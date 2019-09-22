 Беглый олигарх Плахотнюк и экс-премьер Филат названы главными бенефициарами кражи миллиарда долларов из банков Молдовы

Об этом заявил председатель следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы страны и расследования банковского мошенничества Александр Слусарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занимается международная компания Kroll. Слусарь утверждает, что получил 20 сентября часть списка с именами лиц, включенных в отчет Kroll.

В списке, говорит он, в качестве бенефициаров, кроме Плахотнюка, также фигурируют бывший премьер-министр Влад Филат и бывший мэр Орегеева Илан Шор, председатель партии "Шор".

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"В документе написано, что Влад Плахотнюк и его компании являются основным бенефициаром от кражи. Потом идет группа Влада Филата. Суммы, которые они получили, также указаны. Также здесь имена Илана Шора, Илоны Шор, Марины Таубер, Регины Апостоловой, Вадима Фотеску, Габриэля Стати. Также в документе фигурируют дочерние компании Плахотнюка. Имя Ольги Бондарчук встречается очень часто, есть связи как с Плахотнюком, так и с Шором", – сообщил Слусарь.

По словам Слусаря, в списке фигурируют также несколько имен, менее известных в публичном пространстве.

К 15 октября отчет Комиссии о расследовании мошенничества в банковской системе Молдовы будет готов.

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Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Плахотнюк и Шор покинули Молдову и находятся за рубежом.