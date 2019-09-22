 МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер МИД РФ.
"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.
Ваша фірма малювала?
Правда подгоняет и манипулирует немного. Раз высрал шо Сралину как раз хотелось чтобы самые боеспособные орды совка попали под контрудар Вермахта на зап. границе совка.
х.з. как и зачем это было упырю надо, но я уже хрен кому поверю до конца.
но то что все было предопределено, это 100%.
вот "повезло" нам - освободили сначала комми от хлеба, потом немцы от коммунистов, потом свиньи от Муссолини, то есть его фошистов(и последней коровы), а потом - строй коммунизм, а не хочешь - добро пожаловать вна Сибирь.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить?!.....(Ф.Раневская)
Жертв войны и того "пакта" не вернуть, но осудить Сталинизм по примеру Нюрнберга необходимо - пускай и с 80-90 летним опозданием.
Румын, Ливио -- немцам жопу лижет и загордился, лет с пять тому назад... ...быканул разок-другой -- ...устаканили... -- щас шёлковый.
А Поляк -- Ахем -- наш хлопец!
-- Ахем, ты чего в Польшу не возвращаешься?
-- Там коммунисты правят!
...отакэ... ...сэстры, та браты...
Прикольно, на самом деле -- глядеть на всяки поколенья...*)
Polskie Radio
https://www.youtube.com/watch?v=rUBQoB3ZsRA&app=desktop
Покажите это кто-то российскому МИДу @MID_RF. Они же любят историческую справедливость.