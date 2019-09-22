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Все про:Крым (21887) пытки (453) ФСБ (1383) Якименко (51)

 Удерживаемый в РФ участник Автомайдана и волонтер Якименко подвергается пыткам, - супруга

Участник Автомайдана и волонтер Владимир Якименко, задержанный на админгранице с оккупированным Крымом в июне 2017 года, подвергается пыткам в России.

Об этом Громадському радио рассказала его жена Елена Якименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать. Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове.

Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали. Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения", - сообщила Елена Якименко.

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Отметим, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3149800
 
 
 Топ комментарии
 
"Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом."
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Украина ему может только вручить премию Дарвина.
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Еще один дебилоид к братушкам в гости решил сьездить???
Пусть отдохнет там, посидит, подумает... может дойдет... хотя таким тупицам врядли что то дойдет!
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Кацапня начала раздувать по наезженной схеме. Теперь у нашего главклоуна выменяют воду в Крым так понимаю...
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Еще один дебилоид к братушкам в гости решил сьездить???
Пусть отдохнет там, посидит, подумает... может дойдет... хотя таким тупицам врядли что то дойдет!
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"Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом."
---------------------------------------
Украина ему может только вручить премию Дарвина.
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А що можна очікувати від кацапів..
Вони не одну людину замордували.
Тож тварі.
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Мне больше интересно что он ждет от Украины??? Что бы послали на смерть роту спецназа за очередным Цемахом что бы на этого дебила обменять???
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Обменяют на какого либо полковника ФСБ.
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Кацапня начала раздувать по наезженной схеме. Теперь у нашего главклоуна выменяют воду в Крым так понимаю...
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Анекдот.
Приходит сын племени к Вождю и говорит, - Вождь, вот почему у меня такое прозвище плохое???
- ну как плохое? Ну вон смотри "большой медведь" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- А вон "орлиный глаз" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- Ну так я не понимаю что ты хочешь "бычий член"?!
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такси выгодно туда гонять, жадность сгубила. но, если подкинули, нужно помочь.
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это делает консульство. а мы должны гнать волну и прежде всего..ммм.. ну ладно не будем объявлять им войну, не будем вводить ВП, не будем вводить визы с ними, но! надо сказать громко - придурки, ни ногой за поребрик!
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Так уже ж говорят, показывают. рассказывают... но потому они и придурки что думают что их обманывают!
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надо постоянно об этом говорить - РФ Агрессор и оккупант, если ты туда поехал и попал под раздачу, выкручивайся сам.
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Жена хочет вытянуть мужа за счет государства. Проукраиснкие взгляды проявлял в беседе с пассажирами. которых вез в Крым к оккупантам. Да он горец .
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Так... Придется давать воду в Крым....
Ну а какой еще выход у нашего Президента?
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Если честно, не понимаю тех кто добровольно едет на оккупационную (Крым, Донбасс) территорию и на рАссию..........
Довёз бы до КПП и дальше пусть пушком мандруют. Теперь вот сидит........🙁
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Подвёз до КПП - и пинка под зад дал...
Потому что те, кого он подвёз - тоже дебилы, и тоже рискуют быть пойманными ФСБ.
Тоже самое, как в 1937 английских шпионов искали...
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Японский минздрав объявил, что останки 600 человек, которые Россия передала как прах японских военнопленных Второй Мировой войны,не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа. ЧЕКИСТЫ ПЕРЕДАЛИ КОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЛЯЛИСЬ,А ЭТИ ЕЩЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Пусть скажут "спасибо", что не останки собак, с этих скотов станется.
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Хочу на руцком задать вопрос жене этого "авто майдановца". Он что, на разведку в оккупированный кацпами крим ездил, или, таки, бабло сшибал?
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Пиз...ні, участники автомайдану пиз...ує в Крим. Нормально? У мене син мешкає Майкопі, 5 років ні,ні
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Кому надо его пытать ,бред.
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Он что не знал кто такой кацап? Он не слышал предупреждений не ездить в оккупированный варвапами Крым? Он хотел денег заработать? А создал проблему Украине. Осознано! Вот пусть сидит! И другим что б не повадно было на его примере.
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