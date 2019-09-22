 За 4 года по программе "Тебя ждут дома" сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР", - СБУ

Такие данные в ответ на запрос "Апострофа" сообщили в департаменте контрразведки СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
За последние 4 года, то есть, с момента начала действия программы СБУ "Тебя ждут дома", украинским властям сдался практически батальон боевиков – 383 человека. В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года.
Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".
Даунбаси відчувають себе переможцями . завдяки ЗЕ.
Они поняли, что при зебилах они станут "повстанцами" и "героями". Зачем им теперь сдаваться?