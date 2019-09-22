 Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Об этом он заявил во время интервью на телеканале ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это частные разговоры между мировыми лидерами, и было бы нецелесообразным это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - ответил Помпео на вопрос, почему бы администрации не обнародовать разговор лидеров Украины и США.

При этом, ведущая подчеркнула, что сам глава Белого дома неоднократно заявлял, что в этом общении не было ничего плохого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.