 Страны ЕС должны выделять больше денег на помощь Украине, - Трамп

Об этом Трапм заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил президент США.