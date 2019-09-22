 Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, - член Меджлиса Бариев в ОБСЕ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в докладе председателя правления "Крымскотатарского ресурсного центра", члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, зачитанном 20 сентября на одном из совещаний ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению в морском секторе, передает Цензор.НЕТ.

Речь шла о нарушении прав коренных народов на минеральные и биологические ресурсы в водах вокруг Крыма. Помимо прочего, Бариев подчеркивает право коренных народов на управление природными богатствами.

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"Все эти права крымскотатарского народа жестоко нарушаются в Крыму Россией как государством-агрессором и не реализуются украинским правительством", - сообщил Бариев.

В частности, оккупационные власти и управляемые ими коммерческие структуры организовали добычу газа и песка в Черном и Азовском морях, Керченском проливе и Сивашской бухте, что приводит к "разрушению прибрежных морских экосистем и уникальных прибрежных территорий", а добытый песок используется для строительства военных объектов. Негативно влияет на экологию также выбросы промышленных предприятий.

"Украинское правительство, - отмечает Бариев, - также не выполняет свои обязательства по признанию, реализации и защите соответствующих прав в части его современных практических возможностей в крымском вопросе. Например, Азовское море и Керченский пролив, прилегающие к Крыму, со всеми своими ресурсами, были объявлены в 2003 году как "исторические внутренние воды" России и Украины - но никто в правительствах обеих стран ни разу, как до 2014 года, так и потом, не спрашивали мнение коренного крымскотатарского народа и его представительских органов по этому вопросу".

Позиция крымскотатарского народа никогда не учитывалась при работе украинско-российской комиссии по азовскому рыболовству.

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Бариев выразил уверенность, что единственный возможный путь "для полного признания, реализации и защиты прав коренных народов Крыма" на морские ресурсы - немедленное принятие закона Украины о правах коренных народов "с учетом всех соответствующих международных стандартов и лучших организационно-правовых практик государств-участников ОБСЕ по вопросам коренных народов".

"Также мы рекомендуем украинскому правительству в кратчайшие сроки отказаться от колониальных, юридически и морально недействительных, осуждаемых и несправедливых двусторонних договоров с Россией, касающихся статуса и режима Азовского моря", - подчеркнул Бариев, напоминая, что соответствующие международно-правовых нормы закреплены, в частности, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.





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