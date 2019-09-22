 "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
По словам главного врача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева, одна из задержанных "прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]", у другого был "долгосрочный контракт с джиннами", а третья женщина для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы.
Эльжуркаев заявил ,что они "продали свое тело и свою душу дьяволу", с которым у них якобы договор.
Ну и как тут не стать НЕ политкорректным?
-- нехай, к нам в Нюрнберг высылают -- тут есть Музей Инквизиции! ...*)