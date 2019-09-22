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Все про:Вторая мировая война (254) МИД РФ (1252) пакт (8)

 МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа

МИД России назвал пакт Молотова - Риббентропа вынужденным шагом, благодаря которому удалось спасти сотни тысяч жизней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер МИД РФ.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин одобрил пакт "Молотова-Риббентропа"

Напоминаем, 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.

МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа 01

Смотрите: Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа впервые опубликованы в РФ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3149799
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапи завжди кацапи. Будь вони прокляті навіки, ці срані ублюдки...
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сталінізм інацизм потрібно зрівняти "в правах"
це два агресора які вчинили криваву бійню.
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Сознательно принести в жертву другого, ради своей же выгоды. А потом ещё и помочь ему в прекращении мучений и потоптаться на его могиле. Как же это величественно!
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гы!!улыбнуло!!здесь всё сказано:"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, Источник: https://censor.net.ua/n3149799 что следует читать!! под удар подставили белорусь и украину а сами тем временем(кацапы)укрылись за уралом и в средней азии!!(благодаря чему стали ,,героями"а брошенные под окупацию (на многие годы)украинцы следовательно получили титул,,предателей")всё что нужно знать о кацапах,воевали все!! а победителями всегда были только кацапы. МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа - Цензор.НЕТ 4235 МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа - Цензор.НЕТ 3968
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И о каком предательстве можно говорить, если западные Беларусь и Украина увидели зверское лицо НКВД? Люди просто пошли мстить...
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Ага, про "стратегічєскі вигодниє рубєжи" поржав. На кордонах до 1939 була досить потужна оборонна лінія сталіна. Потім кордони посунули вперед і лінію сталіна майже повністю роззброїли - познімали із бункерів-ДОТів гармати і кулмети. А нові укріплення на нових кордонах особливо не будували, бо збиралися ж "біть врага на єво теріторії". Потім в 1941 це аукнулося...
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А Віктор Ющенко, у формі СС що був на бігбордах Донецька у 2004-2010 роках, у тебе теж є?
Ваша фірма малювала?
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Как раз Антиколорадос много написал за 2 дня об этом.
Правда подгоняет и манипулирует немного. Раз высрал шо Сралину как раз хотелось чтобы самые боеспособные орды совка попали под контрудар Вермахта на зап. границе совка.
х.з. как и зачем это было упырю надо, но я уже хрен кому поверю до конца.
но то что все было предопределено, это 100%.
вот "повезло" нам - освободили сначала комми от хлеба, потом немцы от коммунистов, потом свиньи от Муссолини, то есть его фошистов(и последней коровы), а потом - строй коммунизм, а не хочешь - добро пожаловать вна Сибирь.
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Мда..........
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить?!.....(Ф.Раневская)
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реализатору всё равно какие тулить картинки. Украинские как эта или РФ-ДНР, какие он перепечатывает пять лет.
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норм ...не далёк тот час когда Адольфу дадут героя росии
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"Население этих территорий" пострадало вдвойне. От Сталина - Катынь и Куропаты, от Гитлера - комплекс лагерей Освенцим.
Жертв войны и того "пакта" не вернуть, но осудить Сталинизм по примеру Нюрнберга необходимо - пускай и с 80-90 летним опозданием.
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А секретные дополнения к пакту почему не показали? Там и про Дарданеллы, и про Болгарию, и про Финляндию, и про желание Совка контролировать датские проливы. И что за чушь про 2 года? Не было бы пакта о разделе Польши между СССР и Германией, то Гитлер на Польшу бы не напал. Кстати, нападать то собирались вместе. Дурень Гитлер нашел кому поверить
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благодаря которому удалось спасти сотни тысяч жизней - их мерзость так и зашкаливает, говорить о сохранение много жизней тогда как известно что уничтожили почти треть жителей стран Балтийских стран, это сверхмерзость.
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Какие же они мрази! Нет подлее тварей...
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Ага. Начали войну на настолько выгодных рубежах, что в приграничных боях потеряли 70% армии. Ложь, это кровь кацапни.
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На Фирме, два старших механика -- румын и поляк -- по сменам рулят.
Румын, Ливио -- немцам жопу лижет и загордился, лет с пять тому назад... ...быканул разок-другой -- ...устаканили... -- щас шёлковый.
А Поляк -- Ахем -- наш хлопец!
-- Ахем, ты чего в Польшу не возвращаешься?
-- Там коммунисты правят!
...отакэ... ...сэстры, та браты...
Прикольно, на самом деле -- глядеть на всяки поколенья...*)
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Дебилы , вы в курсе, что в те времена и кацапы и хохлы были одним государством под руководством грузина ?
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Для параши захватывать и делить чужое всегда было приятнее, чем делать что-то самим. Но параша не была бы парашей, если бы она соблюдала даже этот пакт. В 1940-м Сралин устами Молотова заявил, что земель и стран по "пакту" совку мало, и они претендуют ещё на часть Румынии, Болгарию и турецкие проливы. Вечером того же дня Гитлер запустил в детальную разработку план "Барбаросса". Вот так Сралин и "спас сотни тысяч жизней". МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа - Цензор.НЕТ 7899
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Отс - тотс - перевертотс - бабушка - жива ! Люди , не сдавайте в макулатуру совецкие мемуары . На них ещё можно будет прожить .
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Европарламент принял резолюцию о пакте молотова-риббентропа - ".... Вторая мировая война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР".

Polskie Radio


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Это все, что нужно знать о тех, с кем собирается нас мирить ЗЕлюпа.
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Москалі, лєніністи, комуністи, сталіністи, совки і рашисти підла зграя - їм завжди потрібна чужа територія для початку війни, особливо західні землі, щоб прорубати коридор напряму до атлантики і рорізати європу. Якщо почнеться війна то спочатку вбивати і руйнувати будуть окуповані території. Ну от накуя на Прикарпатті стояли ядерні ракети малої дальності ? Думали що з Чорного лісу в№№бут по Мюнхену а отвєтка прийде тільки на ІВ-.Фр.обл. От і вся руска, російська, московська, москальска, кацапська, совкова мораль та стратегія.
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Нарешті визнали, що воювали з Польщею разом з фашистами і по-звірячому вимордували всю українську молодь з 7кл гімназії і вище. Прибирався інтелектуальний конкурент(у більшості не політичний).
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Ымперия - одним словом! Кто знает историю тот понимает, что все империи заканчиваются ПОЛНЫХ КРАХОМ!
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А фсьо патамушта в Європі прийняли резолюцію щодо причин і винуватців у початку війни:
https://www.youtube.com/watch?v=rUBQoB3ZsRA&app=desktop
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Японский минздрав объявил, что останки 600 человек, которые Россия передала как прах японских военнопленных Второй Мировой войны,не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа. ЧЕКИСТЫ ПЕРЕДАЛИ КОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЛЯЛИСЬ,А ЭТИ ЕЩЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Брестская крепость, Белый дворец. Командование 76-го пехотного полка 19-го армейского корпуса Гудериана передаёт танкистам комбрига Кривошеина цитадель и польский флаг, снятый со шпиля дворца.
Покажите это кто-то российскому МИДу @MID_RF. Они же любят историческую справедливость.
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Украине грех жаловаться на пакт Молотова-Риббентропа, по которому ей досталось то что сейчас называют Западной Украиной, а население приросло на 5 миллионов.
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у гитлера сорвало крышу на почве борьбы с мировым еврейством, кремль захватили кучка евреев, которые в свою очередь хотели подчинить себе мир с помощью коммунизма и вот эти два зла столкнулись лбами, но благодаря еврейскому лобби в сша, совок спасли, потому что стратегической целью была америка, логово мирового еврейства...
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