 "Имел долгосрочный контракт с джиннами", - в Чечне трех задержанных в эфире телеканала заставили признаться в колдовстве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

По словам главного врача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева, одна из задержанных "прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]", у другого был "долгосрочный контракт с джиннами", а третья женщина для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да будет сила России крепчать": ведьмы в центре Москвы провели шабаш в поддержку Путина. ВИДЕО

Эльжуркаев заявил ,что они "продали свое тело и свою душу дьяволу", с которым у них якобы договор.