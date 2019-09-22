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Все про:боевик (16480) СБУ (13849) Донбасс (19433) наемники РФ (931)

 За 4 года по программе "Тебя ждут дома" сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР", - СБУ

С августа 2015 года по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР".

Такие данные в ответ на запрос "Апострофа" сообщили в департаменте контрразведки СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

За последние 4 года, то есть, с момента начала действия программы СБУ "Тебя ждут дома", украинским властям сдался практически батальон боевиков – 383 человека. В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года.

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Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Также читайте: Двое экс-наемников "ДНР" сдались полиции в Краматорске

Источник: https://censor.net.ua/n3149793
 
 
 Топ комментарии
 
Час згортати цю програму.
Даунбаси відчувають себе переможцями . завдяки ЗЕ.
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И сколько с них уже в команде ЗЕбила ?
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В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года. Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2984

Они поняли, что при зебилах они станут "повстанцами" и "героями". Зачем им теперь сдаваться?
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Ну всё,все блокпосты у сепаров пустые , все сдались
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Час згортати цю програму.
Даунбаси відчувають себе переможцями . завдяки ЗЕ.
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И сколько с них уже в команде ЗЕбила ?
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Зебилоид, эту программу придумал твой Святой Пэтя.Так что завали варежку и не тявкай. Именно он придумал отпускать боевиков маладых риспуплик
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Конечно ждут ,ямы вырыты ,заупокойные заказаны ... Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2001
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383 сдались, а награду получил только 1 в Мариуполе
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В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года. Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2984

Они поняли, что при зебилах они станут "повстанцами" и "героями". Зачем им теперь сдаваться?
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это просто ничего! их там десятки тысяч и эти 380 неизвестно кто и почему так поступили...может засланные козачки как говорят... за 5 лет там уже родилось намного больше сепарни украинофобов от найомников из разных ****** расейской пидирации.. так что нечего тут в ладоши хлопать...
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По чаще нужно печать эти данные, тогда и цивры будут больше в разы ! А то зомби не верят ! 😎
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Эффект так себе: из тридцати тысяч-триста.
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странная какая то "пограмма". кто ждет дамбасню? какой у дамбмсни дом? может норы в земле? так в этом случае мы не против.
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И сколько бюджетных денег было потрачено на эту программу?
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А смысл им сей час сдаваться ,когда им Зебил всем амнистию сделает.И тогда убийцы наших пацанов будут ходить на свободе и радоваться.
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