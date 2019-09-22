EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  2393  85
Материалы по теме:
Все про:помощь (3089) США (15373) Евросоюз (12592) Трамп (2390)

 Страны ЕС должны выделять больше денег на помощь Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал ЕС выделять больше денег для помощи Украине в решении ее проблем.

Об этом Трапм заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил президент США.
 
Источник: https://censor.net.ua/n3149792
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, да ракеты с территории Украины были нацелены не только на США. И об этом как то забыли и США и Европа..... Третий ядерный потенциал мира. А теперь ходим как попрошайки.....
 показать весь комментарий
 
"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - отметил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3149792"

Дональд, РЕСПЕКТ !
Так, отих мінєтчіків «Газпрома» !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, да ракеты с территории Украины были нацелены не только на США. И об этом как то забыли и США и Европа..... Третий ядерный потенциал мира. А теперь ходим как попрошайки.....
 показать весь комментарий
 
 
В Украине никогда небыло ракет нацеленных на США.
 показать весь комментарий
 
Слышь мои родители жизнь за эти ракеты положили. Межконтинентальные Сс 22 сатана, сс 24 скальпель....
 показать весь комментарий
 
"Сатана" не располагалась на территории Украны, ее только разарбатывали в КБЮ. Была только одна дивизия РВС в со штабам в Виннице, где были ракеты только средней далности 8К63
 показать весь комментарий
 
Всі вони жлоби. Бакс прозичать, а вигоди отримають на 5 баксів.
 показать весь комментарий
 
да-да, получать выгоду - аморально. какой это том ПСС не подскажешь? Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9861
 показать весь комментарий
 
Тактичеки невыгодно рапослагать межконтенинтальные ракеты возле границы, только среднй дальности.
 показать весь комментарий
 
Точно положилі? А на чьто положилі?


«Р-36М (Индекс ГРАУ - 15П014, по договору СНВ - РС-20А, по классификации НАТО - SS-18 Mod.1,2,3 Satan, в переводе - Сатана) - советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости типа ОС. »
 показать весь комментарий
 
ракеты с зоной поражения территории сша базировались в сибири, дальнем востоке и камчатке. Признай что ты лоханулся.
 показать весь комментарий
 
 
На Камчатке и Дальнем востке их тожже неблыо. Возле грницы только малой и среднй дальнсти. Основная дислакация Урал и Сибироь.
 показать весь комментарий
 
 
По крайней мере на Камчатке происходили испытания.
 показать весь комментарий
 
На Камчатке в Ключах стояла такая же дивизия РВСН средней дальности 8К63 как у нас в Виннице. Мы менялись офицерами. На Камчатке ловили головки при испытаниях с Капьяра и Байконура.
 показать весь комментарий
 
 
были только Средней дальности! До США н достанут.
 показать весь комментарий
 
SS-18 может и не было, но как видите SS-19 "Стилет" всё-же стояли в Николаевской области - "46-я ракетная Нижнеднепровская ордена Октябрьской Революции Краснознаменная дивизия (в/ч 33883)".
 показать весь комментарий
 
Посмотрите карту уничтоженных ракетных шахт и комплектацию. Какой смысл держать межконтинентальные ракеты в шахтах, если цель на континенте ?
 показать весь комментарий
 
Сейчас зекоманда все помешает и ракеты опять будут нацелены как и раньше...
 показать весь комментарий
 
 
А причем здесь Зеля??? Он только также как и Порося забыл о существованиии Будапештского Меморандума.
 показать весь комментарий
 
 
Чому забули? «Будапештський Меморандум» на дні з якогось сортирів крємля.
Ним підтер сраку, якийсь черговий Царрррььь підарашки.
 показать весь комментарий
 
 
«Відновлення ядерного статусу України: в Зеленського прокоментували таку можливість

02.05.2019 16:39 Читайте по-русски
Радник Зеленського стверджує, що в України є потенціал для відновлення ядерної зброї»
 показать весь комментарий
 
Ще ніколи Трамп не отримував такого розгону на CNN
Путлерівський цуцик.
 показать весь комментарий
 
 
Дональд срав на СNN.
Як Макс Бужанський і Андрюша Богдан на мєстних ТО.
 показать весь комментарий
 
 
та де там... він постійно жаліється на пресу.
нитік.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, понятно, старенький вже...тужиться перед тим ...

 показать весь комментарий
 
CNN давно этого заслуживает. Там нет никакой объективности уже много лет.
 показать весь комментарий
 
 
а де вона є ?
може тут ?
виявляється, лестощами та наклепами можна прибирати неприємні коменти для своєї політичної креатури.
фу, аж бридко.
 показать весь комментарий
 
 
Чего?)))) если вы о том, что он сказал -так про то, что европа должна нам больше помогать он говорил постоянно) только вот где трампушка перед зекретином унизился -вопрос... Хотя вы, зебобики, все уже до костей обосцаные земочой, так что приму за бред)))
 показать весь комментарий
 
Цензор,не надо так Трампа изображать,вы ж культурные люди,или нет?
 показать весь комментарий
 
 
А коли Петра-п'яточкіна так кладеш, то банять...
 показать весь комментарий
 
"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - отметил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3149792"

Дональд, РЕСПЕКТ !
Так, отих мінєтчіків «Газпрома» !
 показать весь комментарий
 
 
Президент твітеру.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показать весь комментарий
 
Ага. Від твіттеру Трампа в росіїї на ГАЗі вже реп-Лазаря затягли:

https://www.youtube.com/watch?v=ASXY2xe-uIc

 показать весь комментарий
 
 
Когда Украина отдала рашке Цемаха, голландцы возмутились. Что ответил не помню уже какой-то зеленый власный умник? Ответ был - почему мы должны учитывать интересы Голландии? У нас свой интерес (было здесь же, на Цензоре, лень искать). Так вопрос - если мы так, то чего Европа на должна? У нее свои интересы.
 показать весь комментарий
 
 
ми не в тому положенні щоб розтрачувати приязне ставлення європейських країн.
завдяки ЗЕ ми втрачаємо все надбане за 5 років.
 показать весь комментарий
 
 
То есть -- я всё больше и больше должен Украине выделять! ...лично...
Трампу ганьба -- со всеми выделениями впридачу...
-- не поддержал!
 показать весь комментарий
 
да не вопрос, как только представители команды зелёного чудо во главе зелёного овнеца перестанет творить на свою голову договорняки с ****** (что то там звонит и умного из себя строит недоросток), так и будем помогать, а коль он сам умный и имеет стратегию - так пусть докажет, мешать то не будем.
(помните про то что вас на съедение рашке не отдаст никто, но за свой прикол в голосование сами и заплатите, это не будет дёшево, вот и тримаєте и всё)
 показать весь комментарий
 
 
Трамп приказал, ваше дело выполнять.
 показать весь комментарий
 
EC быстро и слаженно готовы выделить Ирану кредитную линию на 15 миллиардов евро, Украина же никогда не была в приоритете, тем более когда Россия против, ведь Россия с такой нехилой фалической трубой, старушке Европе нравятся такие девайсы ))
 показать весь комментарий
 
 
НЕ надо кипятком,не надо .Украина вырулит.Кто там в Израиле булаву получил,с кем Вазелин тёрки будет устраивать?.
 показать весь комментарий
 
Иран - один из крупнейших производителей дешевой нефти. А мы кто?
 показать весь комментарий
 
Трамп страшно тщеславен.Ко всем гос делам у него подход одинаковый.Что ты сделал для моей славы?.Ничего? Досвидания.Бюрократы едва успевают его направлять и поправлять.Разделение властей -дело великое.Тем Америка и сильна!
 показать весь комментарий
 
 
Что то трампушка не то городит
Ему бы с ***** бабки снимать за разрушения и раздор Украины
 показать весь комментарий
 
 
Ostap Yarysh‏ @OstapYarysh 21 сент.
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
 показать весь комментарий
 
Роман Кулик
20 сентября в 13:35 ·

З цікавістю моніторю звіти з сьогоднішніх зборів блогерів/журналістів у ОП. Поки в кращому випадку мовчання. Майже всі, хто написали - відвертий скепсис, або лол-кек (і є з чого).
Всі чекали пояснення по переговорам із РФ та "формулі Зеленського" чи "Штайнмаєра", неважливо. Відповідей на чіткі питання про стратегію повернення Донбасу і Криму.
У всіх прочитаних звітах проглядається, що ніякої стратегії там не проглядається. Пропонується повірити у Зеленського фразою:
"Чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?". ******** аргумент. Ні.
Прозвучало, що вибори мають відбутись після виведення та відсутності будь-яких військ на окупованих територіях.
А потім вибори. Себто ЗСУ на час виборів там не буде. Уявляю це - вибори з одними ОБСЄшниками та переодягнутами бойовиками. Бо навіть якщо росіяни виведуть своїх кадрових і техніку, то основна маса місцевих найманців нікуди не дінеться, як і організаційна структура. Ми заявимо протест, а росіяни своє звичне - це ваші місцеві воїни, у вас же громадянська, а наші десять калік-добровольців ми вивели.
Веселі будуть вибори, об'єктивні, з гарантіями безпеки. Напевно ж багато переселенців та партій поїдуть туди на вибори. Вагони бажаючих, да.
Розведення військ буде симетричним, покроковим і під контролем ВЦА (?. По Дебальцеву неясно. У частині розведення взагалі ******* катастрофою.
Реінтеграцією Донбасу займатиметься квартальщик Сергій Сивохо. Кек. Найбільше орєво.
Учасники зустрічі з боку Зеленського - це щось. Ресторатор-депутат Микола Тищенко (екс-бандос Коля Оболонський), згаданий Сивохо у неясно якій іпостасі (просто треба пристоїть дружбана, напевно) і Андрій Ермак, який тепер мало не головний переговірник із РФ. Яке відношення Тищенко і Сивохо мають до теми - критично незрозуміло. Та і Єрмак, по великому рахунку, теж.
З написаного учасниками зустрічі - члени зекоманди постійно хейтили попередню владу, жалілись на Порошенка і ображались, що їхні зусилля не цінують. Ну так, цього ж всі й очікували після кількох анти-капітулянтських акцій під ОП.
Питань не поменшало, м'яко кажучи. Віри в розуміння масштабів проблеми зі сторони ОП - не додалось ні граму.
 показать весь комментарий
 
 
...О том, что личный адвокат и близкий друг американского президента Руди Джулиани разрабатывает украинскую жилу, было известно давно. Его задача-максимум - доказать, что на самом деле в 2016 году имел место сговор не Трампа с Россией, а Клинтон с Украиной.
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
 показать весь комментарий
 
Это говоит тот, кто недавно сам нехотел выделять бабки?
 показать весь комментарий
 
 
Да он всегда сначала не хочет бабки выделять)))) вы, вообще, в Украине живете? А то странный вы какой то...
 показать весь комментарий
 
І шо то на Дональда знову зійшло , предвиборча кампанія чи якась кампашка " извне " ? Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 3981
 показать весь комментарий
 
Да ЕС вообще ничего не хотят,кроме того,чтобы их никто не трогал в их уютном мирке,да еще попутно барыжить с кацапской дичью. Не получится.Солсбери-не дошло. Подогрев сепаратизма в Испании-не дошло. Беспорядки в Париже-не дошло. Теракты-тот же результат. Ничего-дойдёт скоро. Кацапы постараются.
 показать весь комментарий
 
 
Даже Тамп понял, что Петя ушел и можно небоятся давать деньги Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Если zебанутому постоянно снится петушок, то к чему это? Если ночью снятся кошмары- спи днем! Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 8461
 показать весь комментарий
 
 
Стряхивай белочку круглосуточно ! Она твою перхоть съедает ! ))
 показать весь комментарий
 
 
В том то и дело , шо побоялся . Причём , побоялся вообще . А конгресс - надавил .
 показать весь комментарий
 
 
А чево это с ним стало? То говорил, что не нужно на военную помощь давать, теперь типа агитирует...
 показать весь комментарий
 
 
подлизывается к Зеле что бы то сдал Байдена.
 показать весь комментарий
 
 
Такая цыпа , и замужем за таким мудилой . Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 2772 .
Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 5933 .
 показать весь комментарий
 
 
Не нада гнать! Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9263 Я бы запостил пару фоток так боюсь забанят. Сам сейчас в бане сижу, забанили и по аккаунту и по IPшнику. Приходится под другим аккаунтом и VPN сидеть
 показать весь комментарий
 
Ви ще можете спробувати знайти собі мільярдера. В США це дозволяє закон.
 показать весь комментарий
 
...Да нет уж , " спасибо " .. Я свою "ориентацию" не продам ни за какие миллиарды . Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 6174 .
 показать весь комментарий
 
вона одружена згрошовим мішком.
вигідно продала свої принади.
 показать весь комментарий
 
Трамп не друг ПОРОХОИДИОТИКАМ. Заметили, я не пишу, ПОРОХОИДИОТЫ, Нежно вас называю. Не нравится, что Трамп помогает нам. А шо? Х........ ло нам ближе?
 показать весь комментарий
 
Помогает Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп - Цензор.НЕТ 6878 ..? Какая то помощь у него , странная . Сегодня помогает , а завтра говорит - нет . Если бы не Конгресс , напомогал бы он нам . Пускай с х.йлом меньше любезничает ,, нам и то , больше помощи будет . .
 показать весь комментарий
 
фашистско -французким подельникам оккупации Украины .рашистский террорист запретил выделять деньги Украине.они должны иих будут отдавать рашисту за газ.и на эти деньги рашист сможет терроризировать Украину войной...
 показать весь комментарий
 
правильно, подайте им пример
как надо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх