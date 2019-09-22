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Все про:Чечня (514) колдуны (3) мракобесие (39)

 "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве

В Чечне задержали троих человек по подозрению в "колдовстве", в эфире телеканала "Грозный" их заставили рассказать о методах работы и извиниться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

По словам главного врача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева, одна из задержанных "прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]", у другого был "долгосрочный контракт с джиннами", а третья женщина для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО

Эльжуркаев заявил ,что они "продали свое тело и свою душу дьяволу", с которым у них якобы договор.

Источник: https://censor.net.ua/n3149791
 
 
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писец..... хотя после зеленого безумия у нас... в целом очень даже лампово
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Лише одна фраза "я атеіст, але ОП треба перенести, бо тут погана аура". У Господа не вірять, а у потайбічне так.
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все 140 млн. орков живут в средневековье ..
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але ж вони хочуть затягти до себе Україну...
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Контртеррористическая операция в Чечне 1999- 2009 гг. 26/03/2009.- в Москве, Волгодонске и Буйнакске были осуществлены взрывы жилых домов. Было принято решение о проведении КТО на территории Чечни. Российская авиация начала бомбардировки Грозного. Бронетанковые подразделения российской армии вошли на территорию республики. /Все 400 населенных пунктов Чеченской республики получили разрушения.20 апреля 2000.-Полностью разрушены Грозный, Шатой, Бамут, Комсомольское.
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Кому и во что обошелся"чеченский кризис"-06.07.11. Во время двух военных кампаний в Чечне/1994-2001г./зафиксированы самые значительные людские потери среди гражданского населения. Григорий Явлинский заявил о 100 тыс. погибших в чеченском конфликте. Его поддержал Геннадий Зюганов. Александр Лебедь свидетельствовал о 80 тыс. убитых и 240 тыс. раненых и искалеченных в Чечне в ходе первой кампании
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Кто-то готовится к полёту на Марс, а кто-то устраивает охоту на ведьм...
Ну и как тут не стать НЕ политкорректным?
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Гей, контррозвідка, забобонних сам Господь радить навчати життю. Дійте - такий простір!😙🤣
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Писали, що затримали і відпустили через добу під підписку про невиїзд
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так він не їде, а йде.. шо йому той невиїзд
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відпустили через добу під підписку про не шаманить, не призывать злых духов на плешивую голову..
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"Имел долгосрочный контракт с джиннами"

-- нехай, к нам в Нюрнберг высылают -- тут есть Музей Инквизиции! ...*)
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в Нюрнберзі вже ти є.. на шо там ще більше таких "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 5119
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...я тут -- просто наблюдатель... -- мне нравится! *)
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А рашисты православные смастерили гигантское кадыло - царь кадыло, может царь кадыров ))
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А что не сожгли? Или каменьями тудым-бабах? "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве - Цензор.НЕТ 3224
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Лишь бы на якутском шамане это не отразилось ... . А то запросто устроят групповой заговор нацменьшинств против царя и начнут геноцид всех присоединённых народов "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве - Цензор.НЕТ 9163
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Це по якому? Наприклад у євреїв лише 29.09.2019 настане 5780 рік
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Одни приматы клоуна в вожди себе выбирают, у других контракт с джиннами, тяжело в этом мире жить среди дебилов...
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Yumurtadan çıkan **** yumurta çıkarır. Народжений з яйця теж народить яйце.
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Лучше с джинами общаться, чем с петиными ботами.
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По зеприматам так и видно что они с джинами общаются постоянно 😂😂😂
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Психически здоровые люди клоуна в главкомы никогда б не выбрали 😂😂😂
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Відомо, що Іслам сприймає чародійство як гріх. Уточнили [чародеи]: «Муса (Моисей), бросишь ты [свой посох] или первыми бросим мы?» Он ответил: «Что ж, бросайте вы». И когда [были брошены разом все] веревки и жезлы, то под действием колдовских чар показалось ему [Моисею, как и всем присутствовавшим], что они движутся. Предчувствие недоброго страхом [закралось] в душу Мусы (Моисея) [ведь семьдесят два маститых колдуна, настроенных только на победу, организовали просто грандиозное зрелище]. «Не бойся! [внушил ему Господь] Ты, без сомнений, воистину, определенно выше [во всех отношениях превосходишь их]. Брось то, что в твоей правой руке, и оно разом поглотит все их проделки. Воистину, их «творение» - это лишь козни (иллюзии) чародейства. [Знай] где бы колдун ни оказался, где бы ни находился, ему никогда не будет сопутствовать [продолжительный] успех» (Св. Коран 20:65-69)[1].
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У пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) однажды спросили о колдунах. Он ответил: «Не обращайте на них никакого внимания»[15]. - «О посланник Божий! Порой они говорят о чем-то, что в последующем становится явью!» Пророк пояснил: «Это [то есть сбывающееся] - правдивое слово, переданное колдуну его близким другом джинном-дьяволом. В то же время колдуны смешивают с этими единичными правдивыми словами сотни [то есть много] лживых»[16]. Самое опасное, что, поверив колдуну, ясновидящему, человек программирует себя и трансформирует свое будущее не в лучшую сторону. Колдунам и ясновидящим нужны клиенты, которых они держали бы на коротком поводке и обирали.
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"искупаться в отваре из зарезанной курицы" - чем им бульон не угодил "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве - Цензор.НЕТ 1630?
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послушник якобы набил холодильник жратвой, а аскет побил его за это кочаном капусты. Ага. "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 3691
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10 джинов и один шаман во всем признались в застенках чеченского фсб.
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По ходу им там уже давно пора штудировать "Молот ведьм", и применять познанное из него на практике. "Мав довгостроковий контракт із джинами", - в Чечні трьох затриманих в ефірі телеканалу змусили зізнатися в чаклунстві - Цензор.НЕТ 8007
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так они уже его и применяют - ну привет суд шариата по кадыровски
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Ну так говно вопрос , пусть инквизицию восстановят , ну подумаешь , что у мусульман ее не было . Это же Мордор там даже убийцы российских солдат , героями Раши становятся.
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Инквизиция - следствие суд был только светской прерогативой
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