиновника. "Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня захватывает процесс овладения речевыми нюансами", - сказал министр.

Напомним, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нему, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны: президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149802
 
   
 Топ комментарии
 
Вчити мову або валити запарєбрік.
Що не ясно?
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а шо ж натворили? Сказали что в Украине должен быть украинский язык??? Не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в закон о языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9584
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Якщо зебіли почнуть ПЕРЕГЛЯДАТИ закон про мову - то це точно буде почато кінця КОЗЕЛ - команді !!!
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Да ни фига. Большинство избирателей Зеленского за это и голосовали.
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Гузенко - а що твій клоун перед виборами десь казав , що буде переглядати закон про МОВУ ?? Може ви зебіли самі це придумали - чи не так ??
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Там такое разношерстное большинство)))))
Просто у недалёких разбудили политическую активность.
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Це я до тих, хто заколихує нас державністю української мови.
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Не, у нас две мовы государственные. Как и две руки, две ноги и два глаза.
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Похоже,что ты брешеш.
Специально посмотрел несколько беларусских телеканалов и НИГДЕ не услышал беларусского.
Он у вас один. Второй - просто вывеска
Два глаза - но один не видит.
Две ноги - но одна отсохла,да?
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А русский язык тоже наш. Что фино-угры яго переймали, гета вельми добра, не буде праблем при допыте палонных.
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а какой їщьо язик ваш? єврєйскій ваш? вот как ви сабіраітісь с єврєямі абщяцца? на каком язикє? партугальскам?
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Когда то и еврейский был наш государственный, да только они почти все уехали на историческую родину.
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У тебя как тебе скажет твой колхозный выродок Лукашенко-так и будет. Скажет китайский-будешь топить за китайский. Ты не человек, а шавка, лающая то, что прикажет хозяин.
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Китайский тоже надобно знать. Сейчас почти все товары с Китая(инструкции читать).
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Значит впервые буду голосовать за Оппоблок - на следующих местных выборах и потом на парламентских и т.д.
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А пошурувать на =істарічєскую родіну= не хочеш ?
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известный российский интеллектуал пишет... Не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в закон о языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9142



Евгений Понасенков

@Ponasenkov

·40 мин

Пока я был в Париже мои прогнозы сбываются в ускоренном режиме: судя по всему, хриплая крыса сдает Украину в стахановских ударных темпах.
Но, раз большинство так хочет - пусть так и будет.
Я предупреждал - и умываю руки.
Братья вернулись в родную гавань, или заводь, или запруду..
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ВЕСЬ АУДІО ВІЗУАЛЬНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ МАЄ БУТИ УКРАЇНОМОВНИМ. ЩОБ ЦЕ ЗРОБИТИ ДОСТАТНЬО ОДНОГО МІСЯЦЯ.
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для этого нужно избрать президентом украинца для начала...., который говорил бы и думал на мове...

Малороссам это нах не нужно...
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Для цього спочатку самому потрібно *перебудуватись * ..

По -перше писати на українській мові !
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Ага, тут одна "звиздота" писала під українським прапором, тепер під американським, а сама російський троль.
То що з цим робити Lvbnhj ??? Дуже добре законспійована ця тварюка, ворог для України. То президент їй не такий, то влада, то на ліхтарях вішати всіх зове.
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В Україні ВСІ громадяни України знають українську мову. Навіть Зєлєнскій.
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...интеллигентный мальчик... -- мне жаль его -- аж шкодую! *)
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Президент має вивчити мову досконало.
І взагалі рекомендаю зробити це всім. Корона не спаде.
Не розумію НЕБАЖАННЯ це зробити.
Ви соромитесь чи що ?
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рекомендую*
досить послуговуватись мовою країни-окупанта.
заради свого ізіка вони йдуть нас вбивати.
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Ксанка, спадают труселя. Корона може впасти. Досконалисть наша
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спочатку воно заспокоює нас ніби схильністю до мови, та коли в українців не залишиться і клаптя землі, воно швидко позбудиться ненависної йому української, бо воно з пуп'янка звикло гавкати йєзиком
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То шо тепер Зеленський не агент кремля?

Тепер вже вороги Богдан і Коломойський?) Володя тримай друзів близько... Розділяй і владарюй вата стирила ще в Юлія Цезаря... Богдану виговор, щоб по сантропе не їздив... Баканову суворий виговор, щоб до суркіса на дні народження не ходив... І до роботи... Головне не пересратись між собою!
Ворог - кремль!
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Inna Turenko‏ @i_turenko 21 сент.

Цікава тенденція намічається. Треба списки порохоботів станом на 21.04 вважати остаточними і ніякі корективи не вносити. Бо прозрєвші зара натягнуть шати борців і опозиції , а деякі наречуть себе ще й порохоботами. Прийом у Орден Порохобота завершено 21.04.2019. Все,adiós amigo!
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Скільки не кажи мова, а Харьків буде розмовляти по руські тому, що такі речи під "козирьок" не робляться, потрібен час і немалий.
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"Русскій язик" є таким спеціальним органом русскай гніди, яким вона п'є українську кров.
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потрібно починати робити, а не збиратись.
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Ну и кретины. Отправитесь за Порохатой тварью.
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Это смотри ты за "моторолой" не отправься!
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Вот зачем вату спамить, пусть будет пасквиль,весь мир ето ведь черное и белое и от етого никуда не денешься.
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«Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3149802
Респект.
Єдине, що напрягло - «сегодня»...
Дай Боже, щоб не підсвідоме по Фрейду.
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На чистом украинском языке разговаривает абсолютное меньшинство населения Украины. Многие украинцы говорят на русском, суржике, галицком диалекте и т.п. Учить украинский язык конечно нужно, но не принудительными методами, которые прямо противоречат Конституции Украины. Снимайте интересное кино, пишите и издавайте интересные книги, в том числе современную профессиональную литературу и украинский язык станет востребованным. А закон о языке, языковый инспекторы - это какое-то средневековье, перегибы в стиле советского тоталитаризма.
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А на чистом русском в Россіїї, розмовляє хіба що тєлєвізор.
Що б ти знав, в Россіі всяких говірок і діалектів, не рахуючи всяких мов народностей, у 100500 разів юільше ніж в Україні.
У порівнянні з россією, Україна мононаціональна і монокультурна країна.
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Мне пох Россия. Я живу в Украине. Но проведу для тебя маленький ликбез. В России несколько десятков государственных языков, в том числе государственным считается украинский язык.
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Привіт з Квебека !
Тут те саме. І ні про який =савєцкій тоталітарізм= ніхто не каже.
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Захотят разговаривать по украински все крупные города Левобережной Украины, так тому и быть, силком заставить ничего не получится, да и Конституция Украины не позволяет.
А бить РФ-шного агрессора знание русского, здорово помогает.
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Заметьте,как тролли истерят по ключевым вопросам. Развитие мовы, независимая от русских церковь, вступление в ЕС и НАТО. Это звуки похоронного марша вашей фашистской России. Украина уже почти вся вырвалась, за ней вырвется и Беларусь из вашей москальской империи. Учите китайский, вам скоро пригодится.
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Вони ж вважали, що як тільки зкинуть ненависного їм Порошенка, то українці відразу переобуються у касаворотки з какошніками, і почнуть на балалайках ісполнять «Калінку, малінку» на йізикє
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