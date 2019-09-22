 Удерживаемый в РФ участник Автомайдана и волонтер Якименко подвергается пыткам, - супруга

Об этом Громадському радио рассказала его жена Елена Якименко, информирует Цензор.НЕТ.
"В первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать. Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове.
Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали. Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения", - сообщила Елена Якименко.
Отметим, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
Пусть отдохнет там, посидит, подумает... может дойдет... хотя таким тупицам врядли что то дойдет!
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Украина ему может только вручить премию Дарвина.
Вони не одну людину замордували.
Тож тварі.
Приходит сын племени к Вождю и говорит, - Вождь, вот почему у меня такое прозвище плохое???
- ну как плохое? Ну вон смотри "большой медведь" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- А вон "орлиный глаз" хорошее прозвище?
- Да! хорошее!
- Ну так я не понимаю что ты хочешь "бычий член"?!
Ну а какой еще выход у нашего Президента?
Довёз бы до КПП и дальше пусть пушком мандруют. Теперь вот сидит........🙁
Потому что те, кого он подвёз - тоже дебилы, и тоже рискуют быть пойманными ФСБ.
Тоже самое, как в 1937 английских шпионов искали...