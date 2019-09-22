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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (424) Зеленский (2904) Трамп (2390)

 Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украина Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и вспоминал в этом контексте своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена.

Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в ​​Техас и Огайо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Разговор с Зеленским в основном была о коррупции - о всей коррупцию (в Украине - ред.), А также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын , создавали коррупцию в Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Также читайте: Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3149794
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп сам корупціонер.
Про що він гворить...
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Пфф парень откровенно использует наших для борьбы со своими конкурентами. На наличие или отсутствие коррупции в Украине ему плевать.
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"...мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын , создавали коррупцию в Украине..." Мы хотим, чтобы её создавали Беня и его люди. Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп - Цензор.НЕТ 3323
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А еще больше мы не хотим,чтоб нам впилили импичиент за быкование и обнимяния с куйлом
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не надо за всех говорить. я - хочу. Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп - Цензор.НЕТ 8897
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Я просто хотел спародировать прямую речь рыжего
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Трамп сам корупціонер.
Про що він гворить...
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он говорит о коррупционной конкуренции. Хочет быть монополистом в сфере коррупции.
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чого потворам не подобається всенародно обрані президенти ?
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згадав себе за часів президента Порошенка ?
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"...мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын , создавали коррупцию в Украине..." Мы хотим, чтобы её создавали Беня и его люди. Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп - Цензор.НЕТ 3323
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Не, ее создал Порошенко. Байден его друг.
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Ты опять из жопы вылез! Стойкий глист! А писали что вашу ботоферму хлопнули на днях.
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тупий порохобот ... у близьких людей Трампа із коломойським серйозний конфлікт - але вам тупим аби херню написати
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Это у каких конкретно людей, близких к Рыжему? Имена у них есть?
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Разговор с Зеленским в основном была о коррупции - о всей коррупцию
Источник: https://censor.net.ua/n3149794

Не розумію таджикську..
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Пфф парень откровенно использует наших для борьбы со своими конкурентами. На наличие или отсутствие коррупции в Украине ему плевать.
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Это политика. Всем плевать на чужые интересы, но хороший политик должен уметь использовать чужые интересы в пользу своей страны.
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Пщдра вляпался в дерьмо с вмешательством в выборы в США, и клоун аж вприпрыжку поскакал по тем же граблям.
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...О том, что личный адвокат и близкий друг американского президента Руди Джулиани разрабатывает украинскую жилу, было известно давно. Его задача-максимум - доказать, что на самом деле в 2016 году имел место сговор не Трампа с Россией, а Клинтон с Украиной.
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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Ostap Yarysh‏ @OstapYarysh 21 сент.
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
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В чём то он прав. А Кто был президентом, когда Байде в Украине компанию создавал ?
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Да, не повезло Зе, а зустріч вже на наступному тижні. Між 2 вогнів
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Так пусть отмажется
Например пусть заявит что у него сопли или катар верхних жевательных копыт
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Можем поделиться своей коррупцией с кем угодно. Многим хватит и надолго.
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Коррупцию создал ещё давно Кучма ,апродолжили все остальные последователи
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Гудбай, транпуша) не светит тебе второй срок -ты амеров нае своими обещаниями, и они злятся
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Пиндосы обожают Трампа. Второй срок у него в кармане!
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"амери," "піндоси" - щось кацапами засмерділо.
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А шо тебе в амере не нравится? Или зебильо, за то что трамп бабки дал, которые с него конгресс выжал как всегда, готовы ему дупу лизать до такой степени, что даже на безобидные слова кидаются?
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Обожают. Примерно как майдановцы Легитимного.
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Судьба мировой сверхдержавы в руках простого украинского "кловуна"
Порохоботы, осознайте масштаб и уровень влияния - смотрите только, голова что бы не закружилась.
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Ага)трампуша пролетает на выборах и хочет попользывать нашего идиота, как и все-влияние))) только вот идиоту не долго осталось...
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За Байжена одни отбитые, коих маловато будет.
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да, в принципе не много сруского овнецов в Америке, не ну по мне, если их парочка - уже много, однако плодяться эта нечисть.
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Хто зна, нам 2015 першими Штати надали грунт для роздумів після виборів. Ми вважали, що нас це не стосується, от і маємо
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"Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп" - Трамп недооценивает наших коррупционеров.и переоценивает Байдена.
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Баиден или точнее его сын то ясно, а если дочь трампа и его взять, это же совсем другая коррупция. Типа Роттердам+ при порохе плохо, при зелёном чуде - перемога, итд итп.
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Разведчик, видать, работает со времен старой власти! Трампу пора учиться у Зели и делать очистку сразу и всех!
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Ну да Байденн создал, а про своего подчиненного Трамп уже забыл.
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Трамп не в теме,или прикидывается,он же ж хорошо знает про Пеца и Ко
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Трамп иди на пенсию, старый мажор, пока не ушли позорно
зеленскогейт? не как-то не то, надо подумать, но вообще прикольно бы было если бы Украина фигурировала в смене власти в США, мировой камень преткновения Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 3779 пуп Земли
ладно, шучу конечно
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маскаль. не росіянин, не казах..не білорус.
не армянин, маскаль, маскаль..
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рыжий Бидона со свиновальцем попутал. Или его неправильно перевели.
А вообще то думаю в следующем году чубатого не перевыберут и придет Бидон, и порядок наведет. Русне в раз козью морду сделает.
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вообще куда американцы смотрят, проверьте президента, у него выражение лица подозрительное , увы не все сохраняют ясность в голове в таком возрасте, излишества нехорошие, алкоголь, наркотики
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Капец как мы круты - пора и в G7 принимать. А то не поддержим на выборах, без нас ведь никак.
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Все друзья раши отгребают по-полной. Трамп прессует Китай. Трампа прессует конгресс. Раша вообще нифига понять не может.
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Ну и славненько-деньги вернуть,а Юру шить перчатки,Янукович был прав
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трамп ты уже никто!
Байдет следующий Президент США!
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Теперь осталось продать телефонный разговор и дело в шляпе.
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Байден (похваляється, як шантажував українських зверхників):

"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент."
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
Однако, обвиняя Байдена, Трамп (если, конечно, версия о давлении на Зеленского правдива) поступает точно так же. Он заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов (сумма была разморожена 12 сентября после того, как Конгресс не оставил президенту поля для маневра).
Дональд Трамп настаивает на том, что его разговор с Зеленским был "идеально изысканным" и "уважительным", а жалоба сотрудника разведведомства генеральному инспектору не заслуживает внимания. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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