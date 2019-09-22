 В случае "жесткого" Brexit в Ирландии введут пограничный контроль, - Юнкер

Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он отметил, что Брюссель "должен убедиться в том, что интересы Европейского союза и внутреннего рынка будут сохранены".

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Вопрос контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, является самым сложным в дискуссии о Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочки введения таможенного и пограничного контроля между двумя частями Ирландии. Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.

Например, предлагается заблаговременное заполнение таможенных деклараций в режиме онлайн, а также использование сканеров для считывания штрихкодов на грузовых контейнерах и грузовиках.

Юнкер, в свою очередь, отметил, что не против такой альтернативы, однако Брюссель не допустит отсутствия контроля на границе в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Председатель Еврокомиссии также назвал "конструктивными и частично позитивными" свои переговоры с Джонсоном. "Я считаю, что у нас все же есть шанс достичь договоренности (...) Я не разделяю мнения тех, кто думает, что Джонсон играет в игры с нами и с самим собой", - отметил Юнкер, сообщает испанская газета El Pais.

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По его словам, выход Великобритании из ЕС "является трагическим моментом для Европы". Он признал, что сожалеет, что в свое время Еврокомиссия не участвовала в кампании по референдуму о Brexit. "Мы в Комиссии решили не вмешиваться, и это было большой ошибкой", - сказал он.

Напомним, Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта, но к этому сроку парламент не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения. В апреле 27 стран-членов ЕС отложили выход Великобритании до 31 октября. Борис Джонсон настаивает на выходе из ЕС именно к этой дате, даже если с Брюсселем не удастся достичь договоренности по сделке.