EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  273  6
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1298) Крым (21887) ОБСЕ (3764) Россия (73908) Черное море (567) крымские татары (2172) Бариев (28)

 Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, - член Меджлиса Бариев в ОБСЕ. ДОКУМЕНТ

Позиция крымскотатарского народа никогда не учитывалась при принятии решений по промышленному использованию его исконных территорий.

Об этом говорится в докладе председателя правления "Крымскотатарского ресурсного центра", члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, зачитанном 20 сентября на одном из совещаний ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению в морском секторе, передает Цензор.НЕТ.

Речь шла о нарушении прав коренных народов на минеральные и биологические ресурсы в водах вокруг Крыма. Помимо прочего, Бариев подчеркивает право коренных народов на управление природными богатствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев

"Все эти права крымскотатарского народа жестоко нарушаются в Крыму Россией как государством-агрессором и не реализуются украинским правительством", - сообщил Бариев.

В частности, оккупационные власти и управляемые ими коммерческие структуры организовали добычу газа и песка в Черном и Азовском морях, Керченском проливе и Сивашской бухте, что приводит к "разрушению прибрежных морских экосистем и уникальных прибрежных территорий", а добытый песок используется для строительства военных объектов. Негативно влияет на экологию также выбросы промышленных предприятий.

"Украинское правительство, - отмечает Бариев, - также не выполняет свои обязательства по признанию, реализации и защите соответствующих прав в части его современных практических возможностей в крымском вопросе. Например, Азовское море и Керченский пролив, прилегающие к Крыму, со всеми своими ресурсами, были объявлены в 2003 году как "исторические внутренние воды" России и Украины - но никто в правительствах обеих стран ни разу, как до 2014 года, так и потом, не спрашивали мнение коренного крымскотатарского народа и его представительских органов по этому вопросу".

Позиция крымскотатарского народа никогда не учитывалась при работе украинско-российской комиссии по азовскому рыболовству.

Также читайте: Осуждаем неправомерную характеристику крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов", - миссия США в ОБСЕ поддержала Украину

Бариев выразил уверенность, что единственный возможный путь "для полного признания, реализации и защиты прав коренных народов Крыма" на морские ресурсы - немедленное принятие закона Украины о правах коренных народов "с учетом всех соответствующих международных стандартов и лучших организационно-правовых практик государств-участников ОБСЕ по вопросам коренных народов".

"Также мы рекомендуем украинскому правительству в кратчайшие сроки отказаться от колониальных, юридически и морально недействительных, осуждаемых и несправедливых двусторонних договоров с Россией, касающихся статуса и режима Азовского моря", - подчеркнул Бариев, напоминая, что соответствующие международно-правовых нормы закреплены, в частности, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, - член Меджлиса Бариев в ОБСЕ 01
Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, - член Меджлиса Бариев в ОБСЕ 02

Читайте также: Количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму удвоилось, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Источник: https://censor.net.ua/n3149796
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каким таким властям Украины?? Не знаю таких властей. Обращайся по уставу - власти Малороссии - так точно. Слава формуле Штанмаера! ЗЕбилы за формулу Штанмаера. Нужно поднять пенсии народу Дамбаса за счёт ЗЕбилов на територии Малоросии..
 показать весь комментарий
 
 
зеленая плесень уже договорилась с ********** и признала Крым кацапским. Не верите? Посмотрите результат обмена пленных моряков
 показать весь комментарий
 
 
И потому дон пэдро радостно поскакал к морякам, чтоб их поприветствовать
 показать весь комментарий
 
Как похожи требование отдельного народа на русских. Вы живете в Украине, должны иметь права равные со всеми остальными народами.
И так режет - коренной народ, от народа который пришлый везде .
 показать весь комментарий
 
Реалии жизни. Голосовавшие за Порошенко остались и не стесняются своего выбора, Зеголосовавшие вымирают. Скоро окажется,что как и за Овоща никто не голосовал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх