 Не вижу причин, чтобы анонсировать внесение изменений в закон о языке, - Бородянский

Об этом он сказал в интервью Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - сказал Бородянский.

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По его мнению, не стоит делить людей по языковому принципу.

"Я не считаю, что люди, которые говорят на русском, создают "русский мир". Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу. Все зависит от того, какие действия мы осуществляем, как мы настроены и как мы отстаиваем наши национальные интересы. Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил Бородянский.

Он рассказал, что сам разговаривает на украинском языке уже месяц, потому что это обязанность чиновника. "Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня захватывает процесс овладения речевыми нюансами", - сказал министр.

Напомним, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нему, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны: президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

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