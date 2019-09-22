 Не вижу причин, чтобы анонсировать внесение изменений в закон о языке, - Бородянский

Об этом он сказал в интервью Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - сказал Бородянский.
По его мнению, не стоит делить людей по языковому принципу.
"Я не считаю, что люди, которые говорят на русском, создают "русский мир". Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу. Все зависит от того, какие действия мы осуществляем, как мы настроены и как мы отстаиваем наши национальные интересы. Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил Бородянский.
Он рассказал, что сам разговаривает на украинском языке уже месяц, потому что это обязанность чиновника. "Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня захватывает процесс овладения речевыми нюансами", - сказал министр.
Напомним, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нему, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны: президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Просто у недалёких разбудили политическую активность.
Специально посмотрел несколько беларусских телеканалов и НИГДЕ не услышал беларусского.
Он у вас один. Второй - просто вывеска
Два глаза - но один не видит.
Две ноги - но одна отсохла,да?
Евгений Понасенков
@Ponasenkov
·40 мин
Пока я был в Париже мои прогнозы сбываются в ускоренном режиме: судя по всему, хриплая крыса сдает Украину в стахановских ударных темпах.
Но, раз большинство так хочет - пусть так и будет.
Я предупреждал - и умываю руки.
Братья вернулись в родную гавань, или заводь, или запруду..
Малороссам это нах не нужно...
По -перше писати на українській мові !
То що з цим робити Lvbnhj ??? Дуже добре законспійована ця тварюка, ворог для України. То президент їй не такий, то влада, то на ліхтарях вішати всіх зове.
І взагалі рекомендаю зробити це всім. Корона не спаде.
Не розумію НЕБАЖАННЯ це зробити.
Ви соромитесь чи що ?
досить послуговуватись мовою країни-окупанта.
заради свого ізіка вони йдуть нас вбивати.
Тепер вже вороги Богдан і Коломойський?) Володя тримай друзів близько... Розділяй і владарюй вата стирила ще в Юлія Цезаря... Богдану виговор, щоб по сантропе не їздив... Баканову суворий виговор, щоб до суркіса на дні народження не ходив... І до роботи... Головне не пересратись між собою!
Ворог - кремль!
Цікава тенденція намічається. Треба списки порохоботів станом на 21.04 вважати остаточними і ніякі корективи не вносити. Бо прозрєвші зара натягнуть шати борців і опозиції , а деякі наречуть себе ще й порохоботами. Прийом у Орден Порохобота завершено 21.04.2019. Все,adiós amigo!
Респект.
Єдине, що напрягло - «сегодня»...
Дай Боже, щоб не підсвідоме по Фрейду.
Що б ти знав, в Россіі всяких говірок і діалектів, не рахуючи всяких мов народностей, у 100500 разів юільше ніж в Україні.
У порівнянні з россією, Україна мононаціональна і монокультурна країна.
Тут те саме. І ні про який =савєцкій тоталітарізм= ніхто не каже.
А бить РФ-шного агрессора знание русского, здорово помогает.