 Страны ЕС должны выделять больше денег на помощь Украине, - Трамп

Об этом Трапм заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил президент США.
«Р-36М (Индекс ГРАУ - 15П014, по договору СНВ - РС-20А, по классификации НАТО - SS-18 Mod.1,2,3 Satan, в переводе - Сатана) - советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости типа ОС. »
Ним підтер сраку, якийсь черговий Царрррььь підарашки.
02.05.2019 16:39 Читайте по-русски
Радник Зеленського стверджує, що в України є потенціал для відновлення ядерної зброї»
Путлерівський цуцик.
Як Макс Бужанський і Андрюша Богдан на мєстних ТО.
нитік.
може тут ?
виявляється, лестощами та наклепами можна прибирати неприємні коменти для своєї політичної креатури.
фу, аж бридко.
Дональд, РЕСПЕКТ !
Так, отих мінєтчіків «Газпрома» !
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
https://www.youtube.com/watch?v=ASXY2xe-uIc
завдяки ЗЕ ми втрачаємо все надбане за 5 років.
Трампу ганьба -- со всеми выделениями впридачу...
-- не поддержал!
(помните про то что вас на съедение рашке не отдаст никто, но за свой прикол в голосование сами и заплатите, это не будет дёшево, вот и тримаєте и всё)
Ему бы с ***** бабки снимать за разрушения и раздор Украины
Історія з Трампом і Україною набирає обертів.
Washington Post пише про висловлювання Трампа в Білому домі:
«Те, що ми робимо в Україні - беззмістовно, і лише дратує росіян. Ми маємо визнати, що росіяни мають бути нашими друзями, а кого хвилюють українці?»
З червня адвокат Трампа Руді Джуліані мав щонайменше 5 розмов із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він начебто намагався переконати Україну почати розслідування проти Байдена, щоб пришвидшити зустріч Зеленського і Трампа. Яку, за даними журналістів, блокував особисто Трамп.Журналісти пишуть, що Єрмак ніби не був проти, але казав, що спершу мають призначити нового Генпрокурора. Втім, пізніше українська влада вирішила не влізати в американські розборки (і якщо так, то це було дуже правильне рішення).
Ну а тим часом Байден закликає Трампа оприлюднити транскрипцію розмови із Зеленським (в якій він нібито 8 раз переконував його працювати з Джуліані), впливові юристи кажуть, що ця історія тягне на імпічмент, а демократи підхоплюють хвилю хайпу, бо на носі вибори 2020.
А що сам Зеленський? Готується до вильоту в Нью-Йорк і зустрічі з Трампом. І наскільки я знаю, в Офісі президента зараз всі, м'яко кажучи, в шоці. Схоже, що на Генасамблеї ООН Україна матиме всю увагу, яку тільки можна отримати. «Кого хвилюють українці?» Тепер, здається, всіх.
20 сентября в 13:35 ·
З цікавістю моніторю звіти з сьогоднішніх зборів блогерів/журналістів у ОП. Поки в кращому випадку мовчання. Майже всі, хто написали - відвертий скепсис, або лол-кек (і є з чого).
Всі чекали пояснення по переговорам із РФ та "формулі Зеленського" чи "Штайнмаєра", неважливо. Відповідей на чіткі питання про стратегію повернення Донбасу і Криму.
У всіх прочитаних звітах проглядається, що ніякої стратегії там не проглядається. Пропонується повірити у Зеленського фразою:
"Чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?". ******** аргумент. Ні.
Прозвучало, що вибори мають відбутись після виведення та відсутності будь-яких військ на окупованих територіях.
А потім вибори. Себто ЗСУ на час виборів там не буде. Уявляю це - вибори з одними ОБСЄшниками та переодягнутами бойовиками. Бо навіть якщо росіяни виведуть своїх кадрових і техніку, то основна маса місцевих найманців нікуди не дінеться, як і організаційна структура. Ми заявимо протест, а росіяни своє звичне - це ваші місцеві воїни, у вас же громадянська, а наші десять калік-добровольців ми вивели.
Веселі будуть вибори, об'єктивні, з гарантіями безпеки. Напевно ж багато переселенців та партій поїдуть туди на вибори. Вагони бажаючих, да.
Розведення військ буде симетричним, покроковим і під контролем ВЦА (?. По Дебальцеву неясно. У частині розведення взагалі ******* катастрофою.
Реінтеграцією Донбасу займатиметься квартальщик Сергій Сивохо. Кек. Найбільше орєво.
Учасники зустрічі з боку Зеленського - це щось. Ресторатор-депутат Микола Тищенко (екс-бандос Коля Оболонський), згаданий Сивохо у неясно якій іпостасі (просто треба пристоїть дружбана, напевно) і Андрій Ермак, який тепер мало не головний переговірник із РФ. Яке відношення Тищенко і Сивохо мають до теми - критично незрозуміло. Та і Єрмак, по великому рахунку, теж.
З написаного учасниками зустрічі - члени зекоманди постійно хейтили попередню владу, жалілись на Порошенка і ображались, що їхні зусилля не цінують. Ну так, цього ж всі й очікували після кількох анти-капітулянтських акцій під ОП.
Питань не поменшало, м'яко кажучи. Віри в розуміння масштабів проблеми зі сторони ОП - не додалось ні граму.
По словам Джулиани, он пять раз в течение нынешнего года встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Их последнее свидание состоялось в августе в Мадриде. По словам Ермака, он спросил Джулиани, представляет ли он президента США, и Джулиани со всей определенностью заявил, что таких полномочий у него нет. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп именно подтвердил полномочия своего адвоката. "Он сказал ему, что он должен работать по Байдену с г-ном Джулиани и что люди в Вашингтоне хотят знать, соответствуют ли действительности утверждения о том, что Байден на посту вице-президента действовал неподобающе", - цитирует газета свой не названный по имени источник.
Получается, президент Трамп использовал служебное положение в целях собственного переизбрания и, возможно, в ущерб интересам США. - https://www.svoboda.org/a/30177460.html
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вигідно продала свої принади.
как надо